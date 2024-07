Cómo los aliados de América están tratando de asegurar el futuro de la OTAN ante Trump

Hace 1 día por Tom Bateman, corresponsal del Departamento de Estado de la BBC AFPEl presidente Donald Trump en una cumbre de la OTAN en Bruselas en 2018″ Solo un presidente de Estados Unidos ha estado en la cumbre de la OTAN en Washington esta semana, pero la sombra de otro – su predecesor – ha planeado sobre esta reunión de la alianza militar más poderosa del mundo. A veces las sonrisas de los líderes mundiales en la sala de conferencias han parecido frágiles. Trump “planea sobre cada conversación aquí”, dijo un diplomático de Europa del Este que pidió permanecer en el anonimato. La s “¿Necesita la OTAN “a prue eso de Trump”? Es bastante evidencia de que los aliados de la OTAN ya están tratando de cumplir con los objetivos de gasto en defensa. Pero otros sugieren algo más incontrolable. Camille Grand, ex funcionario francés que fue uno de los líderes adjuntos de la OTAN durante la administración de Trump, se describió a sí mismo como “mucho más preocupado” que colegas que piensan que un segundo mandato podría ser “Trump [término] uno con esteroides”, pero finalmente trabajable para la alianza. “Él no tiene las mismas protecciones, no tiene los mismos adultos en la habitación. Y tiene a su alrededor un equipo que está tratando de convertir su instinto en política”, dijo el señor Grand, que ahora es miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Cuatro miembros de las delegaciones visitantes, que pidieron permanecer en el anonimato, le dijeron a la BBC que su preocupación no era necesariamente que una administración de Trump se retire completamente de la OTAN, como ha amenazado antes. Más bien es un miedo a que el compromiso de EE.UU. con el principio central de la alianza de seguridad colectiva – “todos para uno y uno para todos”, lo que significa que cualquier aliado bajo ataque puede esperar defensa de los demás – podría disminuir. Las posiciones de Trump sobre la OTAN han variado erráticamente desde la hostilidad abierta hasta sugerir que sus arrebatos son simplemente parte de una táctica de negociación astuta para obligar a más países de la OTAN a cumplir con sus objetivos de gasto en defensa. En un mitin de campaña en febrero en Carolina del Sur, Trump dijo que permitiría que Rusia “hiciera lo que le diera la gana” a los países de la OTAN que no gastaran lo suficiente. Eso provocó indignación en algunos círculos en Washington, pero se dice que en privado sus amenazas fueron más allá. En un evento de panel en enero, el comisionado de la Unión Europea, Thierry Breton, describió una reunión a la que asistió en 2020 entre Trump y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Donald Trump le dijo a Ursula: ‘Tienes que entender que si Europa está bajo ataque, nunca iremos a ayudarte y apoyarte. Y por cierto, la OTAN está muerta. Y nos iremos, abandonaremos la OTAN.” “Era el presidente de los Estados Unidos de América”, recordó el Sr. Breton. “Puede que regrese.”_RECV_