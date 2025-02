Cómo liberar espacio en tu iPhone.

“

Cuando estás en Configuración > General > Almacenamiento del iPhone, verás algunas recomendaciones para optimizar tu almacenamiento. Probablemente verás dos, así como una opción para Mostrar Todo para que puedas ver más recomendaciones.

La razón por la que no empezamos con esto es que, aunque es una excelente manera de administrar el almacenamiento en el futuro, no es la forma más rápida de recuperar un poco de almacenamiento rápidamente. Sin embargo, te vendrá bien seguir los consejos de Apple y poner en práctica las diversas sugerencias de gestión de almacenamiento.

Una opción que verás aquí (si aún no la has configurado) es usar la Fototeca de iCloud. Esto almacenará tus fotos y vídeos en la nube. La Fototeca de iCloud es una gran solución si deseas tener acceso a todas tus fotos en todos tus dispositivos, solo asegúrate de que Apple almacene versiones optimizadas de las fotos en tu dispositivo, en lugar de versiones de alta resolución.

Otra opción es Auto Eliminar Viejas Conversaciones de la aplicación Mensajes. No hemos hecho esto principalmente porque no queremos perder acceso a antiguos mensajes de personas desaparecidas, pero es una excelente manera de reducir la cantidad de almacenamiento dedicado a los mensajes. Debido a las imágenes y videos almacenados en Mensajes, esto a menudo puede liberar varios gigabytes.

De manera similar, la Revisión de Adjuntos Grandes te permite eliminar fotos, videos y otros medios compartidos en adjuntos. Así que si tienes la costumbre de compartir imágenes a través de Mensajes, espera encontrar muchas fotos o videos aquí que puedes eliminar si sabes que los tienes en tu aplicación Fotos.

También podrías optar por Revisar Videos Descargados. Si es una opción para ti, toca la flecha al lado y elimina cualquier descarga que veas aquí que no necesites conservar. Toca Editar > Toca el círculo rojo al lado del programa que deseas eliminar > Toca Eliminar.

También puedes ver la opción de Descargar Aplicaciones no Utilizadas. Aquí Apple se ofrece voluntariamente a desinstalar automáticamente las aplicaciones que rara vez se utilizan cuando empiezas a quedarte sin almacenamiento. ‘Desinstalar’ elimina la aplicación en sí, que es fácil de reemplazar volviendo a descargarla. Pero mantiene los documentos y datos, que probablemente sean irremplazables. También puedes encontrar la opción de Descargar Aplicaciones no Utilizadas en Configuración > App Store. Asegúrate de que la opción de Descargas automáticas de aplicaciones no esté seleccionada aquí, para que las aplicaciones no se descarguen automáticamente cuando las añadas a otros dispositivos.

iOS te indicará cuánto almacenamiento puedes ganar al habilitar estas sugerencias.

