Cómo Liz Truss sigue acechando a los mercados

Cada vez que los precios de los bonos del gobierno bajan, un nombre surge: Liz Truss.

La ex primera ministra del Reino Unido, cuya breve tenencia no logró superar la de una lechuga de supermercado, no ha asumido un rol al estilo de George Soros. No está dirigiendo un fondo con el poder y la determinación para hacer o deshacer a las autoridades monetarias más respetadas del mundo.

Pero su legado duradero en los mercados financieros es esta lección: si juegas juegos tontos en los mercados de bonos, ganas premios tontos. Sus planes fiscales mal recibidos en el otoño de 2022 llevaron al mercado gilts al borde del desastre, lanzaron a la industria de pensiones del Reino Unido al caos y enviaron ondas a través de los mercados globales.

Este recuerdo aún fresco es ahora una fábula duradera. Ningún otro gobierno desea tener su propio momento Liz Truss.

En Estados Unidos, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha sonado la alarma. En marzo, el director de la CBO, Phillip Swagel, dijo que la carga fiscal de Estados Unidos estaba en una trayectoria “sin precedentes”, mencionando a Truss como un ejemplo del “peligro” intrínseco en provocar reacciones abruptas del mercado.

Así fue también esta semana, cuando una subasta inestable de deuda del gobierno de Estados Unidos empujó los precios de los bonos a la baja y, por lo tanto, los rendimientos al alza, poniendo nerviosos a los titulares de otros activos en el proceso.

La subasta de deuda del miércoles llamó la atención, no fue un desastre, pero tampoco fue el proceso habitual. La demanda insuficiente por los $44 mil millones en nuevos bonos a siete años significó que los llamados dealers primarios —los grandes bancos que hacen que el trading de bonos del Tesoro funcione, interviniendo para cubrir cualquier déficit— compraron el 17 por ciento de la deuda, algo por encima de la norma.

Por sí solo, eso tal vez no habría llamado demasiado la atención. Pero el día anterior también trajo una demanda floja por deuda a dos y cinco años. Juntando todo esto, y sumando algunas dudas más amplias sobre la disposición de la Reserva Federal a recortar las tasas de interés este año después de todo, fue suficiente para elevar los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense a 4.63 por ciento, el punto más alto en unas semanas. Las acciones también sufrieron golpes.

¿”Trussing up Treasuries?” preguntó Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management. “Las acciones se alarmaron un poco porque los bonos estaban molestos debido a una demanda débil en una subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Deberían los inversores alarmarse?”

Ciertamente es posible construir un argumento de que esta es otra escaramuza temprana en lo que, en los años venideros, podría convertirse en una batalla brutal entre los planes de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos y los mercados.

Los números suenan aterradores. Al final del año fiscal 2023, el monto de la deuda pendiente de Estados Unidos equivalía a casi el 100 por ciento del producto interno bruto. Se espera que se dispare en los próximos años, superando los niveles de la segunda guerra mundial en 2029, y llegará hasta el 166 por ciento para 2054, proyecta la CBO.

Para empeorar las cosas, los costos de endeudamiento son más altos ahora que la Reserva Federal ha elevado las tasas de interés para combatir la inflación. Los costos de interés llegarán al 3.3 por ciento del PIB en 2025 —el más alto desde 1940, dijo la CBO. Treinta años más adelante, el gobierno federal podría estar gastando un tercio de sus ingresos solo en intereses. “La nación está en un camino fiscal insostenible”, dice el Instituto Peterson.

Dado todo esto, es fácil ver por qué los inversores en bonos podrían exigir mayores rendimientos en la deuda del gobierno de Estados Unidos —o retroceder en subastas por temor a una ola de nuevos bonos.

Ronald Temple, estratega principal de mercado para Lazard’s asset management business, dice que está bastante tranquilo respecto a la perspectiva de las tasas de interés en Estados Unidos y la resiliencia de las acciones. Sin embargo, esta situación fiscal es su “mayor preocupación única sobre la economía estadounidense”, y no ve que esto cambie.

“No lo veo como un momento Liz Truss”, dijo. “Es más como una rana en una olla hirviendo. Para mí, esta es la razón por la que el mercado debería estar en tensión cada vez que veamos estas subastas. Las subastas deberían estar en el calendario de todos como un factor de riesgo.”

Algo de perspectiva es importante aquí. La caída de esta semana fue solo eso —una caída. Los bonos del tesoro, los instrumentos financieros más importantes del mundo, no están en crisis o habría mencionado eso en algún lugar más arriba en esta columna. Y por cada inversor que está convencido de que el sistema está condenado, hay otro que piensa que todo esto es un exagerado alboroto.

En este punto, el mercado no ha activado ninguna de las alarmas que convierten un shock de bonos en una amenaza más amplia para la estabilidad financiera, como lo hizo el “mini-presupuesto” de Truss cuando la caída de los precios de los bonos desató una fea reacción en cadena en un oscuro rincón de apalancamiento en la industria de pensiones. Los verdaderos shocks son, por definición, imposibles de predecir, pero no hay minas evidentes en este punto en el sistema estadounidense.

“Esto no es una versión estadounidense del debacle de Truss en el Reino Unido,” concluyó Donovan de UBS. “Los mercados no están desordenados y las políticas gubernamentales no están desestabilizando.” Aun así, como él dice, es probable que todo esto siga siendo una “preocupación de fondo”. El riesgo de un accidente es real, a largo plazo. Por ahora, todos debemos aprender a convivir con hipo frecuentes en los meses venideros.

