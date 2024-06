Cómo los escándalos de exámenes están manchando los tests más competitivos de la India.

Hace 17 minutos

por Soutik Biswas, corresponsal en India

AFP

Más de dos millones de aspirantes compitieron por más de 110,000 plazas en facultades de medicina este año

La semana pasada, en un día abrasador en Delhi, Kavya Mukhija viajó durante horas para tomar un examen gubernamental crucial para puestos de enseñanza de nivel de entrada en universidades indias.

La investigadora independiente y activista por la discapacidad de 25 años utiliza una silla de ruedas, ya que tiene una rara condición congénita de articulaciones rígidas y encontró el centro de exámenes difícil de acceder. La carretera exterior estaba excavada, las rampas empinadas eran inutilizables para las sillas de ruedas, y el centro mismo no tenía silla de ruedas.

Si todo esto no fuera suficiente, un golpe aún más duro la esperaba.

Un día después de tomar el examen de cuatro horas, con su madre cuidadora esperando afuera en el calor sofocante, las autoridades cancelaron el UGC-NET – como se llama el examen – que había sido tomado por más de 900,000 candidatos en más de 300 ciudades.

El ministerio de educación inicialmente emitió una declaración críptica diciendo que “la integridad del examen podría haber sido comprometida”. Un día después, el ministro Dharmendra Pradhan admitió que el cuestionario se filtró en la plataforma de redes sociales Telegram y en la “web oscura”.

“Me siento muy enojada. Es como una doble sorpresa para mí. No creo que tenga la energía para volver a presentar este examen”, me dijo Kavya.

Kavya Mukhija dice que no tiene energía para hacer una nueva prueba después de que su examen fue cancelado

Cerca de 1,000 km (600 millas) lejos en la ciudad de Patna, Archit Kumar enfrenta un desafío similar.

En mayo, el aspirante a médico de 19 años se presentó a un examen nacional de pregrado del gobierno de 200 minutos, en el que 2.4 millones de aspirantes compitieron por más de 110,000 plazas en facultades de medicina.

Poco después del examen surgió un escándalo -cuatro personas fueron arrestadas en el estado de Bihar por presuntamente filtrar los cuestionarios de lo que se conoce como el Examen Nacional de Elegibilidad para el Ingreso (Subgraduado), o NEET-UG.

Hubo amplias denuncias de trampas, con muchos candidatos obteniendo calificaciones sospechosamente altas. Aspirantes reportaron abiertamente haber recibido llamadas de tontos exigiendo hasta 3 millones de rupias (35,918 dólares; 28,384 libras esterlinas) por cuestionarios apenas unas horas antes del examen. Algunos incluso grabaron las llamadas como evidencia.

Muchos estudiantes y padres exigen una nueva prueba, con numerosas peticiones presentadas en los tribunales con ese propósito, y la Corte Suprema está examinando esto. El Sr. Pradhan ordenó una investigación y admitió que se habían producido “algunos errores limitados a regiones específicas”. Dijo que el destino de millones de aspirantes no se mantendría como rehén por “algunos incidentes aislados”.

Archit Kumar estudió 12 horas al día durante dos años para prepararse para un examen que ahora está comprometido

Ninguna de estas cosas consuela a Archit.

Durante los últimos dos años, había renunciado a su vida social, evitando incluso encontrarse con amigos, y estudió hasta 12 horas diarias para uno de los exámenes más competitivos del mundo. Obtuvo una puntuación de 620 sobre las 720 marcas finales, asegurando un rango de 53,000 en toda la India.

“Esto ha sido un shock. Hay mucha ansiedad. Tengo un amigo que se presentó al examen por quinta vez consecutiva este año. Imagina su estado. Imagina si tenemos que volver a hacer la prueba. Se me han olvidado tantas cosas”, dice Archit.

El sistema de exámenes de la India está en caos. Ciertamente, el fraude y las filtraciones de cuestionarios han plagado los exámenes durante mucho tiempo. Pero ahora, los principales exámenes gestionados por la Agencia Nacional de Pruebas (NTA), incluidos los tomados por Kavya y Archit, parecen estar comprometidos. En el último mes, supuestas filtraciones de cuestionarios y manipulaciones de calificaciones en estos exámenes han puesto en riesgo el futuro de 3.5 millones de aspirantes. La semana pasada, otros tres exámenes públicos conducidos por el gobierno fueron cancelados o pospuestos, afectando a otros 1.3 millones de candidatos.

“Las cosas han empeorado. Hay un nexo de tipo mafioso entre maestros, tontos y personas que dirigen centros de exámenes y está creando esta situación”, dice Maheshwer Peri, un educador que ha estado rastreando filtraciones de cuestionarios.

Los candidatos y sus padres han protestado contra los escándalos de exámenes

El Sr. Peri dice que los tontos suelen contactar a los aspirantes, exigiendo el pago por los cuestionarios, a veces aceptando cheques posfechados. En los exámenes escritos, filtran los cuestionarios a los candidatos con antelación y suministran respuestas resueltas para que las memoricen. Durante los exámenes en línea, los tontos recolectan credenciales digitales de los candidatos para acceder remotamente a sus computadoras y responder preguntas en su nombre.

Las cosas son peores en los exámenes estatales. Los cuestionarios para varios exámenes locales de reclutamiento del gobierno se filtran con frecuencia en medio de una feroz competencia por empleos en una economía donde la mayoría de los puestos son en su mayoría informales, inseguros y mal remunerados.

Exámenes de reclutamiento para policías, guardabosques, ingenieros, veterinarios e inspectores de impuestos sobre la renta se han visto afectados por filtraciones en el pasado. Los cuestionarios se han filtrado en WhatsApp y se han robado de almacenes. Los sospechosos han hackeado los servidores de empresas privadas que manejan exámenes. En 2022, la policía de Delhi desmanteló un importante anillo de trampas en línea, ayudando a los candidatos a hacer trampa en los exámenes principales. Habían contratado hackers rusos para desarrollar software indetectable, permitiéndoles hackear remotamente las computadoras en los centros de exámenes.

A principios de este año, el periódico The Indian Express investigó 41 casos documentados de filtraciones de cuestionarios en exámenes de reclutamiento durante los últimos cinco años en 15 estados, dirigidos por gobiernos de diferentes partidos.

Los partidos de la oposición han protestado contra las filtraciones de cuestionarios: se han convertido en un tema político candente

Descubrió que las filtraciones habían afectado los horarios de algunos 14 millones de solicitantes compitiendo por solo 100,000 puestos. Las cosas han sido tan malas que las filtraciones de cuestionarios se convirtieron en un tema político candente en estados como Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan y Telangana durante las elecciones recientes. La mayoría está gobernada ahora por el Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi.

En 2015, el escándalo de trampas en exámenes más audaz sacudió a Vyapam, una oficina de gobierno en Madhya Pradesh que supervisa más de 50 exámenes para empleos gubernamentales y colegios de medicina locales.

Los cuestionarios se filtraron, las hojas de respuestas se manipularon, se contrataron impostores – ellos mismos brillantes, jóvenes estudiantes – para presentarse en lugar de los candidatos y los lugares se vendieron al mejor postor. Los profesores cómplices completaron hojas incompletas, aumentando las calificaciones.

“Hemos creado un sistema educativo que fomenta este tipo de fraude”, dice el Sr. Peri.

Por un lado, hay una brecha enorme entre la demanda de estudiantes y la oferta de plazas, unida a preocupaciones sobre la asequibilidad.

Los maestros de escuelas privadas y de tutoría fueron arrestados en Delhi por filtrar cuestionarios de exámenes de secundaria en Delhi en 2018

El hecho de que 2.4 millones de estudiantes compitieron por solo 110,000 plazas en facultades de medicina este año subraya la inmensa presión y la feroz competencia. De estos, unos 55,000-60,000 asientos están en colegios administrados por el gobierno, y el resto en instituciones privadas. La mitad de estos asientos están reservados para estudiantes desfavorecidos.

Los estudiantes prefieren los colegios gubernamentales debido a su asequibilidad: un curso de MBBS de cinco años en un colegio gubernamental cuesta entre 500,000 y 1 millón de rupias, mientras que los colegios privados pueden cobrar hasta 10 veces más.

Muchos creen que la crisis de empleo de la India es en gran parte la culpable de esto. “Esta es en gran medida una crisis de habilidades”, señala el economista Karthik Muralidharan en su nuevo libro, Acelerando el Desarrollo de la India. “Millones de jóvenes educados están desempleados, pero los empleadores luchan por encontrar mano de obra adecuadamente capacitada”.

El énfasis del sistema educativo en pasar exámenes mediante el memorismo deja a muchos estudiantes sin comprensión de las materias y habilidades prácticas valoradas por los empleadores. Según el Sr. Muralidharan, los jóvenes de la India estarían mejor atendidos mejorando la formación y la educación vocacional. También enfatiza la necesidad de reformas en el sistema de exámenes para no solo capturar las calificaciones y clasificaciones de los estudiantes, sino también sus habilidades y conocimientos.

Los aspirantes pasan por un control de seguridad antes de ingresar al centro de exámenes de la facultad de medicina

Por el momento, el gobierno ha prometido una investigación rigurosa de los últimos escándalos y el Sr. Pradhan, el ministro, ha asumido “la responsabilidad moral” por la pérdida de confianza entre los estudiantes.

Se necesita hacer mucho más. No está claro si una nueva ley contra el fraude en los empleos gubernamentales y los exámenes de ingreso a la universidad ha sido un disuasivo. El Sr. Peri cuestiona por qué las autoridades no realizan controles básicos de “higiene” durante la compilación de los resultados de los exámenes. Sugiere que las autoridades deberían investigar cualquier irregularidad si, por ejemplo, los seis mejores puntuadores son de un mismo centro de exámenes o si los estudiantes que tuvieron un bajo rendimiento en la escuela secundaria obtienen las mejores calificaciones en un examen universitario.

“Esa sería un buen comienzo básico”, dice.

Sin embargo, los estudiantes no parecen tener esperanzas.

“Estamos perdiendo la fe en nuestro sistema de exámenes”, dice Archit. “Simplemente no entendemos qué está pasando.”