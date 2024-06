Como reaccionó la prensa mundial al debate presidencial.

Los miembros de los medios de comunicación trabajaron durante el primer debate presidencial entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el ex presidente Donald Trump en Atlanta, Georgia, EE. UU., el jueves 27 de junio de 2024.Eva Marie Uzcategui | Bloomberg | Getty ImagesChina: ‘Visiones marcadamente diferentes’ de AméricaCGTN de China, el servicio en inglés de la red estatal China Global Television Network, dijo: “Biden comenzó vacilante y Trump respondió de manera constante en un choque titubeante”. Las acusaciones de mentiras y de que cada uno de ellos era el peor presidente de EE. UU. de la historia, eran frecuentes, dijo el medio. Mientras tanto, el South China Morning Post dijo que los dos “presentaron visiones marcadamente diferentes sobre el lugar de Estados Unidos en el mundo” y que era un “debate de alto nivel”. Antes de comenzar, el tabloide respaldado por el estado chino Global Times dijo que se esperaba que fuera “como un reality show”.India: ‘Demócratas en pánico total’El Times of India encabezó su historia con las preocupaciones de los demócratas sobre el desempeño de Biden, con el titular que decía: “‘Estamos j*didos’: Demócratas en pánico total por el desempeño de Joe Biden en el debate.” Biden tuvo un “desempeño titubeante y vacilante”, dijo, mientras que “Trump lo atacó con una serie de ataques a menudo falsos”. Por otro lado, India Today dijo que Biden “tartamudeó y se confundió” varias veces, mientras describía el desempeño de Trump como “enérgico y agresivo”.Reino Unido: ‘Biden lucha … Trump miente’En el Reino Unido, The Guardian señaló problemas tanto con Biden como con Trump en el debate, encabezando su historia: “Biden lucha por conectarse mientras Trump miente en el primer debate presidencial.” Muchas de las respuestas de Trump a preguntas directas tenían poco que ver con el tema en cuestión, dijo el periódico, y hizo afirmaciones falsas con frecuencia que no fueron verificadas por los moderadores. Biden, por su parte, “frecuentemente luchaba por completar sus pensamientos”. El Times of London dijo que la campaña de reelección de Biden fue “sumida en crisis” después del debate y que las respuestas del presidente actual a las preguntas estaban “confusas y desconcertantes”, mientras que las de Trump eran “más seguras y disciplinadas”.Mientras tanto, la BBC sugirió que Biden tuvo dificultades con los ataques de Trump, titulando su blog en vivo sobre el debate: “Biden tropieza en el primer debate presidencial mientras Trump evita preguntas clave”. Biden tuvo dificultades repetidamente y Trump repitió falsedades, dijo, añadiendo que el debate estuvo “marcado por ataques personales”.Alemania: Los ‘verdaderos perdedores … son los estadounidenses’La cadena alemana ZDF describió el debate como “más civilizado” pero “más tenso” que en 2020, agregando que Trump tuvo un mejor comienzo, pero Biden se puso al día más tarde, según una traducción de CNBC. Al principio, Biden no parecía muy ágil y vacilaba, dijo, pero añadió que su tono fue “algo sorprendentemente” agresivo y afilado como el de Trump.En temas individuales, Biden tuvo “palabras claras” para Trump cuando se trataba del aborto, pero las cosas se pusieron “incómodas” para él cuando se trató de inmigración, mientras que Trump trató de evadir preguntas sobre el motín en el Capitolio en enero de 2021.Por otro lado, Sueddeutsche Zeitung tituló una de sus historias: “La mala noche de Joe Biden”, diciendo que aunque sus respuestas tenían más sustancia que las de Trump, el titubeo verbal de Biden generó preocupaciones. En otra historia, el periódico resumió el debate: “Biden se desacredita, Trump desperdicia su oportunidad, pero los verdaderos perdedores del primer debate televisivo en las campañas electorales de EE. UU. son los estadounidenses”.Francia: Desempeño ‘desigual’La organización de noticias francesa en inglés, France24, encabezó su titular sobre el debate con: “Biden tropieza, Trump miente”. El desempeño de Biden fue “desigual”, mientras que Trump “enumeró una serie de ataques que incluyeron numerosas falsedades”.También en Francia, Le Monde describió a Biden como “titubeante” y a Trump como “enérgico”. Biden estuvo “a veces vacilante” pero intentó confrontar repetidamente a Trump, quien dijo que era “bombástico”. En general, caracterizó el debate como “fogoso”.CNBC ha contactado la oficina de Donald Trump y el Partido Democrático para comentar sobre la respuesta global al debate.