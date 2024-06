Cómo negociar Carnival antes de las ganancias utilizando opciones

Carnival (CCL) reportará ganancias el martes antes de la apertura. El mercado de opciones implica un movimiento sustancial de alrededor del 8% relacionado con las ganancias, mucho más que el movimiento promedio del 5% en ganancias que ha tenido la compañía desde mediados de 2013. Revisaremos un intercambio de opciones que genera ingresos antes de conocer los resultados. Los inversores se preguntan si la industria de cruceros puede mantener reservas robustas desde principios de año hasta finales de 2024. Carnival es una de las compañías cuyas operaciones se vieron afectadas por la colisión de un carguero en Baltimore y el posterior colapso del puente de Francis Scott Key, ya que operaban en ese puerto. Sin embargo, la compañía no anticipa un impacto significativo por el cambio temporal de esas operaciones a Norfolk, Virginia. Otra pregunta que los inversores pueden tener es cuándo Carnival reanudará el pago de dividendos. La compañía suspendió su dividendo a principios de 2020 debido a cierres relacionados con la pandemia, pero se espera que el dividendo se reanude tan pronto como el negocio se normalice. Con ingresos casi un 20% más altos que los niveles de 2019 previos a la pandemia y un flujo de efectivo libre estimado hacia adelante que supera los pagos de dividendos previos a la pandemia de 1.5 mil millones en 2019, los inversores pueden creer que esto sucederá más pronto que tarde. El EBITDA estimado para todo el año 2024 de alrededor de $5.7 mil millones es mayor que el máximo previo a la pandemia de 2019 de $5.6 mil millones (sin ajuste por inflación). Sin embargo, la deuda total de $32 mil millones es casi 3 veces los niveles previos a la pandemia. La dirección puede esperar un poco más antes de reanudar. La valoración actual de Carnival a 8 veces EV/EBITDA y menos de 13 veces las estimaciones de ganancias esperadas es bastante razonable, especialmente dadas las conflictos globales y el hecho de que, como he escrito anteriormente, su demografía se inclina hacia el extremo más asequible del espectro, un grupo de consumidores que puede verse generalmente más afectado por los precios más altos que han resultado de varios años de inflación muy por encima del promedio. Tanto el dividendo como los niveles de deuda tienen implicaciones importantes para la volatilidad de las acciones, el precio de las opciones en general y la relación entre el precio de las opciones de venta y de compra. El intercambio Todo lo demás igual, niveles más altos de deuda corporativa aumentan el apalancamiento y, por lo tanto, la volatilidad de la equidad de una compañía. Los ingresos de Carnival son un 20% mayores que los que tenían inmediatamente antes de la pandemia, y también lo es su valor empresarial. Por lo tanto, la relación valor empresarial-ventas es aproximadamente la misma. Sin embargo, el nivel de deuda de la compañía es mucho más alto, por lo que esperaríamos que la volatilidad de la equidad sea igualmente mucho mayor. Cuanta mayor sea la volatilidad de la equidad, mayor será el precio de las opciones. Las opciones de Carnival son casi el doble de caras ahora que al final de 2019, pero los niveles más altos de deuda justifican precios más altos. Debido a que los accionistas tienen derecho a dividendos mientras que los tenedores de opciones de compra en esas acciones no, a medida que los dividendos aumentan, todo lo demás igual, el valor de las opciones de compra cae en relación con el valor de las opciones de venta correspondientes. Por lo tanto, si se espera que los dividendos aumenten, o en el caso de Carnival, se reanuden, poseer opciones de compra puede no ser la mejor manera de realizar una apuesta alcista en las acciones, incluso si los dividendos aumentan la demanda de poseerlas, muchos inversores prefieren acciones que paguen dividendos. Preferimos vender opciones de compra cubiertas contra una posición larga en Carnival en general a medida que la compañía reduce la deuda, las reservas y el flujo de efectivo libre crecen, y en anticipación del reinicio del dividendo. Típicamente, no recomendamos vender opciones de compra cubiertas antes de las ganancias a menos que los precios de las opciones sean muy altos, ya que las ganancias proporcionan un catalizador que puede mover una acción. En este caso, un movimiento implícito del 8% es sustancial, pero debido a los altos niveles de deuda, simplemente representa un precio justo para las opciones. El intercambio: Vender la llamada de junio de 2024 a $18 Si uno inicia una operación de compra-escritura antes de las ganancias, el rendimiento es atractivo, pero esperar hasta después también está bien. Simplemente no esperaría obtener el mismo rendimiento que comprando ahora. DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD: (Ninguno) Todas las opiniones expresadas por los colaboradores de CNBC Pro son únicamente sus opiniones y no reflejan las opiniones de CNBC, NBC UNIVERSAL, su empresa matriz o afiliadas, y pueden haber sido previamente difundidas por ellos en televisión, radio, internet u otro medio. EL CONTENIDO ANTERIOR ESTÁ SUJETO A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. ESTE CONTENIDO SE PROPORCIONA ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE ASESORAMIENTO FINANCIERO, DE INVERSIÓN, TRIBUTARIO O LEGAL O UNA RECOMENDACIÓN DE COMPRA DE CUALQUIER VALOR U OTRO ACTIVO FINANCIERO. EL CONTENIDO ES GENERAL Y NO REFLEJA LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES ÚNICAS DE NINGÚN INDIVIDUO. EL CONTENIDO ANTERIOR PODRÍA NO SER ADECUADO PARA SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN FINANCIERA, DEBERÍA CONSIDERAR FUERTEMENTE BUSCAR ASESORAMIENTO DE SU PROPIO ASESOR FINANCIERO O DE INVERSIONES. Haz clic aquí para ver el descargo de responsabilidad completo.