Cómo planificar un recorrido tranquilo por la región de Valencia en España.

El Parque Natural de la Albufera se encuentra a solo media hora en coche de Valencia. Fotografía por Anna Huix.

Este artículo fue producido por National Geographic Traveller (Reino Unido).

Algunos lo llaman el pulmón verde de Valencia, otros su corazón, pero todos los locales están de acuerdo en que los Jardines del Turia son uno de los órganos esenciales de la ciudad. Las personas vienen a este sinuoso sendero de 7,5 millas convertido de antiguo cauce de río en parque para hacer las cosas que hacen que la vida valga la pena. El día de mi visita hace sol (como suele ser) y el placer se despliega en todas sus múltiples formas. Además de ciclistas como yo, personas en patines en línea se desplazan por sus senderos. En la hierba hay bañistas y merenderos, además de un grupo practicando el equilibrismo; a la sombra de una jacaranda, una mujer toca su violín.

Para los valencianos, esto es mucho más que un parque, es un símbolo de esperanza, de triunfo sobre el desastre. Aquí en la costa mediterránea, la lluvia en España cae principalmente durante la gota fría y fue una de estas tormentas otoñales monzónicas que, en 1957, provocó que el río Turia se inundara, causando la muerte de 81 personas. Posteriormente se desvió alrededor de la ciudad. El dictador español Francisco Franco planeaba construir una autopista en su lugar, pero, en un ejemplo temprano de activismo ambiental, los locales lucharon por reclamar el espacio, utilizando el lema: "El río es nuestro y lo queremos verde".

Su victoria fue significativa. Hoy en día, el 97% de los valencianos viven a 1,000 pies o menos de un espacio verde, es una de las razones clave por las cuales la Comisión Europea eligió a la ciudad como su Capital Verde para 2024. Mi paseo en bicicleta por el Jardín del Turia abarca parte de una extensa red de ciclovías, que cubre más de 120 millas, y una de las cuatro "Rutas Verdes" que muestran los esfuerzos de la ciudad hacia la sostenibilidad. Es mi primer contacto con la oferta de ecoturismo de Valencia en una exploración de cinco días que me llevará más allá de la región y hacia sus diversos entornos naturales.

La catedral de Valencia, de tonos dorados, se consagró en 1238. Fotografías por Anna Huix.

En el núcleo histórico de Valencia, las calles peatonales están bordeadas de edificios vibrantes y ricamente diseñados. Fotografías por Anna Huix.

Siguiendo mi progreso en Google Maps, con el teléfono equilibrado en la cesta de mi bicicleta alquilada, me dirijo hacia el núcleo histórico de Valencia. Pedaleando por calles mayormente peatonales, paso por una interminable sucesión de edificios hermosos: el Palacio del Marqués de Dos Aguas (ahora un museo de cerámica), con su ornamentada fachada barroca, y la catedral de Valencia, de tonos dorados y hegemónica; pero lo más impresionante de todo es el modernista Mercado Central. La catedral alimentaria de la ciudad, tal vez no sea una coincidencia que su diseño se haya inspirado en la Basílica de San Marcos de Venecia. "Este sigue siendo un mercado de los lugareños", dice el guía de la ciudad Carlos Andrés García Llabata. Nos detenemos en su umbral para admirar sus altos vitrales. “La mayoría de los productos aquí son locales, también: pescado de la costa y verduras y frutas de los campos y huertos de Valencia”.

Entro y, mirando hacia arriba, veo azulejos cerámicos pintados con las famosas naranjas de la región. La luz del sol se filtra a través de las ventanas en el techo abovedado, haciendo que los productos, como tomates rosados y berenjenas reales, brillen. Los mercados municipales como este son fundamentales para las cadenas alimentarias sostenibles de la zona, permitiendo a los pequeños agricultores de La Huerta de Valencia vender directamente a los consumidores, manteniendo los precios asequibles al eliminar al intermediario. Paseando entre sus más de 1,200 puestos, me complace encontrar los ingredientes utilizados para hacer algunas de las invenciones culinarias más famosas de la región, como chufas para hacer la bebida dulce y cremosa de horchata, además de todas las necesidades (incluido el pan) para la paella valenciana.

Justo afuera del Mercado Central de Valencia, Vaqueta Gastro Mercat sirve croquetas de jamón ibérico curado. Fotografía de Anna Huix.

La horchata, una bebida dulce y cremosa hecha de chufas, se vende en carritos callejeros por toda la ciudad. Fotografía por Anna Huix.

Esta última, el plato característico de la región, tan famoso que incluso tiene su propio emoji, es indicativo de la experiencia culinaria de Valencia en el ahorro. Se dice que fue inventado por los agricultores de arroz, que se reunían en los campos para compartir un almuerzo de un solo plato con los ingredientes que tenían a mano. Con el paso de los siglos, la paella se ha convertido en una comida mucho menos utilitaria, y la preparación del plato para la familia y amigos a menudo es un ritual casi sagrado.

Un mar de arroz

El mejor arroz de la región proviene de un área a 11 millas al sur de la ciudad. Para calificar para la prestigiosa etiqueta ‘DOP’, las variedades como bomba, senia y bahía deben cultivarse dentro de los límites del Parque Natural de la Albufera, una reserva natural que abarca 82 millas cuadradas. Este estatus de ‘denominación de origen protegida’ confirma que ciertos alimentos y bebidas provienen de un lugar específico y se producen de una manera determinada, al igual que el sistema que distingue al Champagne de otros vinos espumosos franceses. Como la crianza del arroz en sí, la palabra ‘albufera’ tiene sus raíces en el pasado morisco de España. Al-buhayra, árabe para ‘mar pequeño’, era como el imperio musulmán que gobernaba la mayor parte de la Península Ibérica entre 711 y 1492 llamaba a su enorme laguna de agua dulce, separada del Mediterráneo por una delgada franja de dunas boscosas de pino.

Durante nueve meses del año, los campos de arroz que rodean la laguna están sumergidos, creando un paisaje tan acuático que puede parecer casi onírico. Esto es especialmente cierto al atardecer, cuando las embarcaciones de vela latina y los barcos de madera tradicionales, llamados albuferenc, salen del embarcadero en Gola de Pujol, ofreciendo tours por la laguna de la Albufera. Incluso hay uno que ofrece un servicio de paella en cubierta. No es de extrañar que la pesca fuera una vez una industria importante aquí, y muchos pescadores habrían vivido en una de las distintivas barracas de la región: edificaciones en forma de A, con techos de paja. Ahora, en su mayoría se utilizan como casas de verano, lugares para recibir a invitados para almuerzos tranquilos, o ocasionalmente como escenario para restaurantes.

Saliendo de Gola de Pujol, los barcos de vela y las embarcaciones de madera tradicionales ofrecen tours por la laguna de agua dulce de la Albufera. Fotografía de Anna Huix.

Las distintivas barracas de forma triangular de Valencia una vez se usaron como casas de pescadores. Fotografía de Anna Huix.

"La paella no es una cultura, es una religión", dice Santos Ruíz, quien trabaja con Arroz de Valencia DOP para proteger y promocionar su producto. Estamos hablando en la barraca de su empresa en El Palmar, un caserío insular en el corazón del parque natural, donde me uno a varios otros invitados para el almuerzo. Vistiendo un delantal y una expresión acalorada, es un hombre verdaderamente evangelizador sobre el arroz. Echa madera al fuego de su cocina de paella al aire libre. "La verdadera paella valenciana, hecha con conejo, pollo y verduras, solo la hacemos realmente los domingos", dice. Como es tradicional que los invitados participen en el proceso de cocción, Santos me entrega una copa de Cava y una canasta de judías para pelar.

Al igual que todas las religiones importantes, la paella tiene muchas reglas, que Santos describe mientras nos sentamos a la sombra de una pérgola cubierta de viñas para disfrutar de los frutos de su trabajo. "En primer lugar, todo el mundo sabe lo difícil que es hacer paella, así que puedes quejarte tanto como quieras durante la cocción, ¿qué, no estás añadiendo ajo?! Pero cuando el plato está en la mesa debe haber aplausos para el chef. Luego, todos comen de la sartén, y con una cuchara, no con un tenedor." Solo a los niños se les sirve su porción en platos, explica, y su primera comida de la sartén, generalmente en la adolescencia, se considera algo así como un rito de paso.

"Solo toma de tu sección", dice Santos, indicando los límites de mi área con las manos. "Cualquier carne que no quieras va al centro, donde alguien más la puede tomar". Como todos en la mesa, como más de lo que tenía la intención, cada bocado alentando otro. El arroz es rico y lleno de sabor a nuez y, debido a su alta capacidad de absorción, está repleto de los sabores de la tierra.

Esa tierra, los campos de arroz que constituyen el 70% de la superficie del Parque Natural de la Albufera, también es un hábitat clave para las aves migratorias, que prefieren los campos de arroz a la laguna. "Tenemos un paisaje completamente creado por el hombre, tenemos un ‘parque natural’ que en realidad no es muy natural en absoluto", dice mi guía Yanina Maggiotto, cuando nos encontramos en el centro de visitantes de los humedales al día siguiente. Su empresa, Visit Natura, ofrece excursiones de vida silvestre, fotografía y observación de aves, y me impresiona lo parecida a un ave que es Yanina, de estatura pequeña, curiosa y en casi movimiento perpetuo. "Soy de Argentina", continúa, "pero, tan pronto como llegué aquí, supe que estaba en casa".

Las aguas tranquilas y serenas de la Albufera hacen un lugar idílico para ver la puesta del sol. Fotografía de Anna Huix.

La sigo por un sendero bordeado de palmeras y pinos, con la arena bajo mis pies adornada con agujas caídas y fragmentos de concha. La correhuela cuelga de ramas más altas como sábanas en una cuerda de tender, creando un dosel de follaje tan denso que temporalmente nos deja en la sombra. Yanina me dice que esta es parte de un ecosistema conocido como la ‘macchia mediterránea’: en su mayoría, matorrales densos y pequeños árboles perennes.

Emergimos en una pequeña laguna salina con un escondite para aves de madera en su orilla. Aquí nos quedamos en silencio, observando lo que parece ser una especie de fiesta de aves: cientos de amigos emplumados, reunidos para charlar, comer y beber. Yanina señala cigüeñuelas y golondrinas realeras, pero son los flamencos los que capturan mi atención. "No se vuelven rosados hasta que tienen alrededor de cuatro años", susurra. "Obtienen su color al alimentarse de invertebrados que contienen altas dosis del pigmento caroteno". La etimología de la palabra ‘flamenco’ es, de hecho, española, proviene de flamengo, que significa ‘de color de llama’.

El paisaje en sí es rico en color en Carcaixent, a 50 minutos al sur del parque. Conduzco por la región al amanecer, abriéndome paso a través de una serie aparentemente interminable de huertos, con flores blancas de los árboles perfumando el aire con un sutil perfume. De vez en cuando, una puerta ofrece una visión de una gran casa, un camino bordeado de palmeras salpicado de naranjas, luminosas en las sombras. Este es la cuna de la famosa naranja de Valencia, la región donde, en 1781, se establecieron las primeras plantaciones, cultivando una variedad que se cree que tiene sus orígenes en algún lugar de Asia.

La familia Ribera ha estado aquí casi tanto tiempo: su huerto, Huerto Ribera, se construyó en 1870. La casa en su centro es una mezcla arquitectónica ecléctica, con un techo tallado de estilo normando, azulejos cerámicos de estilo musulmán y una fachada modernista. "Cada año en Carcaixent tenemos la Feria Modernista, un festival que recrea el estilo de vida durante la época dorada de las naranjas", dice mi guía Ana Soler, el sol resaltando la calidez de sus ojos mientras estamos de pie en un patio con vistas a los huertos. La familia Ribera también encargó uno de los edificios modernistas más llamativos de la ciudad de Carcaixent, el Magatzem de Ribera, un antiguo almacén de naranjas que ahora es un edificio cívico en el corazón de las festividades anuales, que alberga un desfile de moda de principios de siglo. "Las particularidades de este paisaje han cambiado muy poco desde principios del siglo XX", explica Ana. "Todavía es un mar de naranjos, sin muchas paredes o vallas".

Construido en 1870, el Huerto Ribera cultiva una variedad de frutas cítricas exóticas como la ‘naranja de chocolate’ de piel marrón. Fotografía de Anna Huix.

En un recorrido por los huertos, me presentan variedades de cítricos que parecen inventadas por Willy Wonka: la ‘naranja de chocolate’ de piel marrón; una ‘mano de Buda’, con segmentos amarillos retorcidos que parecen dedos; y limones caviar, también conocidos como ‘caviar de cítricos’, porque pueden llegar a costar más de £200 por kilo. Después, en un porche con vistas a los jardines cuidadosamente cuidados de Huerto Ribera, se me sirve el zumo de naranja recién exprimido más fresco como parte de un esmorzaret valenciano tradicional. El dialecto local para ‘pequeño desayuno’, esta comida puede tener lugar en cualquier momento entre las 9 a.m. y las 12 p.m. y generalmente incluye blanco y negro (un sándwich relleno de salchichas tanto blancas como negras) y cremaet (café con ron aromatizado con canela y cáscara de cítricos). Es una comida contundente, la receta ideal para excursionistas, y me veo anheland…

