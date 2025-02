Cómo migrar tus compras de Apple de una cuenta de Apple a otra

“

Una de las preguntas más comunes que se hacen a Mac 911 es: “¿Cómo puedo combinar o transferir compras de una cuenta de Apple ID a otra?” La respuesta durante más de 20 años ha sido la misma: no puedes. Hasta ahora.

Allá en la neblina del tiempo, en el año 2000, Apple creó iTools, su primer servicio alojado en la nube, alrededor de seis años antes de que existiera el término “computación en la nube”. Como parte de iTools, registrabas un nombre de cuenta emparejado con una dirección @mac.com. iTools luego se convirtió en .Mac (2002) y MobileMe (2008, @me.com) antes de establecerse en iCloud (2011, @icloud.com).

La Tienda de Música de iTunes apareció por primera vez en 2003. También requería que configuraras una cuenta, separada de tu cuenta de iTools/.Mac. Así comenzó la gran división para los usuarios de la vieja escuela. Teníamos iCloud en una cuenta de Apple y compras en otra. (Apple cambió el nombre de Apple ID a Apple Account en septiembre de 2024, así que usaré eso para evitar confusiones).

No fue hasta unos años más tarde que un nuevo usuario podía registrar una única Apple Account que manejara todo: correo electrónico, datos almacenados en la nube para sincronización, acceso a los servicios del sitio web de Apple y compras. Apple no proporcionó una forma para que las personas con una cuenta de iTools/.Mac/MobileMe y una cuenta de iTunes Music Store las fusionaran, incluso cuando ambas se convirtieron efectivamente en una “Apple Account”.

Luego, sin fanfarrias, Apple publicó un conjunto de notas de soporte el 11 de febrero de 2025, que explicaban cómo usar una nueva función de migración que te permite transferir todas las compras de una cuenta de Apple a otra. El proceso es sencillo, e incluso Apple ofrece una opción para revertir la migración o “desmigrar” tus archivos.

Puedes encontrar las notas de soporte en:

La forma en que Apple presenta la información puede resultar abrumadora. He simplificado y reorganizado en un conjunto más comprensible de preparativos y procesos para ti. Aquí tienes lo que necesitas saber.

Lo que migra Apple

Apple define las dos cuentas de las que estás migrando compras como la Apple Account primaria, que tiene información de iCloud asociada, es la cuenta principal que utilizas en tus dispositivos y recibirá las compras; y la secundaria, que tiene compras y otra información limitada que se migrará a la cuenta primaria. Utilizaré esos términos extensamente a continuación.

Tu cuenta primaria aparecerá en Configuración/Ajustes del Sistema > tu nombre en la parte superior de la pantalla debajo de tu nombre. Tu cuenta secundaria de compras aparece en la misma ubicación cuando tocas o haces clic en Medios y Compras.

La migración traslada todas tus compras de aplicaciones, libros, películas, música y programas de televisión de la cuenta secundaria a la cuenta primaria. También traslada cinco conjuntos de información adicional, cada uno con sus propias peculiaridades:

Métodos de pago: Todos los métodos de pago asociados con la cuenta secundaria se transfieren y reemplazan los métodos de pago almacenados para la cuenta primaria.

Suscripciones: Las suscripciones de la cuenta secundaria se fusionan con las suscripciones de tu cuenta primaria.

Biblioteca de música: Si la cuenta secundaria tiene una biblioteca de música, la migración reemplaza todos los elementos relacionados con la música en la cuenta primaria con los de la cuenta secundaria: los datos de la biblioteca de música, el perfil de personalización, el perfil social y Apple Music Replay. Si no hay una biblioteca secundaria, los datos de música de la cuenta primaria no se modifican.

Podcasts: Lo mismo ocurre con los podcasts: los datos de la cuenta secundaria reemplazan a los de la cuenta primaria a menos que la cuenta secundaria no tenga información de podcast.

Cola Up Next en la aplicación de TV: Si utilizas la cola Up Next en la aplicación de TV, la lista de la cuenta secundaria reemplaza la de la cuenta primaria.

La migración deja atrás:

Datos de iCloud: Recomiendo exportar los datos de iCloud antes de la migración para un acceso más fácil. Esta columna debería ayudar.

Reseñas: Cualquier reseña que hayas creado con la cuenta secundaria ya no se puede editar.

Recomendaciones personalizadas: Tus recomendaciones personalizadas en las aplicaciones de la App Store, Libros, Podcasts y TV se abandonan.

Si eres parte de algún programa de pruebas beta que depende de la aplicación TestFlight de Apple, el proceso de migración está actualmente defectuoso para eso a mediados de febrero de 2025. No puedes usar la dirección de correo electrónico de ninguna de tus cuentas para iniciar sesión. Ponte en contacto con el desarrollador para obtener información sobre cómo obtener una URL provisional que puedas utilizar en lugar de un inicio de sesión.

Después de migrar compras, la cuenta de la que migraste ya no se puede utilizar como cuenta de iCloud o de compras en un iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Sin embargo, aún se puede acceder a ella a través de iCloud.com.

Prepárate para migrar

La migración viene con una gran cantidad de requisitos que debes cumplir antes de comenzar.

Información de la cuenta: Ambas cuentas deben estar activas y desbloqueadas, y ambas deben tener la autenticación de dos factores habilitada. Si eliminaste o deshabilitaste una cuenta de compras en el pasado, no es elegible. Ninguna de las cuentas puede haber sido parte de una migración anterior: es una operación única en una dirección para la futura vida útil de la cuenta (hasta ahora). No puedes, por ejemplo, fusionar dos cuentas solo de compras en una cuenta de iCloud. (La excepción es que puedes deshacer la migración, lo que restablece ese estado; ve más adelante en el artículo).

Ubicación: Ambas cuentas deben estar configuradas en el mismo país y región para las compras. Apple excluye actualmente a la Unión Europea, India y el Reino Unido de las migraciones.

Compartir en familia: Si eres parte de un grupo de Compartir en Familia, la cuenta secundaria debe estar en el mismo grupo que la primaria o en ninguno. Una cuenta infantil creada a través de un grupo de Compartir en Familia que todavía está en estado “infantil” no puede ser utilizada para ninguno de los lados de una migración; como una consecuencia, se te impide migrar las compras de un niño a tu propia cuenta. La cuenta secundaria debe tener el Compartir Compras desactivado si está en un grupo de Compartir en Familia.

Compras: Aunque la cuenta primaria debería ser la que utilices para iCloud, debe tener al menos una compra o descarga gratuita asociada. Si nunca has utilizado la cuenta primaria de esta manera, debes comprar o descargar algo gratis utilizando esa cuenta antes de comenzar.

El método de pago de la cuenta secundaria debe estar disponible para su uso activo, así que asegúrate de tener una tarjeta actualizada asociada.

La cuenta secundaria no se puede migrar hasta 15 días después de su última compra. Además, todos los pedidos anticipados y alquileres deben estar completados. Para los alquileres, simplemente puedes empezar a ver para agotar ese tiempo. Puedes cancelar los pedidos anticipados; consulta esta nota de soporte.

Varios: Dos requisitos diversos podrían dificultar las cosas. Es posible tener una cuenta de Apple One y designar su almacenamiento para una tercera cuenta de Apple, ni primaria ni secundaria. En ese caso, no puedes migrar la cuenta secundaria. Necesitarás deshacer esa asociación antes de comenzar. Y si tu cuenta de Apple tiene acceso a aplicaciones o contenido “especial”, como el Programa de Compras Volumétricas (VPP) de Apple para escuelas y empresas, tampoco se puede utilizar como cuenta primaria o secundaria.

Inicia la migración

Comienza el proceso en un iPhone o iPad que tenga iniciada sesión la cuenta primaria como la cuenta principal de iCloud:

Ve a Configuración/Ajustes > tu nombre > Medios y Compras.

Toca Ver Cuenta.

Autentica con ID táctil, ID facial o una contraseña si es necesario.

Toca Migrar Compras.

Introduce contraseñas y otra autenticación para las cuentas primaria o secundaria según se te solicite.

La primera pantalla de Migrar Compras identifica qué cuenta se está tratando como primaria y cuál como secundaria y proporciona información adicional. Toca Continuar para proceder.

Aparece una segunda pantalla de Migrar Compras con una extensa descripción de qué datos migrarán, cómo reemplazarán los datos primarios o se fusionarán con ellos, y qué categorías de información relacionada con las compras se quedarán atrás e inutilizables. Toca Continuar para avanzar.

Una pantalla final etiquetada Finalizar Migración hace una última serie de declaraciones, incluido que no podrás iniciar sesión en la cuenta secundaria en el futuro, aunque significa solo desde un dispositivo Apple como una cuenta de iCloud o de compras. Toca Migrar.

Se mostrará Compras Migradas y ambas Apple Accounts recibirán una confirmación a través de sus respectivos correos electrónicos.

En todos tus dispositivos, cierra sesión en la cuenta secundaria en Medios y Compras e inicia sesión en la cuenta primaria.

Puedes experimentar errores en este proceso si no has cumplido con algunos de los requisitos documentados anteriormente. Apple debería proporcionar detalles sobre lo que queda por hacer para migrar con éxito.

Migración inversa

Si experimentas problemas o decides que la Apple Account fusionada no cumple con tus necesidades por alguna razón, puedes revertir el proceso. Revertir la migración retrocede en algunos aspectos y no en otros:

Métodos de pago: Se eliminan todos los métodos de pago de ambas cuentas. Debes volver a añadirlos.

Compras después de la migración: Todas las compras realizadas después de la migración permanecen con la cuenta primaria. Todas las compras en la cuenta secundaria antes de la migración se trasladan de vuelta.

Cancelación de suscripciones: Excepto por iCloud+, todas las demás suscripciones se cancelan y tienen su fecha de vencimiento establecida en su próxima renovación. Sin embargo, puedes volver a suscribirte en cualquiera de las cuentas.

Migración de música y podcasts: Los datos relacionados con la música que se migraron desde la cuenta secundaria, como una biblioteca de música o un perfil social, se migrarán de vuelta; lo mismo ocurre con los podcasts. Si la cuenta secundaria no tenía datos relacionados con la música o podcasts además de las compras, esos elementos permanecerán en la cuenta primaria.

La cola Up Next se revertirá: La cola Up Next de la aplicación de TV vuelve a donde estaba en cada una de las cuentas primaria y secundaria antes de la migración.

Para deshacer la migración, sigue este proceso:

Ve a Configuración/Ajustes > tu nombre > Medios y Compras.

Toca Ver Cuenta.

Autentica con ID táctil, ID facial o una contraseña si es necesario.

Encuentra la sección etiquetada Cuenta Secundaria y toca Deshacer Migración.

Sigue los pasos explicativos sobre lo que implica la reversión de la migración y toca el botón necesario en cada paso para continuar.

Aparecerá una confirmación de Deshacer Migración Completa y ambas cuentas de Apple recibirán una confirmación a través de sus direcciones de correo electrónico.

En todos tus dispositivos, cierra sesión en la cuenta primaria en Medios y Compras e inicia sesión de nuevo en la cuenta secundaria.

