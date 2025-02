Cómo reflejar tu Apple Watch en tu iPhone

“

La duplicación de una pantalla de Apple Watch en tu iPhone podría sonar redundante al principio. ¿Qué puedes hacer en un iPhone que no puedes hacer en un Apple Watch? La característica, disponible en Ajustes > Accesibilidad > Duplicación de Apple Watch en iOS, está diseñada principalmente para personas con discapacidades físicas o motoras, según Apple, extendiendo la utilidad del monitoreo de signos vitales del Apple Watch, las opciones activadas por voz y otras características sin requerir la interacción constante con la interfaz de toque, rotación y presión de watchOS. Al activar la duplicación, puedes usar Control de voz, seguimiento de cabeza y otras funciones de asistencia que solo están disponibles a través de un iPhone.

Sin embargo, la mayoría de las características de accesibilidad extienden su utilidad mucho más allá de su audiencia principal. Muchas personas pueden encontrar útil acceder a veces o regularmente su Apple Watch a través de la duplicación en un iPhone para ajustar configuraciones o realizar acciones que son complicadas, aparecen con una tipografía muy pequeña o requieren más precisión de la que podemos lograr en un momento dado.

Especiales tu pantalla de Apple Watch tocando este control en tu iPhone.

Verifica los requisitos y configura las opciones en espera

Para usar la Duplicación de Apple Watch, necesitas tener un Apple Watch Serie 6 o posterior (excluyendo el Apple Watch SE) ejecutando watchOS 9 o posterior y emparejado con un modelo de iPhone 8 o posterior con iOS 16 o posterior instalado. Tu Apple Watch e iPhone deben estar en la misma red Wi-Fi, y ambos también deben tener Bluetooth habilitado y estar cerca uno del otro.

La duplicación funciona a través de AirPlay y es un duplicado exacto de la pantalla del Apple Watch. Como resultado, si tu reloj se pone en reposo, la duplicación en el iPhone también lo hará, y solo puedes despertarlo desde el Apple Watch. Para evitar esto, es posible que desees configurar tu Apple Watch para permanecer activo, al menos mientras uses la duplicación: ve a la aplicación Watch en tu iPhone y habilita Mostrar y brillo > Siempre encendido.

Tu iPhone también podría entrar en modo en espera mientras duplica la pantalla del Apple Watch, lo que termina la sesión. Para asegurarte de que esto no suceda, ve a Ajustes > Pantalla y brillo > Bloqueo automático y configúralo en un intervalo más largo o en Nunca.

Puede que quieras mantener tu Apple Watch e iPhone conectados y cargándose mientras usas la duplicación para evitar agotar sus respectivas baterías.

Usa la Duplicación de Apple Watch

La característica de Duplicación de Apple Watch es única entre todas las opciones de intercambio de pantalla y duplicación que ofrece Apple y entre casi todos los interruptores de Configuración. El interruptor para activarlo actúa más como un “lanzador” para el servicio.

En tu iPhone, ve a Ajustes > Accesibilidad > Duplicación de Apple Watch.

Toca para habilitar la función.

La duplicación comienza de inmediato en tu iPhone. La parte inferior de la pantalla de tu iPhone ahora muestra la pantalla del Apple Watch con una etiqueta debajo que dice Duplicación de AirPlay.

Puedes tocar la Corona Digital, el botón lateral o el botón de acción (Apple Watch Ultra) para simular una pulsación. El deslizamiento simula el desplazamiento, mientras que deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha funciona de la misma manera que deslizar en la pantalla del Apple Watch. Incluso puedes tocar y mantener presionada la imagen de la Corona Digital para activar Siri en el Apple Watch.

Con la Duplicación de Apple Watch activa, tu iPhone se convierte en una pantalla sustituta para tu reloj (izquierda). Cuando bloqueas tu teléfono u ocurren otras interrupciones, verás una nota de que el Apple Watch está desconectado.

También es posible que notes retrasos en las reacciones, ya que la capacidad de respuesta es bastante baja en comparación con otras formas de intercambio y duplicación debido a su uso de AirPlay.

Cuando termines tu sesión, toca la X en la esquina superior derecha de la pantalla duplicada. Si regresas a Ajustes > Accesibilidad > Duplicación de Apple Watch, verás que el interruptor está en posición de apagado. Toca de nuevo para reanudar la duplicación.

Configura atajos de pulsación o toque para la duplicación

Si planeas utilizar la duplicación regularmente, puedes configurar uno o dos atajos de acción en tu iPhone en Ajustes > Accesibilidad:

En Accesibilidad, puedes establecer o agregar Duplicación de Apple Watch. Este atajo se activa con un triple clic del botón lateral o un triple toque del botón de inicio y cambia entre las opciones seleccionadas.

En Toque > Toque en la parte posterior, puedes configurar Doble toque o Triple toque para Duplicación de Apple Watch. Luego, toca la parte posterior de tu iPhone dos o tres veces para iniciar la duplicación.

Pregunta a Mac 911

Hemos recopilado una lista de las preguntas que más nos hacen, junto con respuestas y enlaces a columnas: lee nuestro super FAQ para ver si tu pregunta está cubierta. Si no es así, ¡siempre estamos buscando nuevos problemas para resolver! Envía la tuya a [email protected], incluyendo capturas de pantalla según corresponda y si deseas que se use tu nombre completo. No todas las preguntas serán respondidas; no respondemos a correos electrónicos, y no podemos proporcionar asesoramiento directo sobre problemas técnicos.

