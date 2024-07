Cómo los vuelos sobrevendidos pueden permitirte viajar gratis y ganar miles de dólares

“

Podría ser una escena de una casa de subastas: Un vuelo de Delta de Boston a Roma en septiembre estaba tan sobrevendido que una auxiliar de vuelo suplicó a los pasajeros y les ofreció miles de dólares y una habitación de hotel para que renunciaran a sus asientos a cambio de un cupón y un vuelo posterior.

“Vamos chicos, ¿$3,500, alguien puede sacrificarse por el equipo?” dijo la auxiliar de vuelo en un video capturado en TikTok. “Les conseguiremos un hotel si ustedes nos ayudan”.

Según la cuenta que publicó el video, 13 pasajeros recibieron entre $2,000 y $4,000 para renunciar voluntariamente a sus boletos y terminar en Roma en un vuelo posterior horas más tarde.

No solo unos pocos afortunados pueden aprovechar los cupones de vuelos sobrevendidos de la aerolínea. De enero a marzo de 2024, 23,699 pasajeros de Delta se han ofrecido como voluntarios para “sacrificarse por el equipo” a cambio de cupones y beneficios de viaje. Una práctica común para garantizar vuelos completos, las aerolíneas suelen sobrevender pasajeros con el riesgo de tener que reacomodarlos y manejar inconvenientes. Según las normas del Departamento de Transporte (DOT), las aerolíneas deben compensar a los pasajeros con un 200% del costo del boleto de ida en caso de un vuelo retrasado hasta dos horas, y un 400% en caso de un vuelo retrasado más allá de eso, una suma que puede llegar a hasta $1,550. Las aerolíneas deben dar compensación a los pasajeros el mismo día del incidente de reubicación.

Pero en medio de la venganza de viajes pospandémicos y las escaseces de mano de obra que han retrasado y cancelado un número récord de vuelos, las aerolíneas han estado dispuestas a ofrecer más beneficios para sacar a los viajeros de vuelos sobrevendidos, desde rebanadas de pizza para los pasajeros retrasados hasta $10,000 en efectivo. A medida que la industria aérea alcanza días de viaje récord en medio del calor de julio, los pasajeros de aerolíneas están ansiosos por buenas ofertas, y el secreto está en cómo las aerolíneas las repartirán.

“Mi trabajo como creador de contenido es compartir trucos que a la gente le gusten realmente,” dijo a Fortune el creador de contenido financiero a tiempo completo Sam Jarman. “Necesito escuchar a mi audiencia y mi audiencia ama todo lo relacionado con vuelos, consejos, trucos.”

Ser expulsado de los vuelos fue una ventaja para Jarman en sus años antes de tener hijos. Recibir dinero por esperar un par de horas fue una decisión fácil para él, y cree que la próxima generación de viajeros de la Generación Z y millennials, quienes buscan experiencias en lugar de bienes de lujo, son buenos candidatos para aprovechar los beneficios de viajar en un vuelo sobrevendido que pueda ofrecer.

“Recibir un cupón de vuelo es casi como recibir una compensación en efectivo, en mi opinión”, dijo Jarman.

Aerolíneas están llenas, ocupadas y golpeadas

Salirse de un vuelo no siempre se consideraba un beneficio de la aerolínea. Antes de que las redes sociales se convirtieran en una herramienta educativa aceptada para la alfabetización financiera, era una forma de documentar pesadillas aéreas. En 2017, un pasajero de United Airlines fue arrastrado de un vuelo sobrevendido de Chicago a Louisville, Kentucky. Varios pasajeros capturaron la escena de un oficial de seguridad forcejeando con el pasajero, quien tenía la camisa enredada y las gafas torcidas mientras era arrastrado por el pasillo del avión, en cámaras de teléfonos celulares y publicaron videos en Twitter.

“Sentí que era algo que el mundo necesitaba ver,” dijo Tyler Bridges, uno de los pasajeros que documentó la escena en cámara, al New York Times.

Cuando las aerolíneas no pueden endulzar el trato lo suficiente con cupones y beneficios para atraer a los pasajeros a abandonar los vuelos sobrevendidos voluntariamente, rara vez tienen que recurrir a sacar a los pasajeros de vuelos completos involuntariamente, una acción que fue aún más polémica para este vuelo en particular porque United estaba buscando asientos adicionales para sus empleados, dijo Bridges. El portavoz de United, Charlie Hobart, respondió en ese momento que la aerolínea le había pedido al pasajero varias veces que abandonara el avión de forma educada, pero él se negó.

El incidente fue un punto de inflexión no solo para United, que se disculpó por el “evento perturbador” y por la sobrevendida del vuelo, sino para toda la industria, según Clint Henderson, editor gerente del blog de viajes y portal de noticias The Points Guy.

“Las aerolíneas aumentaron dramáticamente la cantidad que estaban dispuestas a pagar a los pasajeros para que se ofrecieran como voluntarios para tomar un vuelo posterior,” dijo Henderson a Fortune. “Hubo como una carrera armamentista porque las aerolíneas no querían encontrarse en una situación en la que tuvieran que sacar a la fuerza a personas del avión.”

Efectivamente, las aerolíneas hicieron cambios casi de inmediato, con Delta aumentando su compensación por vuelos sobrevendidos a casi $10,000. American Airlines actualizó sus Condiciones de Transporte para prohibir a la aerolínea expulsar a un pasajero que ya ha abordado un vuelo sobrevendido. United implementó una política que requiere que la tripulación de vuelo se registre una hora antes de los vuelos para evitar tener que desplazar a pasajeros en eventos de vuelos sobrevendidos.

Incluso el DOT intervino, fortaleciendo su regla de compensación por denegación de embarque en 2021 para prohibir a las aerolíneas negar el embarque a un pasajero o sacarlos de forma involuntaria si se registraron en un vuelo antes de la hora límite de check-in, así como aclarar que los requisitos listados de compensación financiera son un mínimo, no un máximo.

Como resultado de los cambios, United “ha reducido sustancialmente el número de [denegaciones de embarque involuntarias] al año desde 2017,” dijo Hobart a Fortune.

Reputaciones de primera clase

El incidente de United en 2017 puede ser un recuerdo lejano para la industria de la aviación que ha seguido enfrentando controversias, pero la forma en que las aerolíneas navegan la compensación por vuelos sobrevendidos es un microcosmos de la relación a menudo tensa entre los pasajeros y los gigantes de la industria.

“Siempre ha existido una lucha entre las aerolíneas y los consumidores,” dijo Henderson. “Creo que esto es una continuación de eso.”

Entre el encogimiento de los tamaños de los asientos y la comida en mal estado, los vuelos comerciales han perdido su brillo a los ojos de los viajeros. Mientras las aerolíneas intentan endulzar el trato para los viajeros con cupones más generosos y beneficios como salas lujosas con masajes y steak tartare, clientes resentidos todavía harán lo que puedan para obtener una ventaja sobre las aerolíneas que sienten que los están engañando, argumentó Henderson. Es un sentimiento comprensible por parte de los pasajeros, pero tampoco son buenas noticias para la industria en su conjunto.

“Las aerolíneas no siempre son los buenos, así que no quiero que suene como si lo fueran,” dijo. “Pero al mismo tiempo, no son el negocio más rentable del mundo.”

A pesar de los números récord de viajes, las aerolíneas aún no han visto que más viajeros se traduzcan en más ganancias. Los retrasos en las entregas de aeronaves de Boeing, la inflación, las escaseces de mano de obra y las pobres estrategias de expansión han dañado la línea de fondo de la industria. El sombrío panorama de la industria tiene a Henderson preocupado por las tendencias de TikTok y la compartición de trucos que pueden llevar a que demasiados viajeros aprovechen las reglas de vuelos sobrevendidos.

Pero las aerolíneas no han encontrado ese problema. El número de pasajeros denegados por abordar debido a vuelos sobrevendidos ha disminuido, con 0.27 pasajeros por cada 10,000 de enero a marzo que fueron denegados por haber sobrevendido un vuelo en las 10 aerolíneas comerciales más grandes de EE. UU. Eso se compara con 0.29 pasajeros por cada 10,000 en el mismo período en 2023 y 0.32 pasajeros por cada 10,000 en 2022, según los Informes de Consumo de Viajes Aéreos del DOT.

Además, la cantidad de pasajeros sacados no fluctúa según la demanda del consumidor o los pasajeros que esperan sacar provecho al reservar intencionalmente un vuelo sobrevendido. La cantidad de boletos que una aerolínea ofrece para un vuelo sobrevendido se basa en sus propias predicciones de cuántas personas podrían no presentarse para un vuelo, y su propia necesidad de obtener beneficios.

En última instancia, Henderson cree que la compensación por vuelos sobrevendidos, independientemente de su frecuencia, es solo otra forma de que los pasajeros de las aerolíneas intenten inclinar la balanza de la economía de las aerolíneas a su favor, especialmente cuando se sienten estafados por los gigantes de la industria.

“Cada vez es más difícil maximizar tu batalla contra la aerolínea,” dijo.

