Cómo los puntos de la tarjeta de crédito me consiguieron un nuevo iPad Air M2

El mes pasado, demostré el poder de los puntos de tarjetas de crédito y cómo convertí una MacBook Pro comprada en un iPhone gratis en esta publicación. Para mi sorpresa, a la mayoría de la gente le gustó esa publicación y obtuvo un gran valor de ella. Esa publicación original se centró principalmente en el ecosistema de Chase Ultimate Rewards. Esta vez, quiero darte un ejemplo de cómo puedes convertir los Capital One Miles en un nuevo iPad Air M2 o incluso en un Mac Mini M2!

Antes de empezar, quiero hacer una rápida advertencia: NO recomiendo endeudarse con tarjetas de crédito. La única forma real de obtener valor a través de los puntos es PAGAR SIEMPRE tu tarjeta de crédito en su totalidad cada mes. De lo contrario, todo esto no vale la pena. Trata tu tarjeta de crédito como una tarjeta de débito: págala en su totalidad y a tiempo. En segundo lugar, creo que obtienes el máximo valor de tus puntos cuando los canjeas por viajes; algunas personas simplemente no viajan tanto y están buscando otras formas de maximizar sus puntos, ¡y para eso es esta publicación! Por último, esto no es asesoramiento financiero. Ahora, déjame mostrarte cómo maximizar los Capital One Miles para productos de Apple!

¿Cómo puedo canjear los Capital One Miles por un producto de Apple?

El programa de recompensas de Capital One utiliza millas como su moneda, pero puedes pensar en ellas como exactamente iguales que puntos. Hay dos tarjetas principales que recomendaría de Capital One para aprovechar las oportunidades de ganar millas. La Capital One Venture X y la Venture Rewards. Nos vamos a centrar en la tarjeta Venture Rewards de Capital One. Hay dos cosas que me encantan de esta tarjeta:

– 2X millas ganadas por cada dólar gastado en CUALQUIER categoría (será importante más adelante)

– La bonificación de bienvenida (¡que es como conseguimos el producto de Apple gratis!)

La oferta de bienvenida actual de la Venture Rewards incluye ganar 75,000 millas después de gastar $4,000 en los primeros tres meses de la apertura de la cuenta. Así que lo que recomiendo a la gente es que si tienen una compra grande por hacer, como un depósito para una boda, un nuevo mueble o un nuevo MacBook, entonces soliciten una tarjeta como esta, pongan ese gasto en la nueva tarjeta y ¡de inmediato alcanzarán esa bonificación de bienvenida! De nuevo, ¡PAGA ESTO POR COMPLETO!

Cómo usar las millas de Capital One para comprar un producto de Apple

La mejor manera de obtener el mayor valor “en efectivo” es usar la función de Compra con Amazon de Capital One. Así es cómo hacerlo:

Inicia sesión en tu cuenta en línea de Capital One y selecciona Ver recompensas desde la página de inicio

Luego, selecciona Compra con Amazon de las opciones debajo

Vincula tus cuentas

Serás llevado a una página donde se te permite vincular tu cuenta de Capital One con tu cuenta de Amazon

Como muestra la pantalla, es tan fácil como vincular tus cuentas y seleccionar tus millas de Capital One al momento de pagar tu artículo. Es genial ver que puedes usar tantas o tan pocas de tus millas como desees. Ten en cuenta que con este método, 125 millas te dan un valor en efectivo de solo $1.00.

Por lo tanto, una compra de Apple de $400 requerirá 50,000 millas ($400 x 125 millas).

¿Cómo convertí las millas de Capital One en un iPad Air M2?

Ahora que todo está configurado, déjame explicarte cómo exactamente canjeé las millas por un nuevo iPad Air. Dado que solicité la tarjeta de Venture Rewards de Capital One, pude usarla para una compra grande de un sofá. En lugar de simplemente usar efectivo o una tarjeta de débito y no ganar nada, puse el nuevo sofá en la tarjeta Venture. Inmediatamente pagué la tarjeta para no tener ningún interés por ello. Eso me permitió alcanzar ese gasto mínimo de $4000 en menos de 3 meses.

También obtengo 2X por cada dólar gastado en cualquier compra como beneficio de tener la tarjeta.

75,000 millas (bono de inscripción) + 8,000 millas (4000 x 2, millas ganadas del sofá) = 83,000 millas

83,000 millas divididas por 125 (tasa de intercambio de millas por dinero) = $664

Así que de nuevo, solo por inscribirme en la tarjeta y gastar como normalmente lo haría, pude conseguir $664. Luego utilicé $599 para comprar un nuevo iPad Air M2!

Quiero mencionar que la tarjeta de Venture Rewards de Capital One tiene una tarifa anual de $95, así que ten eso en cuenta. Pero incluso si restas los $95 de los $664, aún puedes comprar un nuevo Mac mini M2 u cualquier otra cosa de la tienda Apple de Amazon.

Pensamientos finales

Entonces, para reiterar, si eres responsable con las tarjetas de crédito y puedes pagarlas en su totalidad cada mes, entonces esta es esencialmente una forma de obtener un valor positivo increíble al gastar. La alternativa es simplemente usar una tarjeta de débito o efectivo, y entonces no ganas ningún beneficio adicional. Personalmente prefiero usar millas y puntos y canjearlos por viajes, pero quería mostrar formas en las que puedes utilizar tus puntos ganados con esfuerzo para obtener algunos productos de Apple increíbles.

Déjame saber qué piensas al respecto. ¿Eres alguien que juega el juego de las millas y puntos? ¿Es este un concepto nuevo para ti? ¿Usarías tus puntos para productos de Apple de esta manera? ¡Tengamos una discusión en los comentarios abajo!