Cómo recorrer el Kumano Kodo, el sendero de peregrinación más sagrado de Japón.

El sendero de Kumano Kodo consta de seis rutas de peregrinación que documentan más de 1.200 años de historia shintoísta y budista con un conjunto de santuarios, estatuas y casas de campo tradicionales. Fotografía de Ippei Naoi, Getty Images

En la brumosa mañana, la luz filtrada baila sobre el suelo húmedo del bosque mientras las puntas de los altos pinos negros se balancean suavemente con la brisa. Un fresco aroma a vainilla se esparce y un elusivo mirlo del arbusto japonés hace su llamado nasal de apareamiento desde arriba, justo cuando mi guía Hatsumi Sato exclama: “¡Komorebi!”

“¡Komorebi!” repite con deleite, quitándose su sombrero tradicional en forma cónica mientras caminamos con cuidado alrededor del sendero encharcado. “Es un dicho japonés para la luz y las sombras que penetran a través de los árboles con el sol bajo”, explica, visiblemente conmovida por las condiciones.

Estoy caminando parte del legendario Kumano Kodo, una red de seis rutas de peregrinación que zigzaguean a través de la montañosa península de Kii en el sur de Honshu. Es una de las dos rutas de peregrinación designadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la otra siendo el Camino de Santiago en España, y este año se celebra el 20 aniversario de su inclusión. Sus senderos forestales muy transitados han permanecido mayormente inalterados por más de 1.000 años.

“Este es el único lugar sagrado del mundo donde dos religiones coexisten en perfecta armonía”, afirma Hatsumi, una experimentada anfitriona de Kumano Kodo, mientras se detiene en el estrecho sendero forestal para desplegar un mapa cómicamente grande. Señala con entusiasmo el final de la ruta de Kumano Nakahechi en el mapa, a unas 36 millas de distancia. “El santuario Shinto Kumano Nachi Taisha está más adelante, y se encuentra junto a la famosa pagoda roja de tres pisos en el templo budista Seiganto-ji. ¿Dónde más sucedería esto?”

La pagoda de tres pisos del templo budista Seiganto-ji se encuentra junto al santuario Shinto de Kumano Nachi Taisha, ilustrando la relación armónica entre las dos religiones. Fotografía de Michele Falzone, Awl Images

Más de 1.200 años de historia shintoísta y budista se encuentran documentados en estas montañas, lo cual es en parte la razón por la que el Kumano Kodo fue galardonado con el estatus de Patrimonio de la Humanidad. Estamos caminando una parte de su ruta más popular, la Nakahechi, que en su totalidad tomaría alrededor de tres días para completar. En ella se incluyen los tres santuarios principales: Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha y Kumano Nachi Taisha, conocidos colectivamente como Kumano Sanzan.

A pesar de la popularidad de la ruta, solo estábamos nosotros esa mañana en el punto de partida de la caminata, un santuario llamado Hosshinmon-oji, cuyo nombre se traduce como “puerta del despertar espiritual”. Es uno de los 99 pequeños santuarios a lo largo del Kumano Kodo que se dice albergan a los descendientes de los dioses de Kumano: espíritus shintoístas y budistas encarnados en elementos naturales, como cascadas y árboles. Pasar por debajo de su rústica puerta torii de madera se considera ofrecer un renacimiento espiritual. Pasé y me incliné, antes de llevar a cabo un sencillo proceso de adoración en el pequeño santuario rojo que tenía delante. Tal como me enseñó Hatsumi: inclínate ligeramente, haz sonar la campana delante del santuario e inclínate nuevamente, luego haz dos reverencias más profundas, aplaude lentamente, y finalmente realiza otra reverencia. “Has seguido los pasos de muchos antes que tú, incluido el emperador actual”, dijo Hatsumi en ese momento. ¿Me sentía renacido? No exactamente, pero había tiempo.

Más adelante en el sendero, atravesamos cuatro millas de bosque y encontramos aldeas agrícolas con casas de campo tradicionales minka, flanqueadas por colinas onduladas de huertos, jardines de hierbas y plantaciones de té. Al norte se recortan las montañas Kii, una cordillera escarpada y vegetada que nos separa de la sagrada comunidad budista de Koyasan, parte de la misma designación de la UNESCO que Kumano.

Estatuas de la sagrada figura de Jizo se pueden encontrar a lo largo de todo el Kumano Kodo, saludando a los visitantes que llegan al mirador de Hyakken-gura. Fotografía de Nobuaki Sumida, Awl Images

Mi caminata por el sendero ha empeorado un poco el dolor lumbar, así que Hatsumi hace un alto en frente de Koshi-ita Jizo, una de las muchas pequeñas estatuas de piedra junto al sendero que representan a la figura budista Jizo, a menudo cubiertas de musgo y vestidas con pequeños gorros y bufandas rojas. “Jizo son los dioses guardianes de los niños y los viajeros cansados. Sanan a los peregrinos y están hechos de piedra para una conexión más cercana con la Tierra”, explica, señalando un pequeño montón de monedas dejadas a los pies de la estatua como donaciones. Se dice que Koshi-ita Jizo cura el dolor de cadera y espalda, así que coloco una moneda de cinco yenes debajo de su cuerpo antes de seguir adelante.

Finalmente llegamos a Kumano Hongu Taisha junto con una docena de otros cansados peregrinos que sostienen bastones de senderismo y mapas. Se congregan junto a un cedro centenario con una manta de hojas garabateadas en su base. “Este árbol se conoce como el árbol postal”, dice Hatsumi, mientras rebusca en su bolso.

Me cuenta que los primeros peregrinos escribían oraciones en hojas aquí y las dejaban para que se descompusieran, como otro vínculo con la Tierra. Con el tiempo, la historia inspiró a otros excursionistas a dejar sus propias “postales” naturales. Ahora es mi turno, dice Hatsumi, pasándome un palillo para grabar un mensaje en una hoja gruesa y cerosa que arranco del suelo del bosque, antes de colocarla junto a las demás. Mi dolor de espalda disminuye mientras ambos nos lavamos las manos y la boca para entrar en el santuario. Quizás en verdad he renacido.

Publicado en la edición de septiembre de 2024 de National Geographic Traveller (Reino Unido).

