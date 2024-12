Cómo purgar un radiador sin llave y calentar la casa más rápido.

Debido a la naturaleza del aire, los bolsillos pueden ingresar a su sistema de calefacción central y causar problemas.

El aire a menudo se acumula en un punto más lejano de la caldera, lo que hace que su radiador sea ruidoso y frío, incluso cuando la calefacción está encendida.

¡Las alegrías de encontrar una llave de radiador de estilo antiguo que sangrará tus antiguos radiadores individuales! ¿Quién sabía que no eran un tamaño estándar! pic.twitter.com/r7PRiZdeXL

— Paula Nolan (@pnolandesign) 3 de noviembre de 2024

¿Qué herramientas necesito para purgar un radiador?

Según Checkatrade, solo una llave de radiador. Esto no debería costar más de £3 (no te preocupes si no tienes una).

Cómo purgar un radiador:



Paso 1: Reúne las herramientas que necesitarás

Una llave de purga de radiador

Paso 2: Asegúrate de que la calefacción esté apagada

Es importante hacer esto antes de comenzar, ya que no quieres que gotee agua hirviendo en tus manos durante los pasos siguientes. Si has tenido recientemente la calefacción encendida, espera al menos dos horas para que todo se enfríe.

Paso 3: Pon una toalla

Coloca una toalla debajo de tu radiador para recoger cualquier agua que pueda gotear, o puedes usar un cubo si prefieres.

Paso 4: Gira la válvula

Usa tu llave de radiador para girar la válvula. Por lo general, se encuentra en una de las esquinas.

Cuando vayas a hacer la tarea, es posible que descubras que no puedes encontrar la llave de purga del radiador.

Por suerte, puedes usar algunas herramientas alternativas para que tus radiadores vuelvan a funcionar correctamente.

Escucharás aire atrapado escapando, lo que hará un ruido de silbido.

Paso 5: Espera hasta ver líquido

Mantén la válvula abierta hasta que el silbido se detenga y empieces a ver agua goteando, luego vuélvela a apretar.

Paso 6: Prueba

Enciende tu calefacción durante unos minutos para probar si tus esfuerzos dieron resultado. Tus radiadores deberían estar calientes en todas partes, sin zonas frías.

¿Cómo purgar un radiador sin una llave?

Una válvula de purga tiene una forma que facilita la purga sin herramientas costosas. Una llave de radiador es muy barata, a menudo menos de £5.

Sin embargo, si no puedes encontrar una de estas, algo tan simple como un destornillador de cabeza plana será suficiente.

Encuentra el pequeño espacio en el medio de la válvula de purga y gíralo en la misma dirección que lo harías usando una llave inglesa o llave de radiador.