¿Cómo puedo compensar pérdidas de inversión cuando el tiempo no está de mi lado?

Mis ahorros para la jubilación se han visto afectados en los últimos años debido a cambios en el mercado. Planeo seguir trabajando durante aproximadamente cinco años más. ¿Qué sugerencias de inversión tienes para esta etapa tardía del juego?

– Daniel

Lamento escuchar que has sufrido pérdidas en este momento en que te acercas a la jubilación. Sé que puede ser decepcionante y potencialmente estresante. Este tipo de escenario es por lo que sugiero una diversificación amplia y mantener una asignación de activos que se ajuste a tu horizonte temporal, se ajuste a tus metas y te permita mantener el rumbo durante mercados turbulentos. (Si tienes preguntas adicionales sobre inversiones o jubilación, esta herramienta puede ayudarte a encontrar posibles asesores).

Posibles motivos para ‘haber sido arrasado’

Aunque no sé cuánto has perdido, describirlo como “haber sido arrasado” me dice que fue mucho. Vamos a contextualizar eso. Si los últimos años te han dejado en bancarrota, imagino que sucedió una de dos cosas, o potencialmente ambas.

Tenías una cartera concentrada.

Intentaste cronometrar el mercado.

Estas son dos trampas comunes de inversión que te exponen a una cantidad significativa de riesgo innecesario. (Si necesitas ayuda para alinear tus inversiones con tu tolerancia al riesgo, considera trabajar con un asesor financiero).

Tener una cartera concentrada vs. diversificada

Estoy sugiriendo que quizás tenías una cartera concentrada porque una cartera ampliamente diversificada no te habría arrasado.

Veamos el clásico portafolio 60/40 como ejemplo. Este portafolio típicamente tiene el 60% de los activos en acciones y el 40% en bonos. Según Bloomberg, un portafolio diversificado 60/40 tuvo un retorno anual promedio del 6.5% durante el período de 10 años que terminó en 2022. Este retorno puede variar dependiendo de lo que tengas exactamente en un portafolio 60/40. También será diferente para otras asignaciones como un 50/50 o un 70/30. Pero la premisa básica sigue siendo cierta: los últimos años no arrasaron a los portafolios ampliamente diversificados. (Un asesor financiero puede ayudarte a tomar decisiones de inversión importantes, como cómo distribuir tu dinero entre acciones, bonos y efectivo).

Una cartera diversificada es un buen mitigador de riesgos. Las inversiones concentradas tienden a ser más volátiles y te exponen a riesgos específicos contra los que la diversificación puede proteger. Cuando me encuentro con tenencias altamente concentradas en las carteras de nuevos clientes, siempre señalo que un CEO inestable, un lanzamiento de producto fallido o un golpe de mala publicidad podrían “arrasarte”.

¿Significa tener una cartera diversificada que siempre tendrás un retorno positivo? No. Algunos años son buenos y otros no lo son. El portafolio 60/40, por ejemplo, perdió alrededor del 16% en 2022. Si incorporas esas fluctuaciones en tu plan, sin embargo, habrás creado un importante mitigador de riesgos.

La historia continúa

Cronometrar el mercado vs. Mantener la correcta asignación de activos

Es agradable pensar que los inversionistas podrían vender sus tenencias justo antes de que caigan, sentarse en la banca con su efectivo, y luego comprar de nuevo una vez que esperen que comiencen a subir de nuevo. En realidad, no suele funcionar de esa manera.

Los inversionistas suelen cronometrar mal el mercado. Muchas personas que intentan esto terminan vendiendo después de que el valor de su cartera cae y esperan demasiado para volver a comprar, perdiéndose de la recuperación. No es porque no sean inteligentes. El mercado es simplemente impredecible, y las personas son emocionales, especialmente cuando se trata de su dinero.

Asegúrate de que tu asignación de activos sea apropiada para ti personalmente. Eso significa que esté alineada con tu horizonte temporal, metas y tolerancia al riesgo. Cuánto asignes a acciones, bonos y efectivo también dependerá de cuánto dinero necesites retirar y cuándo. Tener una asignación de activos adecuada puede ayudarte a tolerar esos años malos sin vender y pasar a efectivo. (Si necesitas ayuda con tu asignación de activos, esta herramienta puede ayudarte a encontrar asesores financieros compatibles contigo).

Próximos pasos

Creo que la mejor opción es identificar la correcta asignación de activos para ti y mantenerla. Esta no es una solución mágica que te dará enormes retornos. Pero puede brindarte un retorno más consistente que deja menos al azar, reduce el riesgo y te permite construir un plan real en lugar de esperar a que retornos de inversión excepcionales te lleven.

