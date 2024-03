Cómo las nuevas reglas de la EPA afectan a Toyota y sus autos híbridos.

El desayuno en la reunión anual de concesionarios de Toyota en Las Vegas el otoño pasado fue un evento exclusivo, solo por invitación, donde se les dijo a los asistentes que cubrieran las cámaras de sus teléfonos celulares con calcomanías rojas.

El ponente fue Stephen Ciccone, el principal lobista de Toyota. Dijo que la industria estaba enfrentando una crisis existencial, no debido a la economía o los precios del combustible, sino debido a límites más estrictos de contaminación de escape propuestos en los Estados Unidos. Las reglas eran “malas para el país, malas para el consumidor y malas para la industria automotriz”, según un memorando que posteriormente circuló entre los concesionarios de Toyota y que fue revisado por The New York Times.

“Durante más de dos años, Toyota y nuestros socios concesionarios hemos estado solos en la lucha contra los mandatos de vehículos eléctricos de batería poco realistas”, escribió, utilizando el acrónimo para vehículos eléctricos de batería. “Hemos recibido muchos golpes de activistas ambientales, los medios de comunicación y algunos políticos. Pero no hemos retrocedido y no lo haremos”.& Nbsp;

El miércoles, la Agencia de Protección Ambiental finalizó las reglas de emisiones de escape que exigen a los fabricantes de automóviles cumplir con nuevos límites de emisiones promedio más estrictos. Las reglas son algunas de las más significativas destinadas a combatir el cambio climático en la historia de los Estados Unidos.

Pero las reglas relajaron elementos importantes de una propuesta anterior más estricta. En particular, las regulaciones finales fueron favorables para los coches híbridos, aquellos que funcionan tanto con gasolina como con electricidad, dando un papel más importante a un mercado que Toyota domina.

Toyota, al parecer, había salido victorioso.

Una vez líder en autos limpios, Toyota ha consolidado su papel como la voz de la precaución contra electrificar demasiado rápido la industria automotriz, utilizando su músculo de cabildeo y relaciones públicas para oponerse a un cambio rápido que los expertos dicen es fundamental para combatir el cambio climático.

Esa es un cambio significativo para un fabricante de automóviles que pionero tecnología híbrida a finales de la década de 1990, dando al mundo el Prius, un vehículo de alto rendimiento adoptado por los primeros usuarios de autos más limpios.