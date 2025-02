¿Cómo puedo transferir dinero a un Roth IRA durante la jubilación si no estoy generando ingresos?

En un artículo anterior sobre conversiones de Roth, un asesor escribió: “Para muchas personas, un momento óptimo para las conversiones de Roth ocurre durante los años después de la jubilación pero antes de que entren en juego la Seguridad Social y los RMDs. Esos pueden ser años de ingresos relativamente bajos durante los cuales iniciar una conversión puede resultar en un triple beneficio. Esos beneficios son: facturas de impuestos más bajas, RMDs reducidos y crecimiento futuro libre de impuestos.”

Mi pregunta se basa en lo que pensé que eran las reglas para las contribuciones de Roth, que es que se debe tener ingresos devengados para contribuir. ¿Cómo puede un jubilado transferir fondos a una cuenta de Roth IRA sin tener ingresos devengados?

– Mark

Esa es una gran pregunta, y a menudo recibo alguna variación de la misma. Desafortunadamente, hay muchos matices en las reglas que rodean a las Roth IRAs. El artículo reciente sobre las reglas de los cinco años también destaca este punto.

Esto puede hacer que seguirlos sea más complicado y confuso de lo que podrías pensar. La respuesta a tu pregunta específica simplemente radica en entender algunas diferencias sutiles en la terminología. Si bien necesitas ingresos devengados para contribuir directamente a una Roth IRA, no se requieren ingresos devengados para convertir una cuenta pre-impositiva en una Roth IRA. (Si tienes preguntas similares sobre la planificación para la jubilación, considera trabajar con un asesor financiero).

Para ser claro, tu entendimiento de las reglas de contribución de Roth es correcto. Las contribuciones deben provenir de ingresos devengados. Por lo tanto, un jubilado que solo esté recibiendo Seguridad Social, pensiones, pagos de anualidades, intereses o tomando distribuciones de planes de jubilación no puede contribuir a una Roth IRA (o a una tradicional IRA diferida en impuestos, tampoco).

Pero las conversiones de Roth y las contribuciones de Roth no son lo mismo.

Cuando haces una contribución de Roth, tomas dinero que ya ha sido gravado y lo diriges hacia una cuenta de Roth. Allí, crecerá libre de impuestos y no estará sujeto a distribuciones mínimas requeridas (RMDs), que comienzan a los 73 años (75 para personas que cumplen 74 años después del 31 de diciembre de 2032). Una contribución de Roth se puede hacer con dinero que recibes de un cheque de pago o dinero que está en tu cuenta corriente. La clave es que necesitas ingresos devengados para contribuir a una Roth IRA.

Una conversión, por otro lado, toma dinero que ya está dentro de una cuenta diferida en impuestos y lo mueve a una cuenta de Roth. La “conversión” ocurre porque pagas impuestos sobre la renta del dinero cuando lo pasas a una cuenta de Roth.

Para hacer una conversión, primero debes tener dinero dentro de una cuenta de jubilación diferida en impuestos de algún tipo, como una IRA tradicional o 401(k), por ejemplo.

En resumen, la fuente de una contribución de Roth es el ingreso devengado. La fuente de una conversión de Roth es una cuenta de jubilación diferida en impuestos. (Las conversiones de Roth son solo un tipo de estrategia de planificación fiscal que un asesor financiero puede ayudarte).

Si bien las contribuciones de Roth están limitadas de varias maneras, no hay límites en absoluto para las conversiones de Roth.

Para el año fiscal 2025, el límite de contribución de Roth IRA es de $7,000 para aquellos menores de 50 años y $8,000 para aquellos de 50 años en adelante. Sin embargo, no hay límite en la cantidad de dinero que se te permite convertir.

También querrás tener en cuenta los límites de ingresos. Si tus ingresos devengados son demasiado altos, no puedes contribuir a una Roth IRA en absoluto. En 2025, ese límite es de $165,000 para declarantes de impuestos solteros y $246,000 si estás casado y presentas una declaración conjunta.

Si bien no todos pueden contribuir directamente a una Roth IRA, no hay limitaciones de ingresos en las conversiones de Roth. Bill Gates podría hacer una conversión de Roth si quisiera. (Pero si necesitas ayuda adicional para navegar por las reglas que rodean las cuentas de Roth, considera trabajar con un asesor financiero).

Un problema relacionado que a menudo es la fuente de confusión es el tratamiento de las cuentas de Roth dentro de los planes de jubilación en el lugar de trabajo.

A menudo, los ahorradores para la jubilación creen que las mismas restricciones de ingresos que les impiden contribuir a una Roth IRA también les impiden contribuir a una Roth 401(b) o Roth 403(b). Sin embargo, eso no es cierto. Los límites de ingresos de la Roth IRA no se aplican a las cuentas de Roth designadas dentro de los planes de jubilación en el lugar de trabajo.

Como resultado, una persona soltera que gana más de $165,000 en 2024 podría contribuir hasta $23,500 a un Roth 401(k), si su empleador ofrece esta opción de cuenta. (Si necesitas consejos sobre cómo dividir tus contribuciones de ahorro para la jubilación entre cuentas pre-impositivas y de Roth, considera hablarlo con un asesor financiero fiduciario).

Las contribuciones de Roth y las conversiones de Roth no son lo mismo y no están sujetas a las mismas reglas. Cualquier cantidad que conviertas se incluirá en tus ingresos gravables en el año de la conversión, pero luego las retiradas calificadas serán libres de impuestos en el futuro. Las conversiones de Roth pueden ser parte de una estrategia efectiva de planificación fiscal, pero no debes hacerlas sin un análisis cuidadoso.

Convertir un gran saldo de ahorros para la jubilación en una Roth IRA de una sola vez puede tener serias implicaciones fiscales. Por eso, es posible que desees considerar un enfoque más gradual que te vea convertir tus ahorros pre-impositivos en una cuenta de Roth a lo largo de varios años. De esta manera, puedes distribuir el impacto impositivo de manera más equitativa y potencialmente evitar saltar a un rango impositivo más alto.

Brandon Renfro, CFP®, es un columnista de planificación financiera de SmartAsset y responde preguntas de lectores sobre temas de finanzas personales e impuestos. ¿Tienes una pregunta que te gustaría que se respondiera? Envía un correo electrónico a [email protected] y tu pregunta puede ser respondida en una columna futura. Algunas preguntas enviadas por los lectores son editadas por claridad o brevedad.

Ten en cuenta que Brandon no es un participante en la plataforma SmartAsset AMP, no es empleado de SmartAsset, y ha sido compensado por este artículo.

Crédito de la foto: ©iStock.com/Cecilie_Arcurs, ©iStock.com/AndreyPopov

El artículo Cómo puedo realizar una conversión de Roth en la jubilación si no tengo ingresos devengados? apareció primero en SmartReads de SmartAsset.