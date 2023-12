Cómo ‘Las hijas de la India’ se convirtieron en una serie de Times.

Times Insider explica quiénes somos y qué hacemos y ofrece ideas detrás de escena sobre cómo se junta nuestro periodismo.

He asistido a ceremonias de premiación en Hollywood y he visto a estrellas de la lista A vestidos de alta costura caminar por la alfombra roja, pero nunca he visto a nadie tan glamuroso como Arti Kumari el día de su boda en Bihar, India.

Para la ceremonia final de las celebraciones de varios días, Arti llevaba una falda de terciopelo completo cubierta de bordados dorados, combinada con el velo rojo transparente sobre su cabeza. Joyas de oro pesadas le rodeaban el cuello y las muñecas y colgaban de su nariz y orejas, de modo que cada movimiento creaba un tintineo metálico.

En ese caluroso día de mayo en el pueblo de Arti, yo llevaba 11 meses en un proyecto de reportaje con Emily Schmall y Shalini Venugopal Bhagat, mis colegas de la oficina del sur de Asia de The New York Times. Hasta ese momento, habíamos asumido que íbamos a escribir un artículo bastante tradicional sobre una de las preguntas más apremiantes que enfrentaba la India: ¿Qué estaba impidiendo que las mujeres indias entraran en el mercado laboral? Era un patrón que no solo atrapaba a muchas mujeres en la pobreza y en relaciones abusivas, sino que también limitaba el crecimiento económico del país.

Habíamos estado siguiendo a Arti y a otra joven, Nasreen Parveen, con la esperanza de utilizar sus vidas para dar vida a estadísticas y análisis de expertos. Queríamos mostrar a nuestros lectores cómo se veían las tendencias macroeconómicas del empleo femenino en la vida real de las mujeres. Pero mientras estaba en la multitud de invitados a la boda, observando a Arti y a su nuevo esposo, Rohit, en un estrado cubierto de flores, una duda ya comenzaba a preocuparme.

El material que habíamos recopilado era fascinante y profundamente esclarecedor. Pero simplemente no se ajustaba a la estructura de un artículo de noticias típico o de una columna para The Interpreter, el boletín informativo de The Times que escribo todas las semanas.

Mientras organizaba mi creciente archivo de notas, la historia comenzó a recordarme a un podcast o una miniserie de televisión: el drama no residía en un solo evento, sino en cómo las mujeres enfrentaban una serie de obstáculos. Y eso reflejaba la realidad de lo que estaba manteniendo a las mujeres indias fuera de la fuerza laboral; no era una sola barrera, sino una serie de ellas, reforzándose mutuamente.

Ese tipo de drama episódico no encajaba bien en un solo artículo, que debía ser corto y enfocado. Y no teníamos material de audio suficiente para que la historia funcionara como un podcast. Pero me di cuenta de que podía haber otra forma de contar una historia episódica de estilo podcast aprovechando una plataforma que The Times ha adoptado en los últimos años: boletines informativos por correo electrónico.

El boletín informativo The Interpreter cuenta con una audiencia grande y leal. Entonces, ¿qué tal si convertíamos este proyecto en una serie de correos electrónicos?, pregunté a Emily y Shalini.

Sería un experimento: aunque podcasts como “Serial” habían demostrado que había apetito por este tipo de historia en formato de audio, The Times no había hecho nada así a través de un boletín antes. Pero estaba bastante segura de que la audiencia de The Interpreter apreciaría la nueva forma. Y nos daría la oportunidad de dejar que la historia respire.

Emily y Shalini estuvieron de acuerdo, y nuestros editores aprobaron una “serie de podcasts escritos” de seis capítulos.

Durante los meses siguientes, continuamos nuestro reportaje. Arti comenzó su matrimonio, experimentó triunfos y decepciones en su búsqueda de empleo y quedó embarazada. Nasreen hizo planes para abrir una boutique de moda, persuadió a sus padres para que la dejaran casarse con el hombre que eligió y enfrentó tragedia cuando un incendio arrasó la casa de su familia.

Emily y Shalini, ambas basadas en India, hicieron varios viajes de reportaje para visitar a ambas mujeres y sus familias. Desde mi casa en Londres, busqué el contexto explicativo de las luchas de las mujeres jóvenes de la misma manera que lo hago al informar sobre eventos como guerras y escándalos de corrupción, llamando a académicos para pedir estadísticas y análisis. Poco a poco, la serie tomó forma.

Escribimos. Y reescribimos. Y reescribimos de nuevo. Aunque la serie en su conjunto era larga, el espacio se sentía limitado. Cada capítulo de alrededor de 1400 palabras necesitaba hacer avanzar la historia, ofrecer contexto para lectores que nunca habían estado en India y terminar con suficiente tensión como para que quisieran volver a por el próximo episodio.

Muchos borradores después, tuvimos nuestra serie: Hijas de India.

Pero cuando se acercaba la fecha de publicación de nuestra primera entrega, sentí el peso de una gran responsabilidad. Varios colegas me habían advertido que dudaban que los lectores sintonizaran seis capítulos de cualquier historia, y mucho menos una sobre dos mujeres jóvenes desconocidas.

¿Y si tenían razón? Claro, Arti y Nasreen eran personajes convincentes. Y la cuestión del empleo de las mujeres en India es importante. Pero no había ningún gancho noticioso.

Afortunadamente, los lectores de The Times demostraron que los escépticos estaban equivocados. Miles de lectores se involucraron profundamente en las historias de las dos mujeres, y cientos me enviaron correos electrónicos, compartiendo cuánto les gustaba la serie. Muchos suplicaron por adelantos, diciendo que la tensión los estaba matando. Algunos escribieron que la serie les enseñó sobre una parte del mundo sobre la que sabían poco. Otros habían vivido o pasado tiempo en India, y nos dijeron que estaban encantados de ver reflejada su realidad en la serie. Nuestra apuesta había valido la pena.

Las historias de Arti y Nasreen no han terminado, aunque nuestra serie sí. Nadie puede decir qué les sucederá a ellas, o a las millones de otras hijas de India, en los años venideros. Pero su lucha por el futuro que demandan, y las luchas paralelas de millones de otras mujeres jóvenes como ellas, seguirán moldeando el país más poblado del mundo.