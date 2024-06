Cómo los conservadores perdieron un nuevo corazón en el Reino Unido

En una colina junto a una vasta cantera de piedra caliza en Midlands del Este de Inglaterra, un grupo de alrededor de 60 personas se reunió el jueves pasado por la noche para presenciar la iluminación de una antorcha para conmemorar el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Entre los abrigos y jerseys aburridos había una figura en un llamativo abrigo rojo: Natalie Fleet, la candidata del Partido Laborista al Parlamento, vistiendo el color de campaña de su partido.

Ella llegó tarde, habiendo subido la colina con tacones. Pero se mezcló fácilmente, charlando con una estudiante de secundaria de 17 años, Georgia Haslam, acerca de su deseo de involucrar a más mujeres jóvenes en la política.

“Me reconfortó escuchar a alguien como ella decir ‘te entiendo'”, dijo la Sra. Haslam después. “Si no eres de una ciudad, si no eres rico, no está claro que a estos políticos realmente les importes”.