Cómo los malos tipos se apoderaron de la política británica

Blackpool es una ciudad costera en el noroeste empobrecida con la menor esperanza de vida de Inglaterra. A medida que el Reino Unido se adentra en las elecciones generales, tres diputados conservadores con escaños adyacentes dentro y fuera de la ciudad han completado un extraño triplete. Mark Menzies presuntamente utilizó donaciones del partido para pagar a “malas personas” que lo estaban amenazando. (Él lo niega.) El ministro de Pensiones, Paul Maynard, gastó dinero de los contribuyentes en trabajo político partidista. Y Scott Benton renunció después de ofrecerse para hacer lobby por una empresa ficticia. Labour ganó su escaño en la última elección parcial del mes pasado con un asombroso cambio del 26 puntos.

Imaginen lo que todo esto hace con los restos de la confianza pública en Blackpool. Mark Butcher, el candidato del partido de extrema derecha Reform en Blackpool South, dice que “ya no queda integridad” en ninguno de los dos partidos principales.

La corrupción rara vez se discute en esta campaña electoral, pero está en la papeleta. Varios encuestadores han encontrado que la confianza en la política está en su punto más bajo. Un sistema político en ese estado necesita limpiarse, o ser destruido por charlatanes tipo Trump que prometen drenar el pantano. Mi nuevo libro, Good Chaps, plantea cómo se volvió más corrupta la política británica y qué podríamos hacer al respecto.

Sostengo que la Gran Bretaña de posguerra era mayormente dirigida por hombres de clase alta que habían luchado en una u otra guerra mundial. Estos hombres eran los llamados “Buenos Chicos”, o, más precisamente, aristócratas al servicio público. Después de la escuela privada, Oxbridge y la guerra, se convirtieron en altos funcionarios públicos, generales del ejército y jefes de la BBC. La mayoría daba por sentado su posición en la cima del sistema de clases, pero también regresaron de la guerra con la creencia de que servir al estado británico, hasta la muerte, si era necesario, era la mayor vocación.

Incluso hoy, todavía hay muchos Buenos Chicos, hombres y mujeres, haciendo su parte por Gran Bretaña. El ejemplar más famoso que aún vive, el podcaster Rory Stewart, explicó por qué ingresó en la política: “Mi padre había luchado en la guerra. Mi abuelo había sido médico en la creación del NHS… Lo único que me había motivado desde que era pequeño era la idea del servicio público”.

Los códigos de los Buenos Chicos prohibían el robo. En la época de ellos, Gran Bretaña buscaba disuadir la corrupción con pautas no escritas en lugar de con reglas escritas vulgares.

A partir de los años 90, los Buenos Chicos comenzaron a desaparecer. A medida que los recuerdos de la guerra cedieron ante la adoración a la riqueza de la era Thatcher, la idea del servicio público comenzó a parecer un poco tonta. Mientras tanto, a medida que Londres se enriquecía, había más plutócratas, incluidos de Rusia y otros lugares, capaces de tentar a los políticos. Las donaciones políticas han aumentado en este siglo. Frank Hester, el empresario que dijo que la diputada laborista Diane Abbott le hacía “simplemente querer odiar a todas las mujeres negras”, ha dado a los Tories más de £15 millones. Labour, encaminándose hacia el poder, también está atrayendo donaciones récord.

El próximo gobierno debe limpiar la política. El Reino Unido necesita un sistema que pueda funcionar incluso cuando esté lleno de Malos Chicos. Esto significa reemplazar los códigos no escritos de los Buenos Chicos con reglas formales. El Reino Unido necesita leyes más estrictas sobre el lobby, la subcontratación de trabajos gubernamentales, la concesión de títulos nobiliarios y el comportamiento de los ministros. El primer ministro ya no debería tener voz en la elección de los jefes de los organismos de control, desde su propio asesor de ética hasta la BBC. El PM puede controlar el ejecutivo, pero no a las personas que supervisan el ejecutivo.

Sea cual sea la forma que tomen las reformas, encerrarán a la élite gobernante británica dentro de un sistema sin precedentes basado en reglas. Como escribió el historiador romano Tácito, “Cuanto más corrupto es el estado, más numerosas son sus leyes.” El gobierno británico tendrá numerosas leyes. Esto tendrá consecuencias negativas en muchos aspectos. Más controles significarán más burocracia: más formularios para completar y más organismos de control santurrones cuestionando las facturas de sándwiches de los políticos. En una ruptura con la tradición británica, los “burócratas no electos” supervisarán a los políticos elegidos.

Las reglas engorrosas también ralentizarán al gobierno. Y, al principio, significarán que más Malos Chicos quedarán atrapados, lo que conducirá a más escándalos y potencialmente a más daño a la confianza pública. Pero con el tiempo, las nuevas reglas se convertirán en normas aceptadas de forma natural. Los funcionarios dejarán de esperar estar libres para pasar directamente del gobierno al lobby. Los ministros no esperarán adjudicar contratos estatales a donantes. Los primeros ministros no esperarán salvar a los ministros que lo hagan. La burocracia comenzará a volverse invisible, en lugar de sentirse como un obstáculo diario. Surgirán nuevas normas políticas. Gradualmente, el Reino Unido debería comenzar a criar más Buenos Chicos nuevamente.

