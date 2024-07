Cómo liderar una empresa siendo introvertido, y por qué es una ventaja

Dicen que la juventud se pierde en los jóvenes, y en ciertos aspectos, estoy de acuerdo. Cuando estaba en mis veinte años, soñaba con lanzar un negocio. Tenía las habilidades técnicas, la energía y el tiempo, esto fue antes de casarme y tener tres hijos, pero dudaba si tenía la personalidad para liderar una empresa. Soy un clásico introvertido; prefiero los grupos pequeños a las multitudes grandes, tiendo a escribir mis pensamientos antes de expresarlos, y obtengo energía pasando tiempo en casa, solo o con mi familia.

Eventualmente, la decepción de no intentarlo pesó más que el miedo a intentarlo, así que lancé Jotform. Casi dos décadas, múltiples oficinas y 660 empleados después, me di cuenta de que la extroversión tiene poco que ver con el liderazgo efectivo. Ser introvertido en última instancia me ayudó a hacer crecer mi empresa. Puede que la gente se sienta atraída por los extrovertidos y los vea como más carismáticos, pero el verdadero liderazgo depende de cualidades como la empatía y habilidades de comunicación sólidas, rasgos que son más valiosos que nunca en la era de la IA.

El antiguo estilo de liderazgo dictatorial está obsoleto. Aquí tienes un vistazo más de cerca a las cualidades que los líderes de hoy necesitan.

No hablar más alto, sino elegir las palabras correctas

Al principio de mi carrera, asumía que los extrovertidos salientes eran los más adecuados para puestos de liderazgo. ¿Quién mejor para comunicar la misión de una organización que la persona que se energiza con otras personas y no tiene problemas para hablar en frente de una multitud?

La edad y la experiencia me han mostrado la sabiduría de la máxima socrática: conócete a ti mismo. Con el tiempo, me di cuenta de que era un buen comunicador, simplemente prefería hacerlo en entornos más pequeños o cuando podía preparar mis pensamientos previamente. Saber esto sobre mí mismo me ha ayudado a liderar y hacer crecer mi empresa.

Resulta que las personas asumen erróneamente que la extroversión es el impulsor de la capacidad de liderazgo, pero las habilidades de comunicación son aún más importantes. Un estudio publicado en la revista Journal of Applied Psychology pidió a más de 400 estudiantes universitarios que consideraran iniciativas propuestas por una empresa ficticia. Discutieron las iniciativas con otros miembros del grupo y luego se calificaron mutuamente en potencial de liderazgo. También completaron una prueba que medía la extroversión y se calificaron en sus habilidades de comunicación. Estas últimas, las habilidades de comunicación, fueron el indicador más importante de potencial de liderazgo, y los introvertidos estaban a la par con los extrovertidos cuando se trataba de comunicarse.

La buena noticia es que puedes fortalecer tus habilidades de comunicación con técnicas como la escucha activa y pedir retroalimentación a amigos, colegas y mentores. Es una cualidad de liderazgo que cualquiera puede desarrollar independientemente del tipo de personalidad.

Poner a los demás primero

A veces, las mismas cualidades que podrían convertirte en un gran líder son las que impiden que tu potencial de liderazgo sea reconocido. La empatía, por ejemplo, tiende a ser poco apreciada. Investigaciones recientes muestran que las organizaciones a menudo favorecen la sobreconfianza y el narcisismo en los candidatos para puestos de liderazgo. Tiene sentido – esas personas suelen ser las más ruidosas en la sala y las que están dispuestas a hacer cualquier cosa para salir adelante.

Pero los líderes más efectivos son aquellos que ayudan a otros a brillar. Nunca he sido el más ruidoso en la sala, pero hacer un esfuerzo consciente por ser empático ha ayudado a mi carrera. Para mí, eso significa ponerme en el lugar de otros interesados, desde empleados hasta socios y usuarios. Empatizar con nuestros usuarios, por ejemplo, me ayudó a entender cómo interactúan con nuestros productos, no solo como una herramienta de formularios en línea, sino como una herramienta de productividad más amplia para hacerles la vida más fácil. Como resultado, lanzamos nuevas funciones y continuamos escalando la empresa. Empatizar con los empleados me permitió comprender dónde estaban prosperando y dónde estaban luchando. Esto ha llevado a iniciativas centradas en las personas dentro de nuestra empresa, desde días de demostración hasta programas de mentoría, que han mantenido a nuestros empleados felices y avanzando.

Cuando surjan problemas dentro de tu empresa, ponerte en el lugar de los demás es una estrategia infalible para descubrir cómo corregir el curso.

Combina adaptabilidad y toma de decisiones bien fundamentada

Heraclito dijo una vez: “La única constante en la vida es el cambio.” Esto nunca ha sido más cierto. Para los líderes, el panorama empresarial está cambiando constantemente en muchos frentes, desde avances en IA hasta cambios económicos, crisis globales y más. Ser capaz de adaptarse a los cambios, ya sean pequeños o sísmicos, nunca ha sido más crucial.

Los introvertidos tienen habilidades únicas para adaptarse a nuevas circunstancias mientras toman decisiones bien fundamentadas. Los introvertidos tienden a ser buenos oyentes. Observan su entorno, investigan, procesan información y evalúan sus opciones. Luego deciden.

Creo que hay algo que decir acerca de poder aprovechar los datos y tu intuición en tiempos de cambio rápido. Para ofrecer un ejemplo de Jotform, el año pasado, cuando los titulares de noticias estaban llenos de historias acerca del trabajo remoto o híbrido siendo la nueva normalidad, dudé en subirme al carro. Mientras reconocía los beneficios de trabajar desde casa, noté que algo estaba desgarrando el tejido de nuestra empresa. Los nuevos empleados estaban fracasando. Los miembros del equipo estaban perdiendo de vista la misión más importante y perdiendo contacto entre ellos. Analicé todas las complejidades y finalmente decidí iniciar un retorno a la oficina – y nuestra empresa ha recuperado por completo como resultado. Los nuevos empleados se quedan en la empresa. La productividad significativa ha vuelto a los niveles pre-pandémicos. El equipo crece, lenta y constantemente, semana tras semana.

Puede que no tenga la misma energía que tenía cuando lancé Jotform, trabajando de 9 a 5 en mi trabajo de día y luego trabajando en mi nueva empresa hasta la medianoche. Tampoco tenía las mismas obligaciones familiares. Pero lo que he pagado con juventud, lo he ganado en confianza – en mí mismo como líder introvertido y efectivo.

