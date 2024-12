¿Cómo puedo asegurarme de que mi asesor financiero me brinde consejos verdaderamente independientes?

¿Cómo puedo encontrar un planificador financiero certificado (CFP) que no esté asociado con una casa de corretaje? Quiero recibir asesoramiento verdaderamente independiente y no ser dirigido hacia la venta de valores. Especialmente busco consejos fiscales. Todas las personas a las que he llamado resultaron estar asociadas con una casa de corretaje.

-Anónimo

Esta pregunta demuestra que definitivamente estás en el camino correcto para encontrar un asesor financiero que pondrá tus necesidades primero.

No hay una forma segura de encontrar la mejor opción, pero hay algunos filtros importantes que puedes usar para aumentar tus posibilidades. (¿Buscas asesoramiento financiero? Esta herramienta puede ayudarte a encontrar posibles asesores).

Por qué la certificación CFP es importante

Buscar a un profesional certificado como planificador financiero (CFP) es un excelente punto de partida.

Obtener la certificación CFP es un proceso riguroso que te exige completar cursos integrales de planificación financiera, aprobar un examen desafiante, obtener varios años de experiencia, cumplir con un estricto código de ética y mantenerse al día con los requisitos de educación continua.

No todos los profesionales CFP son independientes, y algunos venden valores y otros productos financieros. Pero siempre tienen una cantidad significativa de educación y experiencia que les permite proporcionar un mejor asesoramiento. (¿Buscas asesoramiento financiero? Esta herramienta puede ayudarte a encontrar posibles asesores).

Presta atención a la compensación

Una de las señales más seguras de la independencia de un asesor financiero es su modelo de compensación.

Para ser claros, no hay un modelo de compensación perfecto que elimine por completo todos los conflictos de interés. Cada modelo tiene algunas bias inherentes que podrían afectar las recomendaciones de un asesor.

Pero hay ciertos modelos de compensación que están diseñados para minimizar esos conflictos de interés y alinear más estrechamente el pago de un asesor con los objetivos de sus clientes. Veamos los detalles.

Asesores Financieros Basados en Comisiones

Los asesores financieros basados en comisiones reciben dinero por vender productos financieros. Es decir, cada vez que compras un producto de inversión o de seguros que los asesores basados en comisiones te han recomendado, ellos reciben un porcentaje de esa compra en forma de comisión de la compañía financiera que vende ese producto.

Y aunque hay muchos buenos asesores financieros basados en comisiones, esto los incentiva a recomendar productos que paguen una comisión más alta. Y puede alinear sus intereses financieros con las compañías que venden esos productos, en lugar de con sus clientes.

Algunos asesores basados en comisiones están afiliados a una casa de corretaje o compañía de seguros y recomiendan esos productos exclusiva o casi exclusivamente. Otros asesores basados en comisiones son independientes, lo que significa que pueden recomendar productos de cualquier compañía financiera. De cualquier manera, se les paga por vender. (¿Buscas asesoramiento financiero? Esta herramienta puede ayudarte a encontrar posibles asesores).

Continúa la historia

Asesores Financieros de Honorarios Únicos

Los asesores financieros de honorarios únicos no reciben comisiones. En cambio, son pagados directamente por sus clientes. Este pago generalmente se realiza en forma de tarifas planas, tarifas por hora o un porcentaje de los activos bajo gestión.

Pueden existir conflictos de interés en estos acuerdos. Por ejemplo, las tarifas por hora pueden incentivar a los asesores a trabajar más tiempo, no más inteligentemente. Las tarifas por activos bajo gestión pueden incentivar recomendaciones para construir cuentas de inversión en detrimento de otros objetivos. No hay un modelo de compensación perfecto.

Pero el modelo de honorarios únicos fue diseñado para minimizar conflictos de interés asegurando que los asesores sean pagados por sus clientes, no por las compañías financieras, y alineando ese pago lo más posible con los objetivos de los clientes.

Además, casi todos los asesores financieros de honorarios únicos son independientes, lo que significa que pueden recomendar cualquier cosa que consideren servirá a tus objetivos.

Asesores Financieros de Honorarios Mixtos

Los asesores financieros de honorarios mixtos son una combinación de los dos modelos anteriores. Parte de su compensación proviene directamente de sus clientes y parte de comisiones.

El equilibrio entre tarifas de los clientes y comisiones puede variar ampliamente entre los asesores aquí, por lo que tendrás que hacer tu debida diligencia. Además, algunos asesores de honorarios mixtos son independientes y otros están afiliados a una casa de corretaje o compañía de seguros.

Cómo encontrar un Asesor Financiero de Honorarios Independiente Únicos

Si buscas un asesoramiento financiero independiente, tu mejor opción probablemente sea un profesional CFP de honorarios únicos. No hay garantías, pero este camino significa que estás obteniendo a alguien con educación y experiencia, y que está haciendo todo lo posible para alinear su pago con tus intereses.

Aquí tienes algunos lugares donde puedes encontrar un planificador de honorarios únicos:

SmartAsset. SmartAsset conecta personas con asesores financieros utilizando esta herramienta gratuita de emparejamiento.

NAPFA. La Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales es una red de asesores financieros fiduciarios de honorarios únicos. La herramienta de búsqueda te permite buscar por experiencia, así como por estructura de tarifas y etapa de vida.

Garrett Planning Network – Esta es una red de planificadores financieros de honorarios únicos que ofrecen servicios de planificación por hora, aunque algunos ofrecen otros acuerdos de tarifas también. Se requiere que los miembros obtengan su certificación CFP o una combinación de un contador público certificado (CPA) y un especialista financiero personal (PFS) dentro de cinco años de abrir su negocio.

XY Planning Network – Esta red fue creada específicamente para atender a clientes más jóvenes (Generación X y Generación Y). Cada asesor es de honorarios únicos y ofrece servicios virtuales. Cada asesor en su herramienta de búsqueda es un profesional CFP.

Alianza de Planificadores Integrales – La ACP es una red de asesores financieros de honorarios únicos, con un enfoque específico en la planificación fiscal (que puede ser justo lo que estás buscando). No todos los asesores son profesionales CFP, pero sus designaciones son claras en los resultados de búsqueda, por lo que puedes filtrar fácilmente por ti mismo.

Próximos Pasos

Las credenciales y la compensación son importantes. Comenzar tu búsqueda de asesor financiero buscando un profesional CFP de honorarios únicos es una excelente manera de filtrar a muchas personas que pueden no ser tan experimentadas o independientes como te gustaría.

Sólo recuerda centrarte también en el “tú” de esta búsqueda. Busca a alguien que te escuche, pueda articular claramente tus objetivos y valores, y tenga experiencia trabajando con personas como tú y en tu situación.

Consejos para Encontrar un Asesor Financiero

Encontrar un asesor financiero no tiene por qué ser difícil. La herramienta gratuita de SmartAsset te empareja con hasta tres asesores financieros verificados que sirven tu área, y puedes entrevistar a tus coincidencias de asesores sin costo alguno para decidir cuál es el adecuado para ti. Si estás listo para encontrar un asesor que pueda ayudarte a alcanzar tus metas financieras, comienza ahora.

Considera a varios asesores antes de decidirte por uno. Es importante asegurarte de encontrar a alguien en quien confiar para manejar tu dinero. Mientras consideras tus opciones, estas son las preguntas que debes hacer a un asesor para asegurarte de tomar la decisión correcta.

Mantén un fondo de emergencia a mano en caso de que te encuentres con gastos inesperados. Un fondo de emergencia debe ser líquido, en una cuenta que no esté en riesgo de fluctuaciones significativas como el mercado de valores. El intercambio es que el valor del efectivo líquido puede ser erosionado por la inflación. Pero una cuenta de alto interés te permite ganar intereses compuestos. Compara cuentas de ahorro de estos bancos.

¿Eres un asesor financiero que busca hacer crecer tu negocio? SmartAsset AMP ayuda a los asesores a conectarse con clientes potenciales y ofrece soluciones de automatización de marketing para que puedas pasar más tiempo convirtiendo leads. Obtén más información sobre SmartAsset AMP.

Matt Becker, CFP®, es un columnista de planificación financiera de SmartAsset y responde preguntas de los lectores sobre finanzas personales y temas fiscales. ¿Tienes una pregunta que te gustaría que se respondiera? Envía un correo electrónico a [email protected] y tu pregunta podría ser respondida en una columna futura.

Ten en cuenta que Matt no es un participante en la plataforma SmartAsset AMP, ni es un empleado de SmartAsset, y ha sido compensado por este artículo.

Crédito de la foto: ©iStock.com/SDI Productions, ©iStock.com/seb_ra

El artículo Ask an Advisor: ‘I Want Truly Independent Advice.’ How Can I Find a CFP Who’s Not Associated With a Brokerage House? apareció primero en SmartAsset Blog.