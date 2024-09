Cómo los centros de datos se convirtieron en inversiones inmobiliarias de billones de dólares

Estados Unidos es el hogar de la mayoría de los centros de datos del mundo, con más de 2,800. La nación más cercana después de eso es el Reino Unido, con menos de 400, según el Mapa de Centros de Datos.

Los centros de datos son la columna vertebral física de la infraestructura de Internet, que respalda las capacidades de computación en la nube e inteligencia artificial.

El valor de los terrenos donde se planea construir centros de datos está aumentando considerablemente, 10 veces el precio original en un caso desde Vint Hill, Virginia.

Pat Lynch, director ejecutivo de negocios de infraestructura digital en la correduría de bienes raíces comerciales CBRE, le dijo a CNBC que la demanda ya era fuerte, pero ha aumentado considerablemente recientemente, gracias a la mayor digitalización y AI.

El capital privado ha tomado nota.

“Es interesante cuando miramos nuestro negocio global hoy, no solo dentro del sector inmobiliario, sino en toda la empresa, vemos los centros de datos como la clase de activo más emocionante”, dijo Nadeem Meghji, codirector global de bienes raíces de Blackstone, en CNBC’s “Squawk on the Street” en mayo.

Los propietarios de tierras ahora ven cómo el valor de sus propiedades se dispara debido a su ubicación relativa a los puntos de acceso a la red eléctrica.

“Vemos que la tierra adquiere más valor cuando está en la línea eléctrica adecuada para una necesidad de centro de datos,” dijo Rachel Wacker, directora ejecutiva de la Alianza de Desarrollo del Condado de Greater Dallas. “Mi experiencia, nuevamente trabajando con centros de datos, es que valoran eso y vienen a la mesa de negociación de manera agresiva para obtener esa tierra.”

Mira el video de arriba para obtener más información sobre cómo los centros de datos se convirtieron en un mercado inmobiliario multimillonario.