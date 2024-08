Cómo Oleksandr Budko, un doble amputado, se convirtió en el hombre más deseado de Ucrania.

Warner / Canal STB

Cuando una bomba explotó cerca de Oleksandr Budko, el joven de 26 años se encontró enterrado vivo y con un “dolor terrible” por lesiones que llevarían a la amputación de ambas piernas.

El soldado ucraniano ayudaba a defender la región nororiental de Járkov de las fuerzas rusas invasoras en agosto de 2022, cuando su unidad fue atacada.

Dos años después, es la estrella de un reality show en el que varias mujeres luchan por su afecto.

Un anuncio de la versión ucraniana de la exitosa serie estadounidense The Bachelor muestra a Oleksandr vestido elegantemente mirando melancólicamente una flor. En otro, responde preguntas en uniforme militar antes de realizar una serie de dominadas en un gimnasio.

Hablando conmigo en un jardín de rosas en Kiev, el veterano convertido en celebridad tiene buen ánimo a pesar de estar cansado después de una semana ocupada.

Oleksandr dice que espera encontrar el amor en el programa después de romper con su novia en enero pasado, pero cree que será difícil elegir una pareja con “millones de personas mirando”.

Sus motivaciones no son solo románticas. También quiere utilizar su aparición en el programa para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los ucranianos discapacitados.

“Este programa es visto por millones de personas, y presenta una gran oportunidad de influir positivamente en su perspectiva”, dice.

Quiere mostrar que los veteranos heridos no son “extraños, sino miembros plenos de la sociedad que viven una buena vida.

“En mi caso, mi vida ahora es incluso mejor que antes de la guerra, mejor que antes de resultar herido.”

Actualmente Oleksandr camina con dos piernas prostéticas

Oleksandr siempre está en movimiento, diciéndome que pasó la noche anterior filmando un videoclip musical.

Su vida no siempre fue así. En los años previos a la invasión a gran escala de Rusia, trabajaba como barista en un restaurante de Kiev mientras estudiaba diseño gráfico.

Él dice que sus sueños eran “realistas”: viajar, descubrir el mundo y crecer profesionalmente. Quería formar una familia.

Pero la vida de Oleksandr se vio trastornada hace dos años, cuando se convirtió en uno de los cientos de miles de hombres ucranianos que se unieron al ejército.

En agosto de 2022, estaba estacionado cerca de Izyum, una ciudad ocupada en primera línea del avance ruso. Fue invadida en los primeros días de la guerra y utilizada por Rusia como un centro militar clave para abastecer a sus tropas desde el este.

La ciudad fue liberada por Kiev justo un mes después de que Oleksandr resultara gravemente herido mientras defendía la posición ucraniana cercana.

“Sentí que la tierra se desplomaba sobre mí. Sentí un dolor terrible en mis piernas y me di cuenta de que significaría la amputación de mis piernas”, dijo.

“Grité de un dolor horrible y pedí a la gente que me oyera.”

Dice que sabía que sus camaradas estaban vivos, y lo sacaron de la tierra y le brindaron los primeros auxilios. Pero fue en ese momento que supo que sus piernas estaban gravemente heridas.

“Comprendí que había perdido mis piernas en el momento de la lesión, dos o tres segundos después de sentir el dolor.”

Oleksandr sobrevivió pero gran parte de Izyum quedó en ruinas. En ese momento, las autoridades dijeron que habían encontrado más de 400 cuerpos en fosas cerca de la ciudad.

Muchos edificios en Izyum fueron destruidos durante los primeros meses de la invasión

A pesar de una recuperación desafiante, Oleksandr pudo caminar con piernas protésicas en seis meses.

“Cuando no tenía prótesis, tenía que moverme en una silla de ruedas. Descubrí lo inaccesible e inadecuada que es Kiev para los usuarios de silla de ruedas, a pesar de ser la capital,” dice.

“En la histórica ciudad antigua no se puede ir a ningún lado. No se puede cruzar la calle solo y no se puede entrar en ningún edificio porque hay escaleras por todas partes.”

Las lesiones de guerra significan que la experiencia de Oleksandr se está volviendo cada vez más común en Ucrania. Aunque no hay datos oficiales que registren el número de personas heridas durante la guerra, se estima que decenas de miles han perdido extremidades.

Esto ha dado lugar a la creación de un reality show separado, llamado Legs Off, que Oleksandr presentó, capturando las dificultades enfrentadas por las personas discapacitadas al moverse por las ciudades ucranianas.

Además de presentar, el veterano también ha escrito un libro, ganado medallas en los Juegos Invictus y actuado con una compañía de ballet en los EE. UU., todo mientras se recupera de sus lesiones.

Oleksandr conoció al Príncipe Harry durante los Juegos Invictus

Es tan popular en Ucrania que el portal de solicitud de The Bachelor se cayó poco después de que se anunciara que Oleksandr asumiría el papel principal en la próxima temporada.

Los productores de The Bachelor están presentando al veterano como un símbolo de esperanza.

“A pesar de sus amputaciones, Oleksandr monta en bicicleta, conduce un coche y escala montañas. Vive la vida al máximo,” dice Natalia Franchuk, de STB, la red en la que se emitirá el programa más adelante este año.

“Si la televisión se trata de filmar la realidad, ¿quién mejor podría ser la estrella de The Bachelor ahora? ¿Quién más estaría mejor en un país en guerra?”

