Cómo podría verse el mercado inmobiliario si Donald Trump gana las elecciones presidenciales de 2024

De acuerdo con expertos y datos recientes, la posible reelección de Donald Trump podría remodelar el mercado de la vivienda en EE. UU. ante el aumento de las tasas hipotecarias y los precios de las viviendas en ascenso.

El estado actual del mercado de la vivienda, caracterizado por costos de endeudamiento de dos décadas y precios récord de las viviendas, está ejerciendo presión sobre la asequibilidad para muchos estadounidenses. Con las elecciones presidenciales acercándose, especialistas de la industria están examinando cómo las políticas de Trump —que van desde la desregulación hasta medidas fiscales y comerciales— podrían influir en la dinámica del mercado, potencialmente aliviar algunas presiones pero también introducir nuevos riesgos.

Según una encuesta publicada el lunes por National Mortgage News, si bien muchos profesionales de hipotecas tienden hacia el Partido Republicano, el consenso sugiere que el próximo mandato presidencial, independientemente del ganador, puede no alterar el rumbo para los prestamistas y las actividades de originación de hipotecas.

“No estamos asumiendo que las elecciones cambien algo significativo para la industria hipotecaria”, dijo el director gerente de Keefe, Bruyette and Woods, Bose George, a National Mortgage News.

Su sentimiento refleja un escepticismo más amplio sobre la influencia presidencial sobre palancas económicas clave, especialmente las tasas de interés, que son controladas por la Reserva Federal en lugar de intervenciones políticas directas.

Sin embargo, el Wall Street Journal informó en abril que los miembros de la campaña de Trump estaban desarrollando un plan que vería a la Reserva Federal reestructurada bajo Trump (en caso de que ganara en noviembre), y se le otorgaría autoridad sobre decisiones de tasas de interés.

Un cambio así sería significativo para el expresidente, quien, durante su último mandato, intentó influir en la Reserva Federal en decisiones de tasas.

Respecto a las tasas de interés, los matices en la política bajo el potencial liderazgo de Trump podrían fomentar un entorno de menores cargas regulatorias, según la encuesta. Durante su mandato anterior, la administración de Trump era conocida por revertir regulaciones, lo que algunos argumentan que podría nuevamente conducir a condiciones más favorables para los negocios pero también plantear preocupaciones sobre los riesgos de actividades financieras menos reguladas.

Los críticos señalan el potencial de estándares de crédito relajados que podrían aumentar la volatilidad del mercado.

En cuanto al liderazgo de las agencias de vivienda, los nombramientos de Trump podrían señalar un cambio hacia una supervisión regulatoria menos agresiva. Observadores como Bill Killmer, vicepresidente senior de asuntos legislativos y políticos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), sugieren que una administración de Trump probablemente seguiría los enfoques menos intervencionistas de designados republicanos anteriores, centrándose estrictamente en mandatos estatutarios sin extenderse a las “áreas grises” a menudo exploradas por designados demócratas.

La investigación en curso del Departamento de Justicia sobre las comisiones de los corredores de bienes raíces, que se reavivó durante el último año de Trump en el cargo, también se ve como probable que disminuya bajo una administración republicana.

Un cambio en ese ámbito podría afectar el panorama de las transacciones inmobiliarias y potencialmente aliviar algunas de las presiones sobre las comisiones de los corredores.

“Si se viera un cambio de administración, volviendo a un régimen republicano, creo que verías un DOJ menos activo en este espacio,” dijo George de KBW en el informe. “Así que eso podría cambiar la forma en que mueven las cosas en el futuro.”

Además, el control del gobierno sobre Fannie Mae y Freddie Mac podría cambiar bajo una segunda administración de Trump. Trump había abogado previamente por poner fin a su tutela gubernamental, señalando posibles esfuerzos renovados en esa dirección.

Sin embargo, expertos, incluido el exdirector de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) Mark Calabria, advierten que lograr la privatización total sería un proceso complejo y prolongado.

Por último, la política fiscal. Según la encuesta, la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, firmada por Trump en 2017, expira en 2025. Mientras que el presidente Biden está dispuesto a dejar que los recortes expiren, Trump aboga por extenderlos, argumentando que su vencimiento podría dañar la economía.

Killmer señaló la necesidad de una acción legislativa para mantener incentivos que fomenten la inversión inmobiliaria, independientemente del resultado de las elecciones. Sin embargo, extender los recortes aumentaría el déficit federal en $4.6 billones, según la encuesta, citando datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

