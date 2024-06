Cómo renovar un Mac mini de 10,1

Mac mini de 10ª generación 2,26 GHz.

Refurbishing the last of the plastic body Mac minis is pretty easy — once you know a few tricks. Here’s how to get that 15-year old computer up and running again, and faster to boot.

Al igual que sus predecesores, el modelo de décima generación tenía una carcasa de aluminio/plástico de policarbonato con una base de plástico/caucho y un portador de unidad plástico interno.

El modelo de 2,26 GHz fue uno de los últimos modelos de policarbonato fabricados antes de que Apple cambiara al diseño unibody de aluminio puro.

Existían básicamente tres subfamilias de los minis originales, abarcando 10 “generaciones”.

1,25 GHz – 1,5 GHz G4 (A1103)

1,5 GHz – 2,0 GHz Intel (A1176)

2,0 GHz – 2,66 GHz Intel (A1283)

El modelo final de la serie de policarbonato era un mini servidor. Este modelo carecía de una unidad de DVD-R interna y en su lugar contenía dos discos duros idénticos de 500 GB.

Los últimos modelos de mini de policarbonato se enviaron en junio de 2010. Toda la línea abarcó aproximadamente cinco años.

Todavía puedes encontrar muchas de estas máquinas en sitios de venta al por menor y de subastas en línea como eBay a un precio muy razonable.

Por el nuestro pagamos alrededor de $60 que incluía el adaptador de video mini DisplayPort a VGA, un mini, un ladrillo de energía de 120V, así como un ratón Magic Mouse de Apple original.

Botín de eBay del Mac mini: adaptador VGA, mini, ladrillo de energía, DVDs y un ratón Magic Mouse de Apple.

A diferencia de los modelos mini anteriores, Apple hizo algunas mejoras internas a los modelos de 2,26 y posteriores que facilitan un poco la restauración.

Sin embargo, ten en cuenta que la restauración es un proceso detallado y está destinado solo para aquellos seguros en sus habilidades de reparación. Los Mac minis contienen muchas piezas y tornillos pequeños, y con plástico de quince años, las piezas pueden romperse fácilmente.

Intenta esta reparación bajo tu propio riesgo.

Como en las restauraciones anteriores de mini, necesitarás un conjunto especial de herramientas para abrir la máquina:

Una herramienta para cuchillas de 4,5 pulgadas (11,5 cm)

Un destornillador Phillips mediano magnetizado

Un destornillador electrónico Phillips pequeño magnetizado, o destornillador de joyero

Una espátula pequeña plana de plástico o metal

Tijeras

Aire comprimido o un compresor de aire

Una linterna brillante

Iluminación brillante en la habitación

Opcionalmente una lupa pequeña o lupa de joyero

Cinta Kapton

Una batería de botón de repuesto CR2032

Paso 1: Abre tu Mac mini

Utilizando un tapete de soldadura grande o un paño suave, coloca tu Mac mini boca abajo en preparación para abrirlo.

Usarás una espátula ancha para abrir la carcasa. Hay un arte en esto, pero si eres cuidadoso, no es demasiado difícil.

Para abrir la carcasa, orienta la computadora con el frente hacia ti, boca abajo. Los puertos de la máquina deben estar orientados hacia ti.

Coloca tu Mac mini boca abajo en preparación para abrirlo.

Inserta la espátula en la costura del lado derecho de la máquina y levanta hacia arriba y hacia la derecha en un solo movimiento brusco. Esto debería aflojar la carcasa de la cubierta superior.

Luego, inserta la espátula en la costura delantera y repite el proceso. En este punto, la carcasa debería estar lo suficientemente libre de la cubierta superior como para quitarla.

Coloca la tapa superior a un lado para limpiarla después.

Carcasa abierta, tapa superior a la izquierda. Ten en cuenta las tres antenas en los lados.

Ahora voltea la base de la máquina. Verás la unidad de DVD en la parte superior, una antena de AirPort en el lado derecho, y dos antenas de Bluetooth en el lado izquierdo.

Las antenas se mantienen con clips de plástico y resortes, los cuales, si aprietas y tiras hacia arriba, liberarán cada antena. Ve adelante y hazlo ahora (con cuidado) y coloca los tres resortes cautivos a un lado para más tarde.

Muelles de las antenas.

Una mirada rápida alrededor de la máquina muestra cuatro tornillos pequeños que sostienen la parte superior de la unidad óptica de DVD, así como dos tornillos pequeños en la parte trasera de la unidad que sostienen una pequeña placa SATA.

También hay un cable de cinta de audio muy pequeño en la placa SATA en la parte trasera. Esta es una de las mejoras que Apple hizo a los modelos de mini posteriores: el cable de audio está retenido solo por fricción y puedes quitarlo fácilmente con una pequeña espátula de plástico o destornillador.

Desaparecieron los clips de cinta de dos partes de plástico que eran propensos a dañarse y muy difíciles de volver a colocar correctamente.

Ve adelante y quita el cable de audio y colócalo también a un lado ahora.

Placa trasera de la unidad DVD con cable de audio.

Paso 2: Quita la unidad de DVD-R

A continuación, utilizando un destornillador pequeño, quita los cuatro tornillos pequeños que sostienen la unidad de DVD-R al portador de la unidad de plástico. Dos de estos tornillos son fáciles de acceder en el lado izquierdo de la máquina, pero los otros dos están ubicados en agujeros empotrados en el otro lado.

Quita cuidadosamente los tornillos y colócalos a un lado.

Tornillos del DVD y del disco duro.

A continuación, gira la máquina para que la parte trasera te mire, luego quita los dos tornillos pequeños que sujetan la pequeña placa SATA en la parte trasera de la unidad de DVD-R.

Ahora deberías poder levantar la unidad de DVD-R hacia arriba y hacia adelante para liberarla del portador y de la placa SATA.

Toma en cuenta que la placa SATA está conectada al portador de la unidad por un solo cable así que asegúrate de no desconectar el cable.

Unidad de DVD-R retirada del portador.

Una de las mejoras que Apple hizo a los minis de modelos posteriores fue un DVD drive más pequeño y liviano. El nuestro tenía el modelo Sony AD-5680H-P2 en él.

Estas unidades de DVD-R son notablemente ligeras, eficientes, y están construidas con partes súper miniaturas. También son más silenciosas y funcionan más frescas que sus predecesoras.

Modelo Sony Optiarc AD-5608H-P2.

La única desventaja de estas unidades es el tiempo de acceso lento. Aun así, es más rápido que el tiempo de acceso en las unidades de los primeros Mac minis.

Paso 3: Quita el portador de la unidad de la base

Ahora localiza los cuatro tornillos negros pequeños en las cuatro esquinas del portador de la unidad de plástico. Dos de estos tornillos están empotrados en recintos redondos, y dos están expuestos en el portador.

Quita los cuatro tornillos y levanta el portador de la unidad lejos de la base de la máquina. Ten en cuenta que la placa SATA sostiene el portador en una ranura del conector con fricción, por lo que puede tomar un poco de fuerza para quitar el portador.

Una vez que el portador esté libre de la base, colócalo a un lado para más tarde.

Portador de la unidad, a la derecha, y base del Mac mini con placa base, a la izquierda.

Toma nota del pequeño clip de cobre en la parte delantera de la base. Este clip debe hacer contacto con el interior de la cubierta de metal de la máquina o la máquina no se encenderá cuando se encienda.

También nota la pequeña batería de celda de moneda a la derecha del clip en la parte delantera de la base. Esta batería mantiene el reloj interno y las configuraciones de VRAM intactas cuando la máquina se apaga.

Paso 4: Limpia la base, reemplaza la batería del reloj

A continuación, utilizando aire comprimido o un compresor de aire, sopla cualquier polvo de la base, incluyendo alrededor del disipador de calor de la CPU, la placa WiFi y los puertos de ventilación traseros.

También puedes querer quitar con cuidado los DIMM de RAM de sus ranuras para limpiar debajo de ellos. Ten cuidado al quitar la RAM, ya que los zócalos son de plástico y pueden romperse fácilmente.

La configuración de RAM predeterminada para este modelo es de 2 GB. Nuestra máquina contenía 4 GB de RAM instalada por Apple (2 GB x 2).

Base del Mac mini con placa base. Ten en cuenta de izquierda a derecha: ensamblaje de LED, batería de celda de moneda, y RAM.

Toma en cuenta que la placa combo WiFi/Bluetooth también tiene un pequeño cable de cinta y las tres antenas externas adjuntas a ella con pequeños clips de conexión.

Estos conectores son muy fáciles de aflojar, así que asegúrate de no golpear los cables de las antenas y desconectar una o más antenas. De hecho, puedes agregar pequeñas tiras de cinta Kapton a cada uno de los conectores de las antenas para asegurarte de que no se suelten.

Placa combo WiFi/Bluetooth del Mac mini con cinta Kapton añadida.

Para limpiar debajo de él, puedes quitar la placa WiFi quitando sus pequeños tornillos si lo deseas. A menos que tu máquina esté excepcionalmente sucia, probablemente no necesitas hacerlo.

El aire comprimido debería ser suficiente.

También puedes usar un pequeño pincel de pintura seca para limpiar cualquier polvo alrededor de los bordes de la base y en la placa base. No ejerzas demasiada fuerza ya que los componentes pueden ser frágiles.

En la parte delantera de la base está la batería de celda de moneda CR2032. Para quitarla, levanta cuidadosamente en los clips de la derecha y la parte superior del soporte de la batería, y tira de la batería hacia atrás.

Reemplaza la batería con una nueva idéntica colocándola en el soporte y presionándola hacia abajo y hacia adelante. No ejerzas demasiada fuerza ya que el soporte es de plástico y puede romperse fácilmente.

Finalmente, limpia todos los puertos traseros de la máquina, incluidos los puertos de ventilación del ventilador usando hisopos de algodón con alcohol isopropílico al 80%. Limpiar los puertos traseros del ventilador garantiza que no haya olor a polvo residual cuando reinicies la máquina después.

Paso 5: Opcional – Reemplazar RAM

Si lo deseas, también puedes reemplazar la RAM hasta un máximo de 8GB reemplazando las dos DIMM de 1GB existentes por dos modelos de 2GB o 4GB. Necesitarás DIMMs DDR3 PC3-8500.

Para hacerlo, simplemente desacopla los dos DIMM existentes y reemplázalos por dos nuevos. Las actualizaciones de memoria están disponibles en varios minoristas en línea.

Nuestro modelo venía con 4 GB de RAM estándar a 2 GB por DIMM. Decidimos dejarlo así.

Pero si planeas ejecutar el Mac OS X Snow Leopard (10.6.8) original, es probable que no necesites 8 GB ya que la máquina funciona bastante bien con 4 GB. La cantidad más baja de 2 GB probablemente es suficiente para la mayoría de las tareas.

DIMMs de SO originales del Mac mini – en este caso 2GB X 2.

Paso 6: Limpia el portador de la unidad, el ventilador, y reemplaza el disco duro

El portador de la unidad de plástico sostiene el disco duro interno, un pequeño ventilador de refrigeración, y un pequeño sensor térmico que detecta el sobrecalentamiento del disco duro.

El sensor está adherido al frente del disco duro con cemento de goma, pero probablemente puedes desprenderlo y volver a aplicarlo a un SSD de reemplazo sin necesidad de pegamento adicional.

Para quitar el disco, voltea el portador de la unidad, colócalo boca abajo, luego quita los cuatro tornillos en la parte inferior que sujetan el disco. Necesitarás deslizar el disco hacia afuera lateralmente y desconectarlo de la placa SATA.

El portador de la unidad, con el disco duro a la izquierda. Ten en cuenta la cinta.

Ten cuidado, ya que el sensor térmico todavía está conectado a la placa SATA por su cable y no querrás desconectarlo.

Una vez que el disco esté libre, lleva el portador del disco afuera y sopla con aire comprimido el ventilador y la salida del conducto.

Sensor térmico del disco duro.

Una vez limpio, reemplaza el disco duro de 2,5 pulgadas con un nuevo SSD SATA de tu elección. Nosotros utilizamos un SSD adicional de 128 GB pero los más grandes también funcionarán perfectamente. Amazon tiene SSD SATA de 1TB por menos de $100, y son una buena actualización.

Mac OS X Snow Leopard se instala bien en un SSD de 128 GB, por lo que no necesitarás uno grande.

Nuevo disco SSD instalado en el portador de unidad de 2,26 GHz del Mac mini.

Una vez que el nuevo SSD esté instalado, vuelve a aplicar el sensor térmico y los dos pequeños cojines superiores del disco duro antiguo al nuevo SSD. No necesitarás el sensor térmico para el SSD pero vuélvelo a aplicar al disco de todos modos para prevenir fallas.

Conecta la placa SATA de nuevo en la parte trasera del nuevo SSD. Está sostenida por nada más que fricción.

Si había un pequeño trozo de cinta negra sosteniendo el cable del sensor térmico en la parte inferior del disco duro, vuélvelo a aplicar ahora en la parte inferior del SSD en la misma posición.

Portador de la unidad