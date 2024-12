Cómo podría tomar forma la defensa legal de Luigi Mangione.

Dijo que el Sr. Mangione se declararía no culpable de los cargos que enfrenta en Pennsylvania, incluidos cargos de armas.

En Nueva York, ha sido acusado de asesinato en segundo grado por el asesinato del Sr. Thompson y no está claro cómo se declararía. Actualmente está detenido en una prisión estatal en Pennsylvania, donde está luchando contra la extradición para enfrentar ese cargo de asesinato. La batalla legal por su extradición podría tomar más de un mes en resolverse, dijeron funcionarios.

Pero expertos legales le dijeron a la BBC que sus esfuerzos para impugnar su extradición a Nueva York probablemente no tengan éxito. Sin embargo, podrían proporcionar a su defensa una visión del material probatorio del estado en su contra.

“No sé ni siquiera si es él”, dijo su abogado, el Sr. Dickey, en una entrevista reciente con el medio de comunicación estadounidense NewsNation, refiriéndose a las imágenes del asesino del Sr. Thompson.

“Vamos a probar esas aguas y darle al gobierno la oportunidad de presentar alguna evidencia”, dijo.

Si es extraditado a Nueva York para enfrentar el cargo de asesinato, Mitchell Epner, abogado con base en Nueva York y ex fiscal, le dijo a la BBC que hay, en líneas generales, dos enfoques que el Sr. Mangione podría tomar si se declara no culpable.

“La defensa número uno es ‘no fui yo’ y la defensa número dos es ‘fui yo, pero no debería ser castigado’ debido a X”, dijo.

Según la policía de Nueva York, el Sr. Mangione fue encontrado con un arma similar al arma homicida, un silenciador y una identificación falsa, así como tres páginas escritas a mano que creen sugieren un posible motivo.

El Sr. Epner dijo que la evidencia públicamente conocida hasta ahora significa que negar la responsabilidad está “fuera de lugar”.

Otro abogado con base en Nueva York, abogado defensor penal y profesor Dmitriy Shakhnevich, dijo que el abogado del Sr. Mangione también, en teoría, podría argumentar que un “estado mental” alterado lo hace incapaz de ser juzgado.

“Si un juez determina que está malinterpretando, o no entendiendo, lo que está sucediendo en el tribunal, entonces básicamente el caso no avanzará”, dijo.

“Será institucionalizado durante un período de tiempo hasta que se considere que es apto, lo que puede que nunca suceda”.

Esa defensa, agregó el Sr. Shakhnevich, es diferente a una declaración de demencia, en la que sus abogados podrían argumentar que “no es responsable de sus acciones debido a algún defecto mental”.

“Eso también podría considerarlo no culpable, porque no satisfará los elementos del delito”, dijo. “Pero nuevamente, no queda libre. Será institucionalizado por un período, suponiendo que esa defensa tenga éxito”.