Cómo los videos de “trofeos” vinculan a comandantes rebeldes con posibles crímenes de guerra en Sudán.

[EXPLOSIÓN] “La gente está huyendo de los bombardeos. La gente está muriendo. Solo enviamos esto a la nación para que vea lo que está sucediendo en las Montañas Nuba.” [DISPAROS] “Sí.” [DISPAROS] Sudán está inmerso en una brutal guerra civil. Once millones de personas han sido expulsadas de sus hogares y decenas de miles han sido asesinadas. Un grupo paramilitar llamado las Fuerzas de Apoyo Rápido — [LLANTOS] — se enfrenta al Ejército sudanés por el control del país. La ONU ha acusado a ambas partes de abusos. Pero una investigación de seis meses realizada por The New York Times muestra que las F.A.R. están cometiendo atrocidades sistemáticas en todo Sudán, incluida la limpieza étnica — — a menudo bajo la mirada de sus comandantes. La estructura opaca de las F.A.R. hace que sea difícil identificar a los líderes responsables. Pero al analizar docenas de videos de propaganda en los que los comandantes se presentan como actores benevolentes, trazamos por primera vez una estructura de mando de al menos 20 figuras clave y las regiones en las que operan. Los combatientes de las F.A.R. bajo estos comandantes a menudo filman ellos mismos atrocidades, evidencia que algún día podría llevar a los culpables a rendir cuentas. The Times se asoció con investigadores del Proyecto Testigo de Sudán de C.I.R. para recopilar estos videos mientras las F.A.R. se desplazaban por Sudán. También analizamos señales de fuego e imágenes recopiladas por satélites. Entrevistamos a un comandante de las F.A.R. en primera línea. – [DISCURSO EN OTRO IDIOMA] Y hablamos con testigos de la guerra al asociarnos con Ayin Media, una red de reporteros que trabajan de forma anónima en Sudán. En conjunto, la evidencia traza un manual de terror perpetrado por las F.A.R. en varios estados. Y localiza a comandantes como estos — en o muy cerca de los sitios de los crímenes. Sudán ya ha pasado por esto antes. Hace casi dos décadas, una milicia notoria llamada los Janjaweed, que significa demonios a caballo, llevó a cabo un genocidio en Darfur. Se estima que más de 300,000 personas fueron asesinadas. Un ex comandante de los Janjaweed, Mohamed Hamdan Dagalo, o Hemeti, ahora lidera las Fuerzas de Apoyo Rápido, junto con su hermano Abdul Rahim como su segundo al mando. Y sus combatientes están utilizando las tácticas de Darfur de hace 20 años en la guerra civil actual. Documentamos tres patrones generales de abusos — ejecutar a prisioneros desarmados, incendiar deliberadamente comunidades y abusar directamente de civiles, incluida la violencia sexual. Los combatientes de las F.A.R. pueden ser identificados por su uniforme. Visten un camuflaje claro, a menudo con una bandera sudanesa en una manga y un logo distintivo en la otra. A veces reclutan mercenarios y luchan junto a milicias de estructura suelta, que suelen vestir de civil. Y muchos tienen pañuelos conocidos como kadamols enrollados alrededor de sus cabezas. A menudo los escuchamos utilizar el lenguaje de la limpieza étnica. El ejército de Sudán también es acusado de crímenes de guerra, incluido el hambre deliberado de civiles, bombardear hospitales y ataques aéreos indiscriminados. [COHETE VOLANDO] Se informa que hasta 200 personas murieron en ataques aéreos a principios de este mes en Darfur. Pero en esta investigación — — documentamos abusos por parte de las F.A.R. en una escala mucho más amplia — – [IM…