Cómo los $90 mil millones de Sam’s Club de Walmart apuntan a derribar a Costco

Sam’s Club está cabalgando las dos olas del auge de Walmart (WMT) a medida que los consumidores conscientes del presupuesto acuden a los minoristas mayoristas.

Dirigido por el CEO Chris Nicholas, quien comenzó en septiembre de 2023, el club mayorista fundado en 1983 por el fundador de Walmart, Sam Walton, ha sido beneficiario de los compradores cansados de la inflación.

En su trimestre fiscal más reciente, las ventas en tiendas comparables, excluyendo combustible, aumentaron un 7%, en comparación con un aumento del 3.8% en el mismo período del año pasado. A través de los nueve meses que finalizaron el 31 de octubre, Sam’s Club ha recaudado $67.2 mil millones en ventas y $1.8 mil millones en beneficios operativos.

El tercer segmento comercial más grande de Walmart detrás de su división homónima y la división internacional está en camino de publicar cerca de $90 mil millones en ventas este año, según estimaciones de analistas.

“Somos la esencia de la cultura de Walmart,” dijo Nicholas. “Hemos pasado el último año realmente sumergiéndonos en esta agenda de crecimiento realmente emocionante.”

Los expertos sostienen que un aspecto clave que diferencia a Sam’s Club de rivales como Costco (COST) y BJ’s (BJ) es su inversión en tecnología.

“Costco es claramente el líder en cuota de mercado en el espacio de los clubes, … pensamos que Sam’s Club es un competidor formidable,” dijo el analista de CFRA Arun Sundaram a Yahoo Finance, “Un área donde Sam’s Club es mejor que Costco actualmente es en relación con su tecnología, y eso se debe a que está respaldado por Walmart, que es muy hábil en tecnología, a diferencia de Costco.”

La tecnología Scan and Go de Sam’s Club, ahora implementada en la mayoría de las ubicaciones, permite a los miembros saltarse la cola para pagar. Los compradores escanean los códigos de barras de los artículos en la aplicación a medida que avanzan, pagan dentro de la aplicación, y un miembro verifica algunos artículos para asegurarse de que coinciden con el pedido del cliente al salir. Los arcos Just Go hacen ese trabajo para los empleados, utilizando visión por computadora para escanear rápidamente los artículos cuando los compradores salen.

Costco registró un crecimiento del comercio electrónico del 13.2%, en comparación con el aumento del 26% de Sam’s Club en el último trimestre.

“Necesitas ser hábil en tecnología para ganar a las generaciones más jóvenes,” dijo Sundaram.

Nicholas ha estado en la industria minorista por más de dos décadas. Comenzó a fijar precios en una tienda de comestibles en Londres cuando tenía 14 años.

“El primer día que estuve allí, el gerente de la tienda me dijo, ‘Escucha, Chris, tienes que llevar esta jaula de mercancías y esconderla porque mi gerente regional vendrá esta tarde, y no sabe que compré todo este inventario,'” recordó Nicholas. “Así que cuento esa historia a mis gerentes. Les digo, ‘Los estoy vigilando. Por favor, no hagan eso.'”

En 1983, Walton abrió el primer Sam’s Club en Midwest City, Oklahoma. Su intención era ayudar a otras pequeñas empresas a acceder a productos y servicios. También poco después de su competidor Costco (COST), entonces conocido como Price Club, hizo su debut en la década de 1970 en San Diego.

A partir de noviembre, hay 599 ubicaciones de Sam’s Club en los EE. UU. Costco y BJ’s Wholesale operan 625 y 266 tiendas en los EE. UU., respectivamente.

Sam’s Club también tiene 50 ubicaciones abiertas en China, bajo la dirección de la CEO Internacional de Walmart, Kath McLay, con planes de abrir más en el país, según el CEO de Walmart, Doug McMillon, que le dijo al editor ejecutivo de finanzas de Yahoo Brian Sozzi.

Aquí, Nicholas comparte sus reflexiones con Yahoo Finance sobre el potencial de crecimiento de Sam’s Club, lo que está funcionando y cómo está invirtiendo en tecnología para competir.

La entrevista ha sido editada por cuestiones de longitud y claridad.

Sam’s Club lanzó el nuevo sistema de cobro sin cajero en una tienda en Bentonville, Arkansas. Los clientes escanean los artículos a medida que los ponen en su cesta y la tecnología vista aquí los detecta, lo que le permite salir de la tienda con facilidad. Fuente: Editor ejecutivo de finanzas de Yahoo Brian Sozzi. · Editor ejecutivo de finanzas de Yahoo Brian Sozzi