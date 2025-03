Cómo planificar la aventura definitiva por el sur de México.

Este artículo ha sido producido por National Geographic Traveller (UK). Una región de pequeñas fincas y pueblos discretos, los estados sureños de México siguen siendo los más fieles a las raíces indígenas del país. Hay asentamientos aquí que han perdurado por más de 5,000 años. Aquellos que visitan los vastos valles de Oaxaca y las selvas de Chiapas hoy pueden vislumbrar conocimientos auténticos sobre la vida cotidiana de sus primeros habitantes. Tanto Oaxaca como Chiapas fueron centros distintos de civilización mucho antes de que surgiera el Imperio Azteca en el centro de México alrededor del año 1300 DC. Cada uno sustentó su propia ciudad grandiosa y oculta: Monte Albán, en la cima de las montañas de Oaxaca, floreció desde el año 500 AC hasta el 850 DC, mientras que Palenque, cubierto por la selva en Chiapas, alcanzó su apogeo en los siglos sexto y séptimo DC. La influencia de cada reino es palpable en las calles de las principales ciudades de ambos estados hoy en día. Los músicos callejeros en el zócalo, o plaza central de Oaxaca de Juárez, cantan en zapoteco, un idioma descendiente de aquel hablado por los fundadores de Monte Albán, mientras que mujeres mayas que dirigen puestos de mercado en la capital cultural de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, conversan en un idioma similar al que está tallado en las paredes de Palenque. Es típico ver a lugareños subiendo por caminos de montaña usando faldas amplias tejidas, mientras detrás de pantallas perfumadas por el humo, vendedores de comida trabajan con recetas perfeccionadas hace siglos. Más allá de la rica cultura de las ciudades y de los restos de las historias reales de los estados, se encuentran paisajes naturales inmaculados, listos para ser explorados. Las inmensas selvas del sur de Chiapas, ambientadas por cascadas y monos aulladores, son el hogar del esquivo jaguar. Mientras que en Oaxaca encontrarás senderos escarpados en las montañas centrales, piscinas de tonos pastel en la cima de una cascada petrificada y tortugas marinas congregándose en playas blancas y extensas. En la frontera con Guatemala se encuentra el propio Distrito de los Lagos de México, el Parque Nacional Lagunas de Montebello. Aunque viajar por el sur puede seguir siendo una experiencia cruda, las enormes inversiones que está realizando el país en su infraestructura turística hacen que esta parte de México sea más fácil de explorar que nunca. Introducido a fines de 2023, un tren de 11 horas ahora va directo desde la ‘ciudad perdida’ de Palenque en Chiapas hasta la ciudad turística de Cancún en Quintana Roo, mientras que nuevas autopistas conectan pueblos costeros tranquilos con ciudades principales y sus aeropuertos. Con el país abriendo lentamente sus tierras ocultas al mundo exterior, este es el momento de ver el sur antes de su transformación inevitable. Itinerario 1: Oaxaca. Punto de inicio: Ciudad de Oaxaca. Punto final: Lagunas de Chacahua. Distancia recorrida: 321 millas. Duración promedio: Siete días. Poco ha cambiado en los últimos 50 años, los valles silentes y las montañas brumosas de Oaxaca siguen siendo firmemente agrícolas, los campos de maíz y agave punteados principalmente por pueblos con calles empedradas flanqueadas por edificaciones de baja altura. Cada calle suele albergar una cantina que sirve mezcal ahumado y que hace sonar corridos, las baladas tradicionales de México y puestos que venden productos locales exhibidos con cuidado en lonas a la orilla de la calle. Esta ruta comienza en la capital del estado, la Ciudad de Oaxaca, con tiempo para explorar dentro de las murallas amarillas moteadas y contemplar sus fachadas de iglesias meticulosamente talladas. Uno de los destinos más queridos de México, se opone ferozmente a la influencia o intervención externa. Las marcas y productos locales dominan, la cocina es totalmente única en el estado, y el idioma que escucharás a la gente hablar en la calle, el zapoteco, casi no existe en ningún otro lugar. A continuación, usa la red de autobuses locales o un tour previamente reservado para llegar a los restos de las ciudades ocultas labradas a mano por los antepasados de los habitantes de Oaxaca, en las poderosas montañas del estado. Haz una parada en pequeños pueblos que se sientan en las laderas de los valles fértiles antes de una última hazaña en la costa del Pacífico, un tramo soleado de arenas doradas salpicado de comunidades playeras relajadas. Oaxaca ciudad. La ciudad mexicana que imaginas probablemente sea la capital del estado de Oaxaca, famosa por su cocina única, cultura indígena y desfiles ruidosos. Casi todos sus puntos destacados están a poca distancia a pie – ve de cafetería en cafetería en el barrio de Jatatlaco adornado con murales, conoce a vaqueros que toman mezcal en las cantinas y prueba la comida callejera. Termina atrapando el autobús de 20 minutos a las ruinas zapotecas de Monte Albán, espectacularmente situadas en una colina nivelada con vistas a la ciudad. San Agustín Etla. Los pequeños pueblos de Oaxaca ejemplifican el carácter esencial del estado, y este, situado en las verdes estribaciones de las montañas de la Sierra Madre, se ha convertido en un refugio creativo. Su atracción principal es el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), una antigua fábrica textil convertida en un innovador centro de arte que alberga exposiciones eclécticas de pintores y escultores de todo el estado. Mitla. Un sagrado enterramiento zapoteca y mixteca utilizado hasta el siglo XVI para sacrificios rituales, la Zona Arqueológica de Mitla está llena de ruinas grabadas en patrones geométricos. Explora sus reliquias antes de tomar un colectivo (taxi compartido) 45 minutos a Hierve el Agua, un raro ejemplo de una cascada calcificada. Disfruta de vistas panorámicas sobre los valles mientras te relajas en sus piscinas de agua coloreadas por minerales. San José del Pacífico. Las montañas que se alzan sobre este pequeño y amigable pueblo son tan altas que ni siquiera las nubes llegan a las cimas, pero algunas de las vistas más altas pueden accederse fácilmente sin guía. Sigue el sendero bien marcado de 20 minutos hasta el mirador, o emprende el más desafiante sendero de ida y vuelta de 10 millas desde San José hasta San Mateo Río Hondo, caminando entre bosques altos y sobre puentes vertiginosos. Pasa la noche en las Cabañas Rancho Viejo. Mazunte. Poblado por surfistas y buscadores de sol, este tranquilo pueblo atrae a una multitud más hippie que su famoso vecino Puerto Escondido. Mazunte es el único pueblo costero mágico de Oaxaca (reconocido por el gobierno por su belleza), y sus arenas doradas están bordeadas por palmeras. Observa la costa para ver crías de tortuga corriendo hacia el mar, y el horizonte para avistar ballenas jorobadas migratorias. Lagunas de Chacahua. La vida silvestre prospera en este tranquilo enclave, un parque nacional conocido por sus lagunas aisladas y playas apartadas de todo. Es fácil organizar un tour de los manglares, ya sea desde la cercana Puerto Escondido o uno de los hoteles frente al mar en el pequeño pueblo de Chacahua. Observa garzas, iguanas y cocodrilos durante el día, o sal a nadar entre el brillante plancton bioluminiscente azul brillante después del anochecer. Itinerario 2: Chiapas. Punto de inicio: San Cristóbal de las Casas. Punto final: Selva Lacandona. Distancia recorrida: 475 millas. Duración promedio: 10 días. Las densas selvas del sur de México crecen más espesas en Chiapas, uno de los corazones de la poderosa civilización maya. Hogar de ciudades mesoamericanas centenarias, así como de aldeas tradicionales donde todavía se hablan lenguas mayas y se siguen practicando ritos de sacrificio pre-católicos, Chiapas está orgullosa de su herencia cultural. Hasta el día de hoy, muchos en el estado no reconocen la autoridad de México, declarándose ciudadanos del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Conservados por sus cuidadores indígenas desde los primeros días de la civilización en las Américas, los puntos naturales destacados del estado son tan diversos como dramáticos: selvas sofocantes y altas paredes de cañones se unen a bosques de pinos envueltos en niebla, lagunas de aguas estancadas y cascadas apartadas. San Cristóbal de las Casas es la puerta de entrada al estado, pero aquellos que no se aventuren más allá se pierden. Esta ruta incluye la ‘ciudad perdida’ de Palenque, así como pequeños pueblos que poco han cambiado en siglos y un parque nacional en gran parte pasado por alto por los visitantes internacionales, llevando a los viajeros más profundamente a los mundos ocultos de Chiapas. San Cristóbal de las Casas. Centro de artesanías indígenas y arquitectura colorida de estilo colonial, el animado ‘San Cris’ es el lugar más visitado en Chiapas por una buena razón, y la mayoría de los tours del estado parten de la ciudad. Explora piedras de ámbar y prendas tejidas a mano en los numerosos mercados que bordean sus estrechas calles inclinadas antes de dirigirte a su catedral de color ocre, especialmente atmosférica al atardecer. Cañón del Sumidero. Cuando los conquistadores españoles por fin tomaron por la fuerza Chiapas, se cree que los últimos guerreros de resistencia en pie se arrojaron al Cañón del Sumidero en lugar de aceptar la derrota. La historia es especialmente resonante cuando pones los ojos por primera vez en sus acantilados imponentes, que descienden dramáticamente hacia el turbio río Grijalva, hogar de numerosos cocodrilos que acechan. Los tours en lancha navegan por el cañón, culminando en la encantadora ciudad de Chiapa de Corzo. San Juan Chamula. En este pueblo indígena maya, el español es una lengua extranjera, y las tradiciones y espiritualidad nativas florecen. Compra frutas frescas, maíz tostado o una estatua divina en el mercado, antes de dirigirte a la llamada ‘iglesia de los pollos’. Si visitas, sé respetuoso de los rituales precolombinos (absolutamente sin fotos, excepto de su exterior encalado), que pueden incluir ofrendas: una botella de Coca-Cola de dos litros, o el sacrificio de gallinas vivas. Lagunas de Montebello. El primer parque nacional de Chiapas, las Lagunas de Montebello cuentan con impresionantes 59 piscinas, separadas por delgadas franjas de bosque. Haz un recorrido por senderos de tierra suelta para acercarte a sus aguas cristalinas y llegar a puntos de vista panorámicos. Los viajes guiados parten de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y se detienen en El Chiflón, una serie de imponentes cascadas que se precipitan en un río prístino y sombreado por árboles que tienen muchos lugares ideales para nadar en la naturaleza salvaje. Palenque. Enredada por los zarcillos de la Selva Lacandona después de que fue abandonada alrededor del año 800 DC, la ciudad de Palenque todavía esconde muchos secretos. Explora el parque arqueológico, cuyos puntos destacados incluyen el complejo del Palacio y el Templo de las Inscripciones. Los pasillos por los que una vez caminaron los aristócratas mayas aún están adornados con figuras de estuco, mientras que el auge y la caída de la ciudad están descritos en ornadas jeroglíficos tallados en las paredes de piedra caliza. Selva Lacandona. No son solo animales raros los que merodean por el suelo de la selva de Chiapas: los viajeros aventureros recorren los mismos senderos, con guías locales facilitando su camino hacia cascadas escondidas por la jungla. Viaja sobre las sombrías aguas y a través de los manglares de crecimiento bajo del río Lacanjá, escuchando los llamados de los monos aulladores. Publicado en la edición de marzo de 2025 de National Geographic Traveller (UK). Para suscribirte a la revista National Geographic Traveller (UK), haz clic aquí. (Disponible solo en países seleccionados).