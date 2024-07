¿Cómo puede Europa reducir su dependencia militar en los Estados Unidos?

Incluso los miembros europeos de la OTAN dicen que deben hacer más para defenderse a medida que la guerra en Ucrania continúa y Estados Unidos cambia sus prioridades hacia Asia y una China en ascenso. La posibilidad de que el expresidente Donald J. Trump regrese a la Casa Blanca aumenta la preocupación, dado su repetida amenaza de retirar la defensa colectiva de países que no pagan su parte en la alianza. En realidad, los estados miembros europeos han logrado un considerable progreso en los últimos años para restaurar más credibilidad en la disuasión contra Rusia. Pero partieron de una base baja, habiendo reducido drásticamente el gasto militar después del colapso de la Unión Soviética y reaccionando con complacencia a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Hay mucho más que los europeos deberían hacer para volverse menos dependientes de Estados Unidos, dijeron funcionarios y analistas de la OTAN durante la cumbre de la alianza en Washington esta semana. Esto incluye comprometer más dinero para la defensa, desarrollar la fabricación de armas y coordinar la compra de sistemas de armas que podrían reemplazar a los proporcionados actualmente únicamente por los estadounidenses. Con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia ocupado con Ucrania y su ejército degradado por los intensos combates allí, los funcionarios europeos y de la OTAN creen que hay una ventana de tal vez tres a siete años antes de que el Sr. Putin pueda sentirse tentado a probar la alianza de la OTAN. Pero, ¿Europa aprovechará esa ventana para rearmarse? Aquí hay cuatro de las principales brechas que los europeos deberían llenar si son serios acerca de reducir su dependencia de Estados Unidos para su propia defensa. Dinero. Nada sucede sin dinero. Diez años después de que los miembros de la OTAN se comprometieron a gastar el 2 por ciento del producto interno bruto en el ejército, dos tercios lo harán para fin de año. Pero un tercio no lo hará. Y aunque el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insiste en que el 2 por ciento “es un mínimo, no un máximo”, aún faltan muchas cosas, incluidas España e Italia. Los aliados europeos más importantes, como Gran Bretaña, Francia y Alemania, no se han comprometido firmemente a gastar al menos el 2 por ciento o más a largo plazo, mientras que el 2,5 por ciento o incluso el 3 por ciento es lo que realmente necesita la defensa europea. El principal problema del gasto militar es la sostenibilidad, dijo Camille Grand, ex secretario general adjunto de la OTAN. “Es un esfuerzo de una década para restaurar la defensa europea”, dijo. “Los europeos han avanzado, pero todavía hay muchas incógnitas”, incluido lo que sucederá con los presupuestos en Gran Bretaña y Francia, a medida que tienen lugar importantes cambios políticos en los dos países. El nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, llegó a la cumbre diciendo que Gran Bretaña alcanzaría el 2,5 por ciento, pero no dijo cuándo. Números de tropas. Los ejércitos europeos se redujeron después de la Guerra Fría, con muchas naciones poseyendo lo que los funcionarios de la OTAN llaman “ejércitos bonsái”. Ahora hay aproximadamente 100,000 tropas estadounidenses en Europa, un aumento después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero ese número inevitablemente disminuirá, ya sea que Trump se convierta en presidente o no. “Los ejércitos europeos son demasiado pequeños para manejar incluso las armas que tienen ahora”, dijo Jim Townsend, ex subsecretario de defensa de EE. UU. Ahora en el Centro para una Nueva Seguridad Americana. “Los británicos y los daneses, para elegir dos ejemplos, tienen buenos ejércitos, pero no podrían sostener un combate intenso durante más de un par de semanas”, dijo. “No importa cuán buenos sean si no hay suficientes de ustedes”. El Ejército Británico está en su punto más bajo desde Waterloo; el Ejército alemán ha sido algo así como una broma desde la muerte de la Unión Soviética. Aunque está haciendo esfuerzos para reconstruirse bajo Boris Pistorius, ministro de defensa, necesita 20,000 soldados más para alcanzar la preparación mínima, y su solicitud de un aumento de $ 7.25 mil millones en el presupuesto de defensa de 2025 se redujo a $ 1.3 mil millones. Él dijo que no coincidía con lo que “la situación de amenaza” requería. El problema no son solo los números en uniforme, sino también el desequilibrio entre las tropas de combate y las oficinas traseras de los ejércitos europeos, lo que lleva a una escasez de soldados expertos en guerra de alta tecnología. Los salarios militares son comparativamente bajos; la retención de soldados capacitados es difícil; y la mayoría de los ejércitos, cuando redujeron sus efectivos después de la Guerra Fría, lo hicieron en áreas de “apoyo al servicio de combate”, incluidos oficiales de inteligencia, personal médico y mecánicos. “No los ves en el desfile, pero no puedes librar una guerra real sin ellos”, dijo Townsend. El nuevo modelo de fuerzas de la OTAN, en el que sus miembros acordaron hace dos años, tiene como objetivo hacer más de 300,000 tropas disponibles para responder a cualquier contingencia en 30 días (y más de 100,000 en hasta 10 días) para reforzar de inmediato el flanco oriental de la alianza en caso de crisis. Pero los funcionarios de la OTAN reconocen que la alianza está actualmente considerablemente por debajo de ese número. Los Facilitadores Estratégicos. Para que Europa se defienda con menos ayuda de Estados Unidos, debe llenar algunos agujeros bastante grandes y costosos que el Pentágono maneja actualmente para la OTAN, dijo el Sr. Grand, quien escribió un informe detallado sobre el problema para el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Las principales dependencias son lo que se llaman “facilitadores estratégicos”. Incluyen la defensa aérea y de misiles integrada, la artillería de precisión de largo alcance y misiles, aviones cisterna de reabastecimiento de aire a aire, aviones de transporte tanto para tropas como para equipos pesados como tanques, aviones de vigilancia aérea, aviones no tripulados sofisticados y satélites de inteligencia. Según un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, las fuerzas europeas también tienen brechas significativas en las fuerzas navales y municiones, evidente en su incapacidad para suministrar a Ucrania con proyectiles de artillería básicos en las cantidades requeridas. Elementos fundamentales como el número de batallones de combate, tanques de batalla en servicio, artillería autopropulsada y vehículos de combate de infantería se han mantenido estáticos o han disminuido desde 2014, a pesar de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Dadas las deficiencias, “cualquier operación de combate importante en Europa dependería de las fuerzas estadounidenses para compensar las deficiencias europeas en tierra, mar y fuerzas aéreas necesarias”, dijo un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, titulado “¿Está la OTAN lista para la guerra?” Convertir aumentos en gastos en capacidades de combate sigue siendo “un desafío importante”, dijo el centro. La OTAN está lista para la guerra, concluyó el estudio, si es una corta. “Pero la pregunta sigue siendo si está lista para luchar — y por lo tanto disuadir — una guerra prolongada”, dijo el centro. La guerra en Ucrania también ha puesto en claro el declive de la industria de defensa de Europa posterior a la Guerra Fría — su incapacidad para producir suficientes municiones, tanques, artillería, misiles, defensas aéreas y drones sofisticados. Si bien se ha progresado en los últimos dos años, y se ha invertido más dinero, existe un largo desfase entre los pedidos y la entrega. Y la demanda global de algunos sistemas de armas clave es varias veces la oferta existente. Ucrania no solo ha demostrado vívidamente que los almacenes de armas “han sido demasiado pequeños, y que la capacidad de producción ha sido negligente, sino que también ha demostrado brechas serias en nuestra interoperabilidad”, dijo Stoltenberg en la cumbre de esta semana. “No hay forma de proporcionar una defensa sólida sin una industria de defensa sólida”. Eso requiere una mejor coordinación entre la OTAN y la Unión Europea, para asegurar que haya menos duplicación, menos disputas de países por contratos y más interoperabilidad. Los europeos también dependen en exceso de la producción militar estadounidense, con alrededor del 63 por ciento de las compras militares europeas yendo a empresas fuera de la Unión Europea, principalmente estadounidenses, dijo Grand. “Esa no es la mejor manera de crear apoyo europeo interno para un mayor gasto militar”, dijo. La Sombrilla Nuclear. En muchos sentidos, este es el tema más sensible. La OTAN, una alianza nuclear, se basa en la sombrilla nuclear estadounidense como la disuasión definitiva contra un ataque ruso. Nadie sugiere que Washington tiene la intención de cerrar la sombrilla, pero surgen dudas inevitablemente sobre la disposición de usar armas nucleares para defender a Europa y en qué circunstancias. El presidente Emmanuel Macron de Francia ha dicho que los intereses de su país tienen “una dimensión europea”. Pero la doctrina nuclear francesa es estrictamente nacional, y Francia actualmente no participa en los planes nucleares de la OTAN. ¿Estaría Francia dispuesta a colocar activos nucleares fuera de Francia? Igualmente con Gran Bretaña, que posee solo un disuasivo nuclear basado en submarinos y tiene problemas para financiar su modernización. Y luego habría preguntas serias para los aliados no nucleares: ¿Estarían dispuestos a albergar instalaciones nucleares, o a transportar armas nucleares en sus aviones o a invertir en más defensa de misiles? ¿Debería haber algún tipo de “Eurobomba”, y quién la controlaría? “Al menos tomemos este debate en serio”, dijo Grand. “Hablemos sobre lo que Francia y Gran Bretaña estarían dispuestos a hacer.”