Cómo las tropas ucranianas invadieron Rusia.

Las escenas eran decididamente rusas. Una instalación de Gazprom. Banderas con las tres franjas horizontales características del país en blanco, azul y rojo. Un supermercado Pyatyorochka.

Los soldados que publicaron los videos, verificados por The New York Times, eran ucranianos, mostrando casi con entusiasmo lo fácil que habían cruzado la frontera y atravesado las líneas de defensa rusas en la semana pasada.

En la ciudad rusa de Sverdlikovo, un soldado ucraniano subió sobre los hombros de otro, rompió el poste de madera anclado al edificio del consejo municipal y lanzó la bandera rusa al suelo. En Daryino, un pueblo a cinco millas al oeste, otros soldados también agarraron una bandera rusa. “Solo tírala”, dijo un soldado ucraniano sonriendo, mientras otro flexionaba los músculos.

El 6 de agosto, Ucrania lanzó una audaz ofensiva militar, planeada y ejecutada en secreto, con el objetivo de cambiar las dinámicas de una guerra en la que parecía estar perdiendo terreno, pueblo por pueblo, mientras las tropas rusas avanzaban en el este. La operación sorprendió incluso a los aliados más cercanos de Kyiv, incluidos Estados Unidos, y ha empujado los límites de cómo se permitiría el uso de equipos militares occidentales dentro del territorio ruso.

Para Rusia, fue un momento casi tan impactante como la marcha del mercenario Yevgeny V. Prigozhin sobre Moscú en junio de 2023: el estado de seguridad alabado que el presidente Vladimir V. Putin había construido se desmoronó frente al ataque sorpresa, fallando en su tarea básica de proteger a sus ciudadanos. Y el contrato social no escrito que ha acompañado en gran medida la campaña de 30 meses del Sr. Putin —que la mayoría de los rusos podían seguir con sus vidas normales mientras él libraba la guerra— se puso nuevamente en cuestión.

Principalmente a la defensiva desde un contraataque fallido el año pasado, Ucrania ha avanzado siete millas en Rusia a lo largo de un frente de 25 millas y ha tomado docenas de soldados rusos como prisioneros, analistas y funcionarios rusos dicen. El gobernador de la región rusa de Kursk dijo el lunes que Ucrania controla 28 pueblos allí. Más de 132,000 personas han sido evacuadas de áreas cercanas, dijeron las autoridades rusas.

“Rusia llevó la guerra a otros y ahora está llegando a casa”, dijo el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania en su discurso del lunes por la noche.

Este ofensiva es una apuesta importante, especialmente porque Rusia domina gran parte del frente en Ucrania y ha logrado avances significativos en el este. Si las tropas ucranianas pueden mantener el territorio, podrían sobrecargar la capacidad de las tropas rusas, causar un gran bochorno para el Sr. Putin y obtener un punto de negociación para cualquier negociación de paz. Pero si Rusia logra expulsar a las tropas ucranianas de Kursk y avanzar simultáneamente en el este de Ucrania, los líderes militares ucranianos podrían ser culpados por dar a los rusos una oportunidad de ganar más terreno, especialmente en la región de Donetsk.

Funcionarios estadounidenses dijeron a The Times que no fueron informados formalmente sobre la misión de alto riesgo, posiblemente porque los funcionarios ucranianos temían que los estadounidenses intentaran persuadir a Ucrania de cancelarla, posiblemente debido a la obsesiva preocupación de Ucrania por las filtraciones. Ucrania también estaba utilizando vehículos, armas y municiones suministradas por Estados Unidos, a pesar de la precaución del presidente Biden en mayo de que Ucrania solo podía usar armas de fabricación estadounidense dentro de Rusia para ataques de autodefensa limitados.

Funcionarios estadounidenses dijeron que la ofensiva transfronteriza de Ucrania no violaba esa política. “Están tomando medidas para protegerse de los ataques”, dijo Sabrina Singh, subsecretaria de prensa del Pentágono, el jueves.

Los funcionarios ucranianos han guardado silencio sobre la misión, incluido si tienen la intención de mantener el terreno o retirarse a las defensas en su lado de la frontera. El Sr. Zelensky solo reconoció la operación públicamente por primera vez el sábado. Los soldados ucranianos dijeron que no conocían el plan de antemano. Los analistas militares que pasan sus días rastreando la guerra dijeron que estaban sorprendidos.

“Este es un buen ejemplo de cómo una operación moderna y exitosa requiere medidas extremas de seguridad operativa y engaño”, dijo Pasi Paroinen, un analista del Black Bird Group, una organización con sede en Finlandia que analiza imágenes de los campos de batalla. Agregó que si los analistas no pudieran detectarlo, es posible que los rusos tampoco pudieran.

Una acumulación silenciosa

Hubo indicios de lo que estaba por venir.

Mapas del campo de batalla compilados por analistas independientes muestran que soldados de brigadas que habían combatido durante mucho tiempo en el este se habían trasladado discretamente a la región de Sumy de Ucrania, justo al otro lado de la frontera de Kursk. Una batallón de drones de la 22ª Brigada Mecanizada, que durante casi un año había defendido la ciudad de línea de frente asediada de Chasiv Yar, fue avistado cerca de la frontera a mediados de julio. Las tropas de la 82ª Brigada de Asalto Aerotransportada, involucradas en combates intensos cerca de Vovchansk en la región de Kharkiv de Ucrania, también se desplazaron a la zona. Lo mismo hicieron soldados de la 80ª Brigada de Asalto Aéreo, que estuvo en la vanguardia de los combates en la región de Kharkiv esta primavera.

Algunos rusos se dieron cuenta. Un informe fue enviado al liderazgo militar ruso aproximadamente un mes antes del ataque, indicando que se habían detectado fuerzas y que la inteligencia indicaba preparativos para un ataque, dijo Andréi Gurúlyov, un importante miembro del Parlamento ruso y ex oficial del alto rango del ejército, después de la incursión.

“Pero desde arriba vino la orden de no entrar en pánico, y que los de arriba saben más”, lamentó el Sr. Gurúlyov en televisión nacional.

Cualquier movimiento podría haber sido malinterpretado como una nueva postura defensiva. A veces el Ejército ucraniano divide las brigadas en batallones más pequeños dispersos por el campo de batalla, y se rumorea desde hace tiempo que Sumy es un lugar donde Rusia podría intentar abrir un nuevo frente.

Pocos esperaban que Ucrania pudiera lanzar una nueva ofensiva. Las brigadas ucranianas tenían escasez de municiones. Incluso con la llegada de nuevas armas esta primavera y verano desde Occidente, un estado de ánimo casi fatalista se había apoderado de muchos ucranianos, que estaban perdiendo terreno en el este, pie por pie.

Ucrania trasladó partes de brigadas a la zona de Sumy bajo el pretexto de entrenamiento y recogida de nuevo equipo, dijo un comandante adjunto de una brigada, Teniente Coronel Artem, que pidió ser identificado solo por su nombre y rango, siguiendo el protocolo militar.

Se trasladaron armamento pesado. Los soldados se metieron en casas. Los ucranianos se escondieron a plena vista. Se les dijo a los oficiales que evitasen llevar uniformes militares al entrar en ciudades para no llamar la atención, según un oficial que se identificó por su nombre en clave, “Tykhyi”, siguiendo el protocolo militar.

Algunos residentes notaron la acumulación. “¿Quizás estaban reforzando la frontera, o tal vez construyendo algo?” dijo Elena Sima, jefe del distrito de Yunakivka, a unas cinco millas de la frontera. “Todo el mundo estaba conjeturando.”

En el pueblo de Khotyn, el estruendo de vehículos pesados de orugas despertó a Natalya Vyalina, una maestra de jardín de infancia de 44 años, varias noches seguidas. Supuso que otros también lo escucharon. Pero en el pueblo, dijo, “nadie dijo nada.”

Incluso dentro del ejército, muchos fueron mantenidos en la oscuridad. Tykhyi —que significa “silencioso” en ucraniano— dijo que algunas unidades solo se les informó sobre su misión en el último momento.

El 3 de agosto, el Coronel Artem dijo, el comandante de su brigada convocó a los oficiales superiores a una reunión al costado de un camino del bosque para anunciar los objetivos de la misión. Desviar a las tropas rusas para ayudar a los compañeros soldados que combatían en la región oriental de Donbas. Empujar a la artillería rusa fuera del alcance de Sumy. Desmoralizar a los rusos mostrando sus fallas de inteligencia y planificación.

Desafíos difíciles por delante

El ejército ucraniano no había intentado una seria ofensiva en Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en 2022. Los comandos habían realizado incursiones rápidas cruzando la frontera, una en mayo de 2023 y otra en marzo de este año. Fueron reclamados por dos grupos paramilitares misteriosos con vínculos con Ucrania: el Cuerpo de Voluntarios Ruso y la Legión Libertad de Rusia.

Lejos de la lucha, la región de Kursk representaba un objetivo más fácil que en otras partes a lo largo del frente de 600 millas en el este y sur de Ucrania. Tenía menos zanjas antitanque, menos de los obstáculos antitanque conocidos como dientes de dragón y menos posiciones de combate tripuladas, dijo Brady Africk, un analista estadounidense que mapea las defensas de Rusia. Rusia también parecía haber sembrado menos minas en la región de Kursk que en los territorios ucranianos ocupados.

“Las fortificaciones de Rusia en Kursk son menos densas que en otras áreas donde las fuerzas rusas han construido defensas formidables, como en el sur”, dijo el Sr. Africk.

Poco antes del mediodía del 6 de agosto, las autoridades rusas afirmaron que alrededor de 300 soldados, más de 20 vehículos blindados de combate y 11 tanques de la 22ª Brigada Mecanizada de Ucrania habían cruzado al país. Pero esos informes iniciales fueron recibidos con un encogimiento de hombros. La desinformación y la propaganda se han convertido en otro tipo de frente en esta guerra, y nadie pensó que tal incursión tuviera algún sentido táctico.

Cientos más de fuerzas ucranianas avanzaron, rompiendo los controles fronterizos y atravesando dos líneas de defensa. Con menos minas y menos obstáculos antinérvicos, las brigadas mecanizadas ucranianas se movieron rápidamente.

Oleksandr, un soldado de infantería ucraniano que se negó a dar su apellido, citando protocolos de seguridad militar, dijo que muchos soldados rusos huyeron cuando los ucranianos avanzaron. Agregó que ocho soldados rusos se rindieron en un puesto de control.

Temprano el miércoles, altos funcionarios estadounidenses se despertaron con un shock: se enteraron de que más de 1,000 fuerzas regulares del Ejército ucraniano habían cruzado la frontera el día anterior, equipadas con defensas aéreas móviles y equipos de guerra electrónica para interferir con los radares rusos. Algunos iban en vehículos blindados enviados por Alemania y Estados Unidos. Los soldados parecían estar planeando una pelea prolongada.

Hasta el jueves, dijeron los funcionarios estadounidenses, aún estaban buscando claridad de los funcionarios ucranianos sobre la lógica y el razonamiento de la operación. Desde entonces, los líderes ucranianos han informado a civiles estadounidenses y comandantes militares de alto rango sobre sus objetivos.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que estaban sorprendidos de lo bien que ha ido la operación hasta ahora, pero eran escépticos de que los ucranianos pudieran mantener sus avances. Y al realizar la incursión, dijeron, Ucrania ha creado nuevas vulnerabilidades a lo largo del frente donde sus fuerzas ya están muy estiradas.

Los videos muestran que las fuerzas ucranianas pueden haber enfrentado resistencia en ocasiones, aunque no hay evidencia visual de pérdidas generalizadas.

Fuera del pueblo ruso de Kremyanoye, un video filmado por un soldado ruso muestra a soldados rusos saqueando un vehículo blindado ucraniano capturado, y llevándose lo que parecía ser municiones y otros suministros. En otro video filmado a unos cientos de metros de distancia, un soldado ruso intentó arrancar un parche de bandera ucraniana del uniforme de un soldado muerto que yacía en el césped. Otro metraje, publicado en Telegram por el Ministerio de Defensa de Rusia, parecía mostrar fuerzas rusas disparando contra una brigada ucraniana alrededor de la región de Kursk.

“Todos tenemos alegría en nuestros corazones”, dijo el soldado ucraniano Oleksandr en una entrevista telefónica a las 5 p.m. el jueves, desde algún lugar dentro de Rusia. “Pero nos damos cuenta de que todavía hay desafíos difíciles por delante.”

Algunas tropas ucranianas no han podido contenerse de publicitar sus movimientos. Han publicado videos y selfies desde ciudades rusas como Sudzha o pueblos como Poroz y Dmitriukov, jactándose de cómo finalmente han llevado la lucha a Rusia.

Fuera de una tienda Pyatyorochka en Sudzha, a unas seis millas de la frontera rusa, un soldado ucraniano dijo que una cadena de supermercados ucraniana, ATB, era mucho mejor. “Gloria a Ucrania”, dijo en un video, que al igual que otros fue verificado por The Times. “No Pyatyorochka, ATB estará pronto aquí”.

Cuatro soldados ucranianos posaron fuera de una instalación de Gazprom cercana, el monopolio estatal del gas ruso.

“Desde Sudzha, nuestras noticias son las siguientes: la ciudad está controlada por las fuerzas armadas de Ucrania”, dijo uno, sosteniendo un rifle y en frente de tres soldados ondeando una bandera ucraniana en azul y amarillo. “Paz en la ciudad. Todas las casas están intactas.” Añadió: “Les deseo a todos un cielo en paz.”

Un video filmado por las fuerzas ucranianas mostró vehículos blindados ucranianos deslizándose por carreteras y campos abiertos en la región de Kursk. Otro mostraba una caravana de una docena de vehículos rusos quemados cerca del pueblo de Rylsk, a unas 20 millas dentro del territorio ruso. Se podían ver cuerpos en la parte trasera de algunos camiones.

Alrededor de tres días después de que comenzara la incursión, un ataque ucraniano destruyó un depósito de municiones aparente en el aeródromo militar de Lipetsk de Rusia en la región vecina.

Si el ataque estaba directamente relacionado con el avance terrestre, “la campaña de Kursk de Ucrania beneficia de facto”, dijo George Barros, un analista del Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington.

Una evacuación desorganizada

Para los rusos cerca de la frontera, la incursión llegó con fuertes estruendos. Román, de 49 años, un empleado del gobierno que insistió en el anonimato por temor a represalias por hablar con un medio de comunicación occidental, dijo que los bombardeos lo despertaron a las 3:30 a.m. en su pueblo fuera de Sudzha el 6 de agosto, el primer día de la incursión de Ucrania.

Al día siguiente, él y su esposa condujeron a Kursk, la capital de la región, porque sabían que la escuela de su hija no reabriría pronto. Esa noche, volvieron para evacuar a sus padres. Condu