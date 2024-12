Cómo murió la innovación en Intel mientras enfrenta un futuro incierto como el único fabricante de chips de vanguardia de Estados Unidos.

Las acciones del fabricante de chips una vez icónico se desplomaron un 60% en 2024. La compañía registró la mayor pérdida en sus 56 años de historia en su informe de ganancias trimestrales más reciente. Su capitalización de mercado ha caído un 80% desde 2000, cuando era una de las empresas más valiosas del mundo.

Pero los informantes de la empresa y los analistas de la industria le dijeron a Yahoo Finance que el dramático colapso de Intel es el resultado de una lenta deterioración que abarca más de dos décadas.

“Tenían un complejo de Dios; eran super arrogantes”, dijo un ex ejecutivo de alto nivel que trabajó en Intel por más de 20 años a Yahoo Finance. “Sentían que tenían una ventaja competitiva tan grande que nunca podrían hacer nada malo”.

Una cultura de complacencia, pensamiento a corto plazo y falta de ejecución, todo mientras sus rivales mejoraban. Hoy, Intel está perdiendo cuota en el mismo mercado que creó, perdiendo clientes frente a AMD (AMD), según el analista de Goldman Sachs Toshiya Hari dijo a Yahoo Finance.

La arquitectura x86 que sustenta los productos de Intel y AMD está, a su vez, perdiendo cuota frente al diseñador de chips británico Arm (ARM), según la analista de Bernstein Stacy Rasgon. Esos chips en conjunto, Unidades de Procesamiento Central, están amenazados por la proliferación de las GPU (Unidades de Procesamiento Gráfico) centradas en la IA, un mercado dominado por Nvidia.

Y su negocio de fundición en ciernes está perdiendo dinero mientras que los competidores arrebatan contratos ventajosos aprovechando la tecnología de máquinas que Intel financiaba anteriormente.

En 2024, las acciones de Nvidia han subido un 173%, mientras que Arm, Broadcom (AVGO) y TSMC (TSM) registraron ganancias del 93%, 101% y 92%, respectivamente.

Yahoo Finance habló con una docena de analistas de Wall Street y expertos y con más de una docena de empleados actuales y antiguos (incluyendo altos ejecutivos que estuvieron en la compañía por más de una década) para obtener una visión interna de los fracasos de Intel y su futuro como el único fabricante de chips de vanguardia de América.

A los empleados se les otorgó anonimato debido a acuerdos de confidencialidad y al temor de poner en peligro futuras oportunidades de empleo.

En una declaración a Yahoo Finance, un portavoz de Intel dijo: “Estamos ejecutando rigurosamente nuestro plan para reconstruir el liderazgo de producto y proceso y mejorar nuestra rentabilidad. El trabajo que estamos realizando para fortalecer nuestro portafolio de productos, combinado con nuestro enfoque disciplinado en impulsar retornos en nuestras inversiones en fundiciones, respalda nuestra estrategia a largo plazo para ofrecer un desempeño financiero sostenible y desbloquear valor para los accionistas”.

Con el ascenso de los chips basados en Arm y las GPU de IA erosionando la posición de Intel, Pat Gelsinger prometió revertir la situación lanzando un negocio de fundición, aprovechando las capacidades de fabricación de Intel para producir chips para clientes externos.

El movimiento tenía la intención de traer de vuelta un pensamiento innovador y audaz, una llamada “mentalidad Groviana”, en referencia a su famoso ex CEO Andy Grove.

Algunos dicen que fue la mejor apuesta de Gelsinger.

“Creo que es el movimiento correcto porque sin buscar fuera de la empresa y perseguir clientes externos, es una empresa en declive”, dijo Hari.

Otros se mostraron escépticos respecto al enfoque. Varios analistas e informantes dijeron que el declive del negocio de productos de Intel limitó su capacidad para financiar los gastos de capital agresivos de Gelsinger y las oleadas de contrataciones, lo que dio paso a despidos que deprimieron la moral.

Varios empleados elogiaron lo que describieron como la brillantez y el buen carácter de Gelsinger, uno publicó en LinkedIn sobre cómo Gelsinger ayudó a su nieto a acceder a medicamentos para tratar una enfermedad genética mortal.

Otros sostuvieron que Gelsinger estableció expectativas muy altas, actuó más como un animador que como un ejecutor y se negó a escuchar opiniones que no se alineaban con su visión.

El objetivo declarado de Gelsinger al convertirse en CEO era que la fundición de Intel generara $15 mil millones en ingresos para 2030, aproximadamente el doble de los $8.5 mil millones que Samsung generó el año pasado después de casi dos décadas de operación, según datos de Gartner citados por Rasgon. En su trimestre más reciente, la pérdida neta de Intel totalizó $16.6 mil millones debido a pérdidas sustanciales en su división de fabricación de chips.

“Intel no ha demostrado que pueda ejecutar en la fundición … porque no tiene un historial y el historial que has visto de su ejecución interna ha sido tan defectuoso”, dijo el analista de KeyBanc John Vinh a Yahoo Finance. “Es difícil para nadie comprometerse con alguna aplicación crítica para ellos. Y como resultado de eso, Intel no va a conseguir ningún tipo de negocio significativo”.

El lugar de Intel en la industria de chips.

Su última esperanza de enderezar un barco que se hunde ha sido cuestionada. Bajo Gelsinger, Intel apostó su destino en un nuevo proceso de fabricación avanzado llamado 18A, que el vicepresidente corporativo de la compañía, Bruce Andrews, dijo al Financial Times en noviembre que “llevará [a la compañía] de nuevo al liderazgo tecnológico”. El proceso permitiría a Intel fabricar los chips de IA más avanzados con componentes diminutos miles de veces más pequeños que el tamaño de una célula del cuerpo humano.

Inicialmente, Intel dijo que comenzaría la producción en volumen de su proceso 18A en la primera mitad de 2025, luego trasladó ese objetivo al segundo semestre del próximo año, según su llamada de ganancias del tercer trimestre.

Las pruebas internas de 18A a principios de este año, según informes, mostraron que no estaba listo para la producción en alto volumen.

Un empleado actual en una de las fábricas de Intel le dijo a Yahoo Finance que hay “muchos problemas” para fabricar chips con el proceso 18A. Dijeron que Intel no está listo para aceptar clientes externos y que las comunicaciones entre equipos que deberían tomar días a menudo toman semanas mientras los empleados evitan asumir responsabilidad por los errores.

Intel declinó una solicitud de comentarios sobre 18A.

Mientras tanto, Intel ya ha comprado al menos $760 millones en maquinaria para su proceso de fabricación sucesor a 18A, llamado 14A.

Gelsinger fue destituido el 1 de diciembre por el consejo de administración de Intel, que ha sido criticado como “extremadamente débil” y carece de “personas endurecidas en semiconductores” por fuentes con las que Yahoo Finance habló. Notablemente, el consejo añadió dos destacados expertos en semiconductores días después de la salida de Gelsinger.

La tecnología de Intel es, en gran parte, responsable de la revolución digital. Su cofundador Bob Noyce tiene el mayor mérito en la fundación de Silicon Valley, según el experto en semiconductores Chris Miller, autor de “Chip War”. La compañía inventó los primeros microprocesadores del mundo (es decir, chips de computadora) y la arquitectura x86 (un plano crítico para diseñar chips de computadora).

Su otro cofundador, Gordon Moore, creó la “Ley de Moore”, una teoría que definió el ritmo de innovación en la industria de semiconductores durante más de medio siglo.

Pero después del colapso de la burbuja de las punto-com, Intel invirtió en múltiples proyectos que nunca se materializaron o no lograron alcanzar su potencial. Dos ex ejecutivos dijeron a Yahoo Finance que los esfuerzos innovadores a menudo se eliminaban si no contribuían de inmediato a los ingresos o si corrían el riesgo de canibalizar los productos existentes.

Un antiguo ejecutivo de alto nivel, que trabajó en varias divisiones, dijo que Intel no apoyó al equipo que trabajaba en chips Atom de bajo consumo para teléfonos móviles a principios de la década de 2000. Vendió su licencia de Xscale, entonces la arquitectura más avanzada de Arm para chips móviles, a Marvell en 2006.

Paul Otellini, quien se desempeñó como CEO de 2005 a 2013, también rechazó la fabricación de chips para el iPhone original de Apple. En cambio, Intel apostó por Nokia, “un fracaso espectacular en términos de toma de decisiones estratégicas”, dijo un ex ejecutivo.

Su división de fabricación optó por utilizar una técnica llamada múltiple patronaje en lugar de invertir en máquinas de litografía de rayos X extremos (EUV) -que utilizan tecnología increíblemente compleja de la empresa holandesa ASML (ASML)- que solo fue posible gracias al financiamiento de Intel a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000.

TSMC y Samsung (005930.KS) adoptaron con éxito la litografía EUV primero, vital para la fabricación de chips avanzados de hoy.

Seis antiguos ejecutivos señalaron un mal liderazgo como la fuente de muchos problemas. Dijeron que los predecesores de Gelsinger, Brian Krzanich (conocido como “BK”) y Bob Swan, priorizaron el pensamiento a corto plazo sobre las estrategias tecnológicas a largo plazo.

Los dos sirvieron de 2013 a 2018 y de 2018 a 2021, respectivamente.

Intel tuvo múltiples intentos fallidos de entrar en lo que se convertiría en el mercado de chips de IA. En 2009, abandonó un proyecto llamado Larrabee, liderado por entonces director de tecnología Gelsinger, que tenía como objetivo desarrollar una GPU independiente como la de Nvidia.

En 2017, Intel contrató al ingeniero de chips gráficos de AMD, Raja Koduri, para liderar un segundo esfuerzo hacia una GPU interna. Tres ex ejecutivos dicen que Koduri tenía una visión sólida pero era débil en la ejecución.

Koduri dijo a Yahoo Finance: “Como miembro del equipo de liderazgo ejecutivo, asumí la responsabilidad de la ejecución general. Ser criticado dada mi responsabilidad es cierto, pero, dadas las circunstancias, es injusto con el equipo de ingeniería que ejecutó contra viento y marea.”

Al mismo tiempo, Intel adquirió Habana Labs para desarrollar otro tipo de chip de IA llamado un acelerador ASIC. Pero el esfuerzo no fue priorizado debido a la política interna, según un ejecutivo que supervisó la adquisición.

“Su enfoque en Nvidia, que es el verdadero enemigo, simplemente no estaba allí”, dijo la fuente. “Estaban como … cangrejos luchando entre sí”.

Para empeorar las cosas, Intel perdió oportunidades para adquirir Nvidia e invertir en OpenAI.

Mientras tanto, los rivales mejoraban rápidamente. TSMC comenzó a fabricar chips de iPhone en 2014, y Apple dejó a Intel después de crear sus propios chips de MacBook utilizando la arquitectura de Arm. Nvidia pasó casi dos décadas desarrollando la tecnología utilizada en sus chips de IA antes de que despegaran de manera seria. ASML pasó 17 años creando sus sistemas de litografía EUV que le dieron un monopolio efectivo sobre la tecnología necesaria para fabricar chips de Nvidia.

Para cuando la IA generativa desató una nueva era de boom tecnológico, Intel se había quedado atrás.

La fabricación de chips se está convirtiendo en una cuestión de seguridad nacional cada vez más importante a medida que empeoran las relaciones entre Estados Unidos y China. El gobierno de EE. UU. está apostando por Intel, hundiendo cerca de $8 mil millones en fondos de la Ley CHIPS en las fundiciones existentes y futuras de la compañía.

Pero el dinero se suma al dilema de Intel: su negocio de productos estaría mejor externalizando toda la fabricación de chips a TSMC, dijo Hari, pero eso dejaría a su división de fabricación sin ingresos. Analistas de Citi, KeyBanc, Raymond James y otros dicen que Intel debería escindir o desinvertir su negocio de fundición, pero debe mantener una participación del 50.1% para mantener su financiamiento de la Ley CHIPS.

“Aquí no parecen haber respuestas fáciles, por lo que quien termine ocupando la [plaza de CEO] se enfrenta a un viaje difícil”, escribió Rasgon en una nota para clientes.

Se espera que los ingresos de Intel para el próximo trimestre caigan más de un 10% interanual a $13.8 mil millones, según estimaciones de consenso de Bloomberg, y se proyecta que las ganancias por acción caigan un 77% a $0.12.

La compañía nombró al director financiero David Zinsner y a la ex jefa de computación de clientes Michelle Johnston Holthaus como co-CEOs interinos, con Holthaus al frente de la recién formada división de Productos de Intel. Dos ex ejecutivos de alto nivel criticaron el movimiento, con uno diciendo que Holthaus no tiene “habilidad técnica”.

“Poner a estos co-CEOs muestra que no tenían un plan de sucesión”, dijo Rasgon a Yahoo Finance. Dijo que el CEO “que todos quieren” ver es Lip-Bu Tan, el ex CEO de Cadence Design Systems, quien supuestamente es candidato. Tan también es miembro del directorio de la organización cristiana de Gelsinger.

Zinsner y Holthaus no respondieron a las solicitudes de comentarios de Yahoo Finance.

Durante la Conferencia de Tecnología e IA de UBS en Arizona el 4 de diciembre, Zinsner dijo que Intel sigue comprometido con su negocio de fundición. “[Queremos] seguir siendo una fundición de clase mundial, queremos ser el proveedor occidental de silicio de vanguardia a los clientes”, dijo.

Un ex ejecutivo dijo que la mejor elección para CEO permanente de Intel debería ser un experto en chips “de pura cepa” que comprenda la tecnología. Otro estuvo de acuerdo, pero indicó que la persona debe ser un extranjero.

“Nadie en el Grupo de Desarrollo de Tecnología de Intel, que está en el nivel superior o en el siguiente nivel, tendría siquiera un asiento en la mesa en los primeros tres niveles de gestión en TSMC”, dijo el ex ejecutivo que trabajaba en la fundición de Intel.

StockStory tiene como objetivo ayudar a los inversores individuales a superar al mercado.

Mientras el gobierno financia la expansión de las fundiciones de TSMC y Samsung en EE. UU., la gran mayoría de la capacidad de fabricación de esas empresas está en sus países de origen, Taiwán y Corea del Sur, según Miller. Algunos ven esto como un riesgo para la seguridad nacional en caso de una invasión china a Taiwán. Pero “eso no convierte automáticamente a Intel en la solución”, dijo Rasgon.

“Podemos invertir todo el dinero que queramos en Intel, no necesariamente solucionará el problema”, agregó. Casi el 80% de los analistas rastreados por Yahoo Finance, incluido Rasgon, tienen una clasificación de Mantener en las acciones, con un precio objetivo promedio de $24 en los próximos 12 meses.

“No envidio al nuevo CEO”, dijo un ex ejecutivo. “¿Cuántos proveedores de silicio de vanguardia puede permitirse el mundo? ¿Son dos o son tres? Si son tres, entonces dirías, ‘Está bien, mientras tengan su tecnología de fabricación en alza, estará bien’. Si son dos, entonces … ¿quién morirá como fundidor, Intel o Samsung?”

Yasmin Khorram es una reportera senior de Yahoo Finance. Síguela en Twitter/X @YasminKhorram y en LinkedIn. Envíe noticias de