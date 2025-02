¿Cómo Puede Terminar? Una Guía Paso a Paso para un Posible Acuerdo en Ucrania

El presidente Trump dice que quiere “hacer un trato” para “DETENER esta guerra ridícula” en Ucrania. Su llamada con el presidente Vladimir V. Putin, y una reunión esperada esta semana entre funcionarios estadounidenses y rusos en Arabia Saudita, han elevado las expectativas de que las negociaciones podrían poner fin a tres años de combates.

Pero ¿cómo funcionarían realmente esas conversaciones? ¿Quiénes estarían involucrados? ¿Cómo podría ser un trato?

The New York Times ha estado informando sobre estas preguntas desde las primeras semanas de la guerra en 2022, cuando Ucrania y Rusia celebraron conversaciones directas que no lograron llegar a un acuerdo de paz.

Para resumir lo que sabemos hasta ahora, aquí está nuestra guía sobre las posibles conversaciones de paz en Ucrania.

En este momento, Ucrania tiene pocas opciones para revertir los avances recientes de Rusia en el campo de batalla. Eso significa que cualquier acuerdo probablemente implicaría concesiones dolorosas por parte de Ucrania, lo que podría interpretarse como la recompensa de Trump por la agresión de Putin. También significa que Rusia casi seguramente impondrá condiciones duras.

Pero Putin puede tener sus propios incentivos para hacer un trato. La economía de Rusia corre el riesgo de una inflación desenfrenada debido al enorme gasto en la guerra, mientras que el ejército sufre alrededor de 1,000 o más bajas al día. Y un acuerdo sobre Ucrania podría allanar el camino para una reducción de las sanciones occidentales.

Las conversaciones serían sumamente complicadas. Muchos dudan de que Putin negocie de buena fe, mientras que Europa y Ucrania temen que Trump sea tentado a llegar a un acuerdo con el Kremlin por encima de sus cabezas.

Sin embargo, Rusia y Ucrania avanzaron hacia un acuerdo cuando negociaron directamente por última vez en la primavera de 2022. Y algunos expertos creen que es posible llegar a un acuerdo que satisfaga a Putin y al mismo tiempo preserve algún tipo de soberanía y seguridad para Ucrania.