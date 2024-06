Cómo la política británica perdió contacto con la realidad.

Si Rishi Sunak gana las elecciones generales del Reino Unido en julio, hará que siempre nieve en el día de Navidad y que los veranos británicos nunca sean húmedos y miserables. Si bien estas políticas son marginalmente menos alcanzables que las ofrecidas hasta ahora por el primer ministro, no están muy lejos.

Sunak se ha comprometido a abolir una serie de cursos universitarios, lo que afectaría a uno de cada ocho estudiantes, y a trasladarlos a programas de aprendizaje. Dado que la mayoría de los cursos “de bajo valor” subsidian cursos con rendimientos mucho más altos, no está claro cómo hará esto sin provocar que las universidades colapsen. Tampoco está claro cómo organizará esta transferencia sin problemas de un modo de estudio a otro, al mismo tiempo que cumple sus promesas a los pensionistas de darles un recorte de impuestos cada año eximiéndolos de la trampa fiscal que la población en edad laboral experimenta.

Pero las promesas de políticas que están desconectadas de la realidad no son únicas del lado conservador. Las propuestas políticas del líder del partido laborista, Sir Keir Starmer, son, en teoría, alcanzables. Pero van acompañadas de declaraciones cada vez más categóricas sobre lo que Labour no hará en materia de impuestos, lo que hace difícil ver cómo son más factibles que garantizar una Navidad blanca. Un puñado de aumentos de impuestos para los ricos se están utilizando en toda la esfera pública.

La campaña electoral del Reino Unido es parte de una enfermedad británica más amplia: de una política alejada de la realidad, de argumentos políticos divorciados de preguntas sobre si incluso se pueden implementar las propuestas al final del día. La mayor parte del tiempo de Sunak como primer ministro ha sido dedicado a encontrar formas cada vez más desesperadas de deportar al menos a alguien a Ruanda en los términos del plan de reubicación del gobierno. Hasta ahora, todo lo que el gobierno ha logrado es pagar a un solicitante de asilo fallido de otro lugar de África tres mil libras para hacer una nueva vida en Ruanda. Esto es un logro en cierto sentido, en el sentido de que logra ser aún menos un disuasivo plausible que ser uno de la cantidad ínfima de personas que vienen al Reino Unido buscando una vida mejor y que podrían ser enviadas a Ruanda.

Parte del problema es cómo se cubre la política. Las evasiones de Starmer en materia fiscal son tratadas como un resultado natural, e incluso astuto, de las antiguas ansiedades de los votantes sobre el amor del partido por aumentar impuestos y aumentar el gasto. La mezcla disparatada de políticas de Sunak diseñadas para apelar a los nostálgicos ancianos también se trata, una vez más, no como un hombre que dice cosas que claramente no cree y que no podría implementar ni siquiera si lo hiciera, sino como un intento sensato de salvar tantos diputados tories como sea posible haciendo promesas que no puede cumplir.

Una razón por la que los dos principales partidos se salen con la suya es que ninguno está en posición de atacar al otro. Es fácil obtener comentarios lúcidos, creíbles y justos sobre las deficiencias de los planes conservadores de los políticos laboristas, y viceversa. Pero dado que ninguno de los partidos está presentando planes de gasto que parezcan factibles a lo largo del parlamento, no es sorprendente que sus ataques mutuos no estén funcionando. El sistema electoral del Reino Unido, que castiga a los nuevos entrantes, también hace mucho más difícil que los partidos sean castigados cuando ambos se toman unas vacaciones de la realidad al mismo tiempo.

Sunak comparte una gran parte de la culpa, porque podría, como primer ministro, haberse mantenido en el mismo terreno que ocupó como canciller. En el Tesoro, Sunak aumentó correctamente los impuestos para cumplir las promesas del partido Conservador, desconcertando a Labour y respondiendo al clima de opinión de la época. Pero ahora prefiere ocupar un mundo donde sus sumas no necesitan sumar y sus promesas no necesitan tener sentido. La oposición de Labour, al igual que la futura oposición conservadora, tiene menos libertad para ser honesta con el público y ocupar posiciones sensatas si el gobierno ya está en un vuelo de fantasía.

Una parte de por qué Sunak es un primer ministro tan diferente de lo que era como canciller se debe a su política personal. Pero otra parte es que el partido Conservador no le gustaba sus presupuestos y lo castigaba severamente por tratar de hacer que se adhirieran a la realidad. En el pasado, el periodismo político siempre ha tenido una preocupación por la carrera electoral y por quién está arriba y quién está abajo, mientras que los márgenes de un partido siempre han querido alejar a sus líderes del terreno que les gana elecciones.

Recuerde, también, que Sunak no ha podido lograr algunos desafíos políticos aparentemente alcanzables. Aunque es pronto, es difícil ver cómo cualquier partido político en las elecciones generales logrará un mejor argumento en cuanto a por qué Sunak no debería ser reelegido que el que vino del propio hombre. Describió su intento fallido de prohibir a las generaciones futuras comprar cigarrillos como evidencia del “tipo de primer ministro que soy”, y tenía razón. Rishi Sunak es el tipo de primer ministro que, cuando quiere hacer algo, cuando es respaldado por grandes mayorías tanto en su propio partido como en la oposición de Labour… aún no puede cumplir de manera confiable.

En este caso, su intento de lograr una “generación libre de humo” —el buque insignia no solo de su intento de rebrandearse como un “candidato de cambio” el otoño pasado sino también uno de sus logros más destacados en su discurso llamando a las elecciones— fracasó porque no pudo lograr el simple truco de no impulsar el cambio legal antes de una elección que no necesitaba celebrar.

Ya sea que esté de acuerdo con la prohibición escalonada de fumar de Sunak o no, la difícil verdad para el primer ministro es que aprobar su prohibición en ley era un reto de política pública con la dificultad reducida a “casual”. Sin embargo, no pudo manejarlo. Tampoco es un ejemplo aislado. Una de las primeras iniciativas de Sunak fue impulsar la enseñanza de todas las materias en inglés hasta los 18 años. Si, como parece probable, deja el cargo en cinco semanas, el país estará menos preparado para enseñar matemáticas hasta los 18 años que cuando asumió el cargo —porque hay menos profesores de matemáticas. No hay perspectivas de que Sunak, un primer ministro limitado con pocos logros a su nombre, pueda cumplir las promesas que está haciendo ahora, al igual que no pudo hacer que cayera la nieve en el día de Navidad y que brille el sol en junio y julio.

Lo que ha cambiado es que los políticos británicos enfrentan mayores límites en lo que pueden hacer que en el pasado. Como todos los países en el mundo rico, tenemos una población que envejece y, con ella, mayores costos de atención médica, que deben ser satisfechos, ya sea por el Estado, el sector privado o una combinación de ambos. Al igual que todos los países del mundo, el Reino Unido debe descarbonizar urgentemente y navegar un retorno del conflicto de grandes potencias. Antes de abordar otras cosas que los votantes consideran esenciales, como buenas escuelas y enlaces de transporte funcionales, los políticos carecen de la capacidad de embarcarse en grandes visiones del tipo que predecesores alabados por Sunak y Starmer, como Nigel Lawson y Harold Wilson, pudieron emprender. Además, el Reino Unido ha elegido exiliarse de su zona de libre comercio más cercana al dejar la UE, una política con costos propios.

Admitir que el Reino Unido está en una situación difícil y necesita hacer cambios radicales en su funcionamiento que no pueden ser ubicados claramente en la derecha o en la izquierda del espectro político es incómodo para la mayoría de los políticos. No es de extrañar que prefieran hacer promesas imposibles y mantenerse alejados de la realidad.

Stephen Bush es editor asociado y columnista en el Financial Times. Escribe un boletín diario, Inside Politics

