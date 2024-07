Cómo obtener agua está frenando a las mujeres de la India.

Hace 18 minutos

Por Anagha Pathak, BBC Marathi

BBC/MANGESH SONAWANE

Sunita Bhurbade pasa hasta cinco horas al día recogiendo agua potable para su familia

Recoger agua potable es una rutina diaria agotadora para millones de mujeres en India.

Incluso sin soportar los ardientes meses de verano o los inviernos congelantes, caminan millas todos los días, equilibrando botellas de plástico o de barro en sus cabezas y llevando cubos en sus manos para manejar las existencias de agua del hogar.

“Es una lucha diaria. Me canso tanto que me desplomo cuando termino,” dice Sunita Bhurbade de Tringalwadi, un pueblo tribal a 180km de Mumbai, el centro financiero de la India.

La Sra. Bhurbade pasa cuatro a cinco horas cada día viajando de ida y vuelta desde su fuente de agua confiable más cercana, un lago seco, para llenar sus botellas. El agua está sucia y tiene que cavar agujeros en el costado para que el agua se filtre naturalmente y se filtre.

“Durante cuatro a cinco meses al año, las mujeres no tienen otra opción que obtener agua de largas distancias porque los pozos cercanos y las fuentes de agua se secan,” dice. Irónicamente, su pueblo recibe una de las mayores precipitaciones en la región.

Debido a esta dura rutina diaria, ella constantemente se queja de dolor de espalda y cuello, fatiga y debilidad.

El rigor diario también impide a ella y a otras mujeres de su pueblo buscar un trabajo remunerado.

“Nadie me contratará aunque sea como trabajadora agrícola porque no me permitirán presentarme a trabajar por la tarde,” dice.

“Si yo voy por agua, tengo que sacrificar mi sustento. Si intento ganar un salario, mi familia se queda sedienta.”

Getty Images

Es un trabajo físicamente agotador todos los días – y evita que las mujeres consigan empleo