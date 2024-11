Cómo reducir la condensación en las ventanas y el crecimiento de moho.

En los meses más fríos del año, el aire interior tiende a ser más cálido y húmedo, resultando en más humedad en el aire en comparación con el exterior.

Cuando el aire interior más cálido se encuentra con las ventanas frías, puede provocar la formación de condensación en el cristal.

Mucha condensación puede llevar a la humedad que puede provocar el crecimiento de moho en persianas, paredes y techos.

La condensación es probable que ocurra en los meses más fríos. (Imagen: Getty)

8 formas de reducir la condensación en las ventanas y prevenir el moho



Los especialistas en vidrio de Me and My Glass han ofrecido consejos para ayudarte.

Limpiar las ventanas con toallas de papel

Antes de que la humedad se empape en las paredes, limpia la condensación con toallas de papel y da golpecitos en el alféizar de la ventana.

Si tienes persianas, también deberías limpiarlas para prevenir el crecimiento de moho.

Mantén tus ventanas abiertas

Aunque mantener las ventanas abiertas en días fríos no es lo más tentador, puede ayudar a darle más ventilación a tu habitación y reducir los niveles de humedad en interiores.

También puede ayudar a prevenir el crecimiento de moho, ya que la cantidad de humedad en el aire se reduce.

Usa un deshumidificador

Invertir en un deshumidificador puede ayudar a eliminar el problema del exceso de humedad en el aire.

Si colocas uno en un alféizar de la ventana, puede absorber la humedad y evitar que se propague.

Cómo prevenir la condensación en tu hogar



Mantén las persianas y cortinas alejadas del cristal

El flujo de aire puede estar bloqueado si las persianas y cortinas están tocando el cristal, lo que contribuye a que la condensación empeore.

Enciende la calefacción por la mañana

Al encender la calefacción durante 20 minutos por la mañana, se puede controlar la humedad en la habitación.

Deberías abrir las ventanas primero para obtener un flujo de aire saludable en la habitación y luego encender la calefacción para evitar que las ventanas se empañen.

Lectura recomendada:

Añade plantas de interior a tu habitación

Se sabe que las plantas de interior como las arañas y las orquídeas ayudan a reducir la humedad en el aire, haciendo que la condensación sea más manejable.

Para obtener los mejores resultados, colócalas en el alféizar de la ventana.

Busca grietas en las ventanas

La condensación puede ser peor debido a pequeñas grietas en las esquinas, así que si las notas, asegúrate de rellenarlas.

Llama a los profesionales

Si has encontrado un crecimiento grave de moho en paredes o techos que ha resultado de la condensación, es posible que necesites llamar a los profesionales, ya que podría deberse a problemas externos en el edificio empeorándolo.