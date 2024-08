Cómo la toma de vacaciones se hizo global

“

Una de las grandes divisiones del mundo es entre las personas que pueden permitirse ir de vacaciones y las que no. Asser Khattab, un refugiado sirio en Francia, recuerda: “Crecí rodeado de personas que nunca han experimentado la alegría de la tranquilidad pacífica, la insouciance de unas vacaciones de verano o la opción de desconectarse por unas horas al día para disfrutar de una variedad de pasatiempos; Pensé que esto era normal”. Y siempre fue normal, para la mayoría de los humanos desde que comenzó la historia.

Eso está cambiando ahora. Este año se prevé que sea un año récord para los viajes internacionales. A menos que ocurra otra pandemia, los números deberían seguir aumentando después de eso, ya que miles de millones de personas finalmente adquieren ingresos disponibles y descubren la experiencia transformadora de ir de vacaciones.

Unos pocos afortunados ya estaban de vacaciones en la antigüedad, cuando los ricos romanos tenían villas junto al Golfo de Nápoles. En la Gran Bretaña victoriana, los trabajadores de las fábricas iban a la playa cada Wakes Week. Desde la década de 1840, la llegada de los ferrocarriles comenzó a democratizar los viajes internacionales. De repente, los británicos ordinarios podían hacer “excursiones” a París o para ver el campo de batalla de Waterloo. Estos primeros viajeros viajaban principalmente en grupos turísticos para ahorrar dinero y disfrutar de la protección de guías que podían mediar en lenguajes y culturas extraños. Los turistas chinos en la década de 2000 hicieron lo mismo.

Imagina la sensación de asombro de las personas que abandonan sus mundos limitados por primera vez. Orvar Löfgren, en su libro de 1999 Sobre vacaciones: una historia de vacacionar, cita a Agnes, una criada inmigrante alemana en Nueva York después del cambio de siglo XX, a quien le encantaba hacer viajes en barco con amigos. Escribió sobre su destino favorito, Coney Island: “Ach, es como lo que veo cuando sueño con el cielo”.

Esa era la propuesta de los promotores de la década de 1950 que vendían “tours misteriosos” en charabanc a familias de clase trabajadora de Liverpool. En la reciente serie de podcasts McCartney: A Life in Lyrics, Paul McCartney recuerda que el destino supuestamente misterioso era generalmente la playa en Blackpool. Aun así, el viaje se sentía tan mágico que más tarde lo fusionó con viajes alucinógenos en la canción de The Beatles “Magical Mystery Tour”.

Estas vacaciones ofrecían una escapatoria de la rutina que agota la vida. No había un jefe diciéndote cuándo levantarte o qué hacer. Las amas de casa no tenían que limpiar todo el día. Todos podían celebrar su ascensión a la clase de hacer vacaciones. Recuerdo cuando era niño en la década de 1970 pasando una noche viendo una aburrida presentación de diapositivas de las fotografías de vacaciones de los vecinos. Estaban tan orgullosos.

Luego está la salud mental. Estar en otro lugar ayuda a poner tu propia vida en perspectiva. Es posible que no aprendas mucho sobre el lugar que estás visitando, pero aprendes algo más valioso: sobre el hogar. Te das cuenta de que las pocas millas cuadradas de tu existencia no son el mundo entero. Eso puede hacer que tus problemas parezcan manejables.

Me di cuenta de lo raro que era este privilegio un día a medianoche hace unos 25 años, cuando estaba haciendo fotocopias en una imprenta en Chicago. La joven vendedora se acercó a charlar. Confesó que su vida como madre soltera le parecía insoportablemente difícil. Pero recientemente había estado por primera vez en Milwaukee y había visto que la vida allí también era difícil. Quizás, supuso, era así en todas partes. Estaba buscando desesperadamente puntos de comparación para sus experiencias. Parte de su sufrimiento, y parte de la crueldad única del capitalismo estadounidense, era que vivía en el único país desarrollado sin vacaciones pagadas garantizadas.

Mi primer libro, Football Against the Enemy, publicado en 1994, trata sobre los aficionados al fútbol. En Glasgow, conocí a un exjugador llamado Jim Craig y juntos nos lamentamos por la agresión de algunos seguidores hardcore de Celtic y Rangers. Entonces Craig dijo: “No olvides, aunque: tú tendrás vacaciones de verano, yo tendré vacaciones de verano, pero ellos no tendrán vacaciones de verano”.

Más personas que nunca lo hacen ahora. En gran parte debido a los billetes de avión más baratos y a la expansión de alquileres a corto plazo como Airbnb, “el gasto promedio por viaje internacional cayó un 17 por ciento en términos reales” entre 2000 y 2019, según el Informe de Viaje Global del Mercado de Viajes Mundial. Eso es malo para el clima y bueno para la salud mental. El invierno pasado, durante un viaje de trabajo a India, escapé a la playa en Goa. Por las historias de amigos occidentales, lo había imaginado como un patio de recreo para mochileros occidentales. Para 2023, casi todos los turistas eran indios, algunos de los cuales probablemente estaban haciendo sus primeras vacaciones.

Es fácil burlarse de las personas que se filman en el avión. Pero algunos de ellos se están deleitando en un placer que sus padres nunca experimentaron.

