Cómo la violencia en aumento está trastornando vidas en Cisjordania.

El 10 de Septiembre, Mohammed Abu Dayeh, un médico voluntario en la ciudad de Tulkarm, en Cisjordania, fue baleado mientras intentaba salvar la vida de Hiba Halawa de 21 años. Mientras la guerra en Gaza ahora está detenida por un acuerdo de alto el fuego, el ejército israelí está intensificando dramáticamente su campaña en Cisjordania, la cual dice estar dirigida a la actividad militar. También ha resultado en desplazamientos generalizados y docenas de muertes. Los palestinos dicen que estas redadas son algunas de las más destructivas en la memoria reciente, y civiles y médicos como Halawa y Abu Dayeh a menudo quedan atrapados en medio de la violencia. Este incidente ocurrió en el campamento de refugiados de Tulkarm, un barrio densamente poblado dentro de la ciudad. Muchas familias palestinas que viven aquí huyeron o fueron obligadas a abandonar sus hogares después de la creación del estado de Israel. El área está ahora dominada por varias facciones de militantes palestinos, que dicen estar luchando contra la ocupación israelí. El ejército israelí dice que el objetivo de sus redadas aquí es luchar contra el terrorismo. Por la tarde del 10 de Septiembre, Hiba Halawa estaba en casa en Tulkarm con su familia. En ese momento, Abu Dayeh estaba al otro lado de la calle examinando una lesión leve en la casa de un vecino. Abu Dayeh ayudó a envolver a Halawa en una manta y la llevó a través de este pasadizo, intentando transportarla a una ambulancia fuera del barrio. Pero no llegaron lejos. Otros voluntarios médicos creían que Abu Dayeh tenía una mejor oportunidad de sobrevivir, así que se apresuraron a sacarlo del barrio, dejando a Halawa y su madre solas, un momento capturado en video. Testigos presenciales que hablaron con The New York Times dijeron que Halawa y Abu Dayeh fueron baleados por personal militar israelí posicionado cerca alrededor de las 2 p.m. El ejército israelí negó tener algo que ver con los tiroteos y dijo que ocurrieron durante un incidente no relacionado con una redada de dos días que comenzó en el campamento alrededor de la misma hora. Independientemente de quién los disparó, su historia destaca los peligros que enfrentan muchos que viven aquí. Halawa fue transportada al hospital, donde murió unas horas después, mientras que Abu Dayeh se enfrenta a una larga recuperación y ahora está aprendiendo a caminar de nuevo. La lesión de Abu Dayeh es parte de una ola de ataques contra personal médico en Cisjordania, documentada por la Organización Mundial de la Salud y otros. Hablamos con dos paramédicos sobre el papel de voluntarios como Abu Dayeh. El ejército israelí negó apuntar a los médicos o bloquear el acceso a la atención médica, pero dijo que a veces los soldados detienen y registran ambulancias durante sus redadas para apuntar a la actividad sospechosa de militantes. La familia de Halawa ahora visita su tumba en el cementerio del campamento de Tulkarm.