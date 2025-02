Cómo los hermanos Tate ganaron el respaldo de EE. UU. para su liberación

“

En sus primeras semanas en el cargo, Donald Trump ha estado ocupado ejerciendo su poder en todo el mundo: amenazando con múltiples guerras comerciales, deshaciendo la política exterior de EE. UU. y proponiendo tomar el control de Gaza y convertirla en un complejo turístico.

Pero el equipo del presidente de EE. UU. aún encontró tiempo para hablar con las autoridades rumanas sobre Andrew Tate y su hermano Tristan, celebridades de la “manosfera” sujetas a una prohibición de viaje allí mientras esperaban el fin de un juicio. Los ciudadanos dobles estadounidenses y del Reino Unido también enfrentan procedimientos penales y civiles en Gran Bretaña y EE. UU.

El abrazo de EE. UU. a la causa de los Tate finalmente dio sus frutos el jueves, cuando los hermanos recuperaron sus pasaportes y tomaron un jet privado a Florida, aterrizando en Fort Lauderdale, uno de los aeropuertos más cercanos a Mar-a-Lago, el complejo turístico de Trump.

Los signos de los crecientes lazos entre el círculo de Trump y los Tate, quienes fueron arrestados en 2022 y posteriormente acusados de violación, trata de personas y crimen organizado, se hicieron evidentes ya en 2023.

Ese año, Andrew Tate afirmó que “habló con Barron”, refiriéndose al hijo de 18 años de Trump, después de su detención en Rumania. “Estoy muy cerca de la familia Trump. Los conozco bien. Hablé con Barron después del incidente”, dijo después de que las autoridades rumanas los pusieran a él y a su hermano en arresto domiciliario.

La oficina de la primera dama no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la afirmación.

Unos meses más tarde, cuando Tate publicó un video sobre cómo estaba “encerrado en mi casa” en Rumania, el hijo mayor de Trump, Don Jr., respondió en X: “Locura absoluta”.

Después de las elecciones de noviembre, Tristan Tate hizo una afirmación puntiaguda sobre la influencia de los hermanos en ayudar a Trump a recuperar la presidencia. “Lo que Andrew y yo (principalmente Andrew) hemos estado haciendo durante los últimos 4 años ha sido asegurarnos de que los jóvenes, en particular, crezcan inmunes al [virus de la ‘mente despierta’]”, publicó en X.

“Millones de jóvenes en Europa y Estados Unidos tienen un enfoque de derecha saludable hacia la política que NO tendrían si Andrew Tate nunca hubiera aparecido en sus pantallas de teléfono”.

La liberación de los Tate y su vuelo a EE. UU. es una muestra de los profundos lazos entre el equipo del presidente de EE. UU. y el grupo de personalidades e influencers de medios de comunicación de derecha que lo ayudaron a amplificarlo y volver a la Casa Blanca.

De izquierda a derecha: Donald Trump jura el cargo mientras su hijo Barron Trump y su esposa Melania Trump observan durante su inauguración el mes pasado © Kevin Lamarque/AP

Se ha atribuido a Barron Trump la planificación detrás de la incursión de su padre en los medios de comunicación de la “manosfera” en los últimos años, sugiriendo apariciones en podcasts durante su campaña presidencial.

Un grupo suelto pero interconectado de podcasters e influencers en línea, en su mayoría Joe Rogan, la “manosfera” ha ganado influencia entre grandes números de jóvenes. Los hermanos Tate, que promueven abiertamente puntos de vista misóginos, están en el extremo más extremo del grupo.

Andrew Tate, un ex kickboxer de 38 años, en los últimos años atrajo a millones de hombres a sus canales de YouTube, donde promocionaba una versión de masculinidad centrada en enriquecerse, estar en forma físicamente y luchar contra el feminismo moderno. Ha sacado provecho de su popularidad vendiendo acceso a una “Universidad de Empresarios” que afirma enseñar a los suscriptores cómo ganar dinero en línea.

Después de que YouTube prohibiera a Tate en 2022 por discurso de odio, se mudó al sitio de derecha Rumble y a X, que lo reinstaló después de que Elon Musk comprara la compañía. Tate tiene casi 11 millones de seguidores en X.

El mes pasado, Alina Habba, la abogada personal de Trump convertida en consejera presidencial, apareció en un podcast con Andrew Tate, en el que dijo que era una “gran fan” y “solo tenía que conocerlo”.

“Estoy de acuerdo con todo lo que dices y te apoyo aquí en los Estados”, le dijo Tate. “Estás bajo asedio y lo veo, así que sigue luchando”.

Habba comparó la detención de Tate con los problemas legales de Trump, retratando a los dos hombres como víctimas. “Te compadezco porque creo que pasas por algo similar, ‘muéstrame a la persona, encontraré el crimen’, por lo que ha pasado el presidente Trump”, dijo.

Mientras tanto, se estaban realizando intentos detrás de escena para asegurar la liberación de los Tate. Richard Grenell, el enviado especial del presidente que es frecuentemente enviado a rincones problemáticos del mundo, ha sido una figura central en el esfuerzo, ya que los funcionarios de EE. UU. hicieron saber que querían que los hermanos recuperaran su derecho a viajar, según cuatro personas con conocimiento del asunto.

Grenell niega que haya presionado explícitamente a Rumania para devolver los pasaportes de los Tate. En declaraciones al Financial Times, Grenell dijo que sus encuentros con funcionarios rumanos se limitaron a encontrarse con el ministro de Relaciones Exteriores Emil Hurezeanu en una conferencia en Múnich a principios de este mes. Hurezeanu dijo a los medios locales que Grenell mencionó a los Tate.

Dos funcionarios dijeron que miembros de la administración de Trump también llamaron al gobierno en Bucarest antes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, para suplicar en nombre de los Tate.

Grenell dijo este mes: “Nunca me reuní con el [ministro de Relaciones Exteriores rumano]. Me vio en el pasillo y pidió una reunión. No sabía quién era. No tuve una conversación sustantiva con él.”

Agregó: “Apoyo a los hermanos Tate según lo evidencian mis tweets disponibles públicamente.”

Andrew Tate publicó en X este mes: “Los Tate serán liberados, Trump es el presidente. Los buenos tiempos han vuelto. Y serán mejores que nunca.”

Trump dijo el jueves que no sabía “nada” sobre el caso de los Tate, mientras que Andrew Tate, al llegar a Florida, dijo que los hermanos habían sido “en gran medida mal interpretados”.

Cuatro presuntas víctimas británicas de Andrew Tate dijeron el jueves que estaban “incredulidad y se sienten retraumatizadas por la noticia de que las autoridades rumanas cedieron a la presión de la administración Trump” para permitirle viajar a EE. UU.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sentado junto a Trump en la Oficina Oval, dijo el jueves que se debe hacer justicia. “Hay un elemento inglés aquí, así que obviamente es importante que se haga justicia, y la trata de personas es, obviamente, a mi parecer, un riesgo de seguridad. Así que le daremos seguimiento a la historia”, dijo.

Los problemas legales de los hermanos pueden no haber terminado. Rumania dijo que sus casos siguen activos, mientras que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo que su oficina llevará a cabo una investigación preliminar sobre estos individuos.

“Florida no tolera la trata de personas y la violencia contra las mujeres. Si alguno de estos presuntos crímenes activa la jurisdicción de Florida, los haremos responsables”, dijo.

Los hermanos planean viajar a Rumania a fines de marzo para reunirse con el fiscal, dijeron sus abogados.

La intervención de la administración Trump a favor de los Tate refleja la mentalidad de “nosotros contra ellos” del presidente, dijo Gabriel Kahn, profesor de medios de comunicación de la Universidad del Sur de California.

“Lo que están haciendo es mostrar que cuidan de los suyos”, dijo Kahn. “Pero también que defienden los valores de lo que producen estos hermanos Tate, que se encuentra claramente en el rincón más tóxico de la manosfera.”

“[Trump] se acerca consistentemente a este momento cultural desde la perspectiva de: ¿quién está de mi lado y quién está en nuestra contra?”

Reportes adicionales de Stefania Palma, Felicia Schwartz y Steff Chávez en Washington

“