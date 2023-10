Cómo obtener una reserva en un restaurante de Nueva York

Bienvenido a Semma, un restaurante del sur de la India que es uno de los lugares más difíciles de conseguir en la ciudad de Nueva York. Las reservas se abren a medianoche, un mes antes. ¿Puedes hacer clic abajo lo suficientemente rápido para conseguir una mesa? 5:00 5:15 5:30 7:00 7:15 7:30 9:00 9:15 9:30 ¡Lo siento! Todas están reservadas. Pero tu nombre está en la lista de espera. Mantente atento a las alertas. ¿Por qué parece tan difícil conseguir una mesa en estos días en Nueva York, y en muchos otros lugares? Con la llegada de la temporada navideña, el momento más ocupado para los restaurantes, nos propusimos encontrar respuestas – y formas de mejorar nuestras oportunidades – centrándonos en una noche en un solo lugar: Semma, que ha estado lleno desde que abrió hace dos años en Greenwich Village. Semma nos permitió revisar un mes de datos de reservas que condujeron a una noche reciente, el 14 de septiembre. Luego le preguntamos a las personas que obtuvieron esas mesas cómo lo hicieron. ¿Estrategia? ¿Conexiones? ¿Suerte? Para participar en el juego, también nos unimos (sin que el restaurante lo supiera), usando un nombre falso para intentar conseguir una mesa para dos en el horario de máxima afluencia, las 7 p.m. Primero, veamos cómo se tomaron las mesas durante el mes en que las reservas estuvieron abiertas para nuestra gran noche. Aquí está el comedor. Puede parecer pequeño, con menos de dos docenas de mesas. Pero cada mesa en el interior tiene tres turnos por noche, lo que permite recibir a unos 200 comensales. Resy, el servicio de reserva que utiliza Semma, asigna cada nueva reserva a una mesa donde ese horario está disponible. Cuando alguien cancela, ese horario se abre. Así es como se veía las cosas justo antes de medianoche el 15 de agosto, cuando el restaurante comenzó a recibir reservas para el 14 de septiembre. Semma libera todos sus turnos a la vez, a diferencia de muchos lugares que reservan los horarios de máxima afluencia para que se tomen primero los horarios menos deseables. Por lo tanto, nuestras probabilidades parecían buenas. Sin embargo, cuando nos conectamos a Resy, apenas cinco minutos después, todas las mesas en horario de máxima afluencia para dos personas ya estaban reservadas. Nuestra única opción fue agregar nuestro nombre a la lista de espera de Resy Notify, que envía correos electrónicos o notificaciones emergentes cuando se abre una mesa. Veinticuatro horas más tarde, más de la mitad de todos los turnos ya estaban reservados. Antes, Semma solía llenarse al instante, como muchos restaurantes populares. Pero eso se ha ralentizado desde que recientemente comenzaron a requerir un pago anticipado de $50 por persona. Durante las próximas tres días, se tomaron dos tercios de todos los turnos, y la lista de espera se duplicó, lo que muestra que muchas otras personas estaban compitiendo por el mismo premio que buscamos: una mesa para dos en horario de máxima afluencia. En las próximas semanas, incluso las mesas más grandes -y los horarios tempranos y tardíos- estaban reservados. Pero se abrieron nuevos horarios a medida que algunos comensales cancelaban. Resy nos envió notificaciones, pero respondimos demasiado tarde. La lista de espera aumentó considerablemente. Justo antes de que comenzara el servicio de cena en nuestra gran noche, casi todos los horarios estaban reservados. La lista de espera tenía casi 800 nombres. Y todavía no teníamos una mesa. El juego de las reservas se ha vuelto más difícil en los últimos años. En Semma, como en muchos otros restaurantes, ya no puedes obtener una mesa llamando o enviando un correo electrónico. Semma ni siquiera publica un número de teléfono. Las listas de espera pueden ayudar, pero ocupar un lugar destacado en ellas no siempre es beneficioso. En Resy Notify, todos los que están en la lista son notificados al mismo tiempo cuando se abre una mesa. Y participar en la competencia requiere compromiso: dejar un depósito de $50, que Semma impuso para evitar el uso de bots, aplicaciones y revendedores que acaparan y venden reservas. Aun así, muchos comensales persistieron y consiguieron una mesa para el 14 de septiembre. Nos presentamos esa noche y los entrevistamos. Aquí está, desde el momento en que las reservas se abrieron en agosto hasta la llegada de los últimos clientes sin reserva, la historia de cuándo y cómo estos jugadores consiguieron una mesa, junto con sus consejos sobre cómo ganar el juego. 29 DÍAS ANTES – JUSTO DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE El madrugador Uno de los primeros afortunados en conseguir una reserva es Gracie de Souza, de 30 años (arriba, segunda desde la izquierda). Una terapeuta que se mudó recientemente a Nueva York con su esposo desde Nueva Orleans, quiere celebrar que él comienza la escuela de medicina, con sus padres y suegros. Se puso varios recordatorios en su teléfono para no olvidar conectarse a medianoche. “En realidad, me sorprendió que tuvieran una mesa para seis”, dice. “Es una reserva tan difícil de conseguir”. Ve con un grupo De hecho, a menudo es más fácil reservar una mesa más grande (como se puede ver en los planos del lugar). Los restaurantes como Semma a menudo tienen más mesas para cuatro o seis personas, ya que los grupos gastan más dinero por comensal. Así que si no puedes encontrar una reserva para dos personas, intenta ampliar tu grupo. 29 DÍAS ANTES El tiburón de las tarjetas Cuando Jatin Mallakunta, de 31 años, un gerente de finanzas en Washington, D.C., se despierta esta mañana, tiene un correo electrónico en su bandeja de entrada confirmando una reserva a las 7 p.m. para él y su esposa el 14 de septiembre, en su cumpleaños. No tuvo que quedarse hasta medianoche. El servicio de conserjería de su tarjeta American Express hizo todo el trabajo. Aprovecha tu tarjeta de crédito Algunas compañías de tarjetas de crédito, incluyendo Amex, se asocian con restaurantes (aunque no con Semma) para ofrecer reservas prioritarias. Pero varias también ofrecen un servicio de conserjería. Si el tuyo lo hace, pregunta si pueden hacer la reserva por ti, especialmente si las reservas abren en un horario inconveniente. Simplemente pregunta con suficiente antelación. 29 DÍAS ANTES El comerciante nocturno Ash Hashmi (segundo desde la derecha), un comerciante en Manhattan que ama el juego de las reservas, recibe una notificación de una mesa para cuatro personas a las 7 p.m. el 14 de septiembre. A principios de este año, configuró una notificación para varias noches en Semma. Una reserva codiciada “se ha convertido en un símbolo de estatus”, dice. Las personas en su oficina a menudo intercambian una reserva por otra. “Es un mercado en miniatura”. Amplía tu objetivo Si eres flexible con el horario, intenta configurar notificaciones para varias noches. 24 DÍAS ANTES El portero El hombre que maneja el juego de las reservas aquí es Santo Pesantez, quien supervisa las operaciones de Semma y otros cuatro restaurantes propiedad de Unapologetic Foods. Él conoce varios trucos para utilizar las mesas de manera más eficiente. Hoy, mueve a un grupo de tres personas a una mesa que está etiquetada para dos, pero que puede acomodar a una persona más. Eso libera una mesa para cuatro – que se anuncia en Notify y se toma casi de inmediato. Mientras tanto, a apenas tres semanas de la fecha, todavía estamos en la lista de espera, que ha crecido a casi 60 nombres. Pero cuando una notificación aparece en nuestro correo electrónico, la mesa ya se ha ido. Elige la aplicación en lugar del correo electrónico Si estás usando Resy Notify, es posible que tengas más suerte con la aplicación, que envía una notificación a tu teléfono tan pronto como se abre una reserva. Por correo electrónico, puede haber un retraso. Andrew Harroz, de 39 años, abogado en Oklahoma City, y su prometida reciben una notificación de que hay una mesa disponible a las 5 p.m. “Tomamos lo que conseguimos”, dice. Le sorprende lo lejos que la gente tiene que planificar con anticipación para cenar en Nueva York. “Es una locura. Nunca he conseguido una reserva nunca en Oklahoma; nunca las has necesitado”. No descartes nada Considera mudarte a Oklahoma. Ocho cancelaciones llegan repentinamente en la mañana. El Sr. Pesantez está acostumbrado a ver algunas reservas canceladas 48 horas antes de cualquier noche en particular: es cuando los comensales tienen que cancelar o perder los $50 por persona que pagaron cuando reservaron. Pero esta es una cantidad inusual. Estas mesas se toman rápidamente. Mantén un ojo en las cancelaciones Averigua el plazo que tiene un restaurante para cancelar una reserva. Si es de 48 horas, por ejemplo, entra en línea entonces; puede haber disponibilidad. Por la mañana, una publicista envía un correo electrónico a Semma buscando una reserva para el dúo pop The Chainsmokers. El Sr. Pesantez responde que solo puede darles una mesa a las 5

