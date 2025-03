Cómo la película nominada al Oscar “Todavía estoy aquí” podría hacer responsable al ejército brasileño.

“

“Estoy Aquí” – la película nominada al Oscar a mejor película sobre el asesinato de un congresista brasileño por la dictadura militar del país – concluye con una sola frase que pega fuerte con la realidad histórica: Los cinco soldados acusados en el asesinato nunca fueron castigados debido a leyes que les otorgaban amnistía.

Ahora la película podría ayudar a cambiar eso.

Este mes, la Corte Suprema de Brasil decidió por unanimidad revisar si debería revocar la amnistía de los oficiales del ejército acusados de matar al congresista, Rubens Paiva, y a otros dos. Esto siguió a una decisión de diciembre de un juez de recomendar la revocación de protecciones de amnistía en un caso separado de la época de la dictadura. En su fallo, el juez citó explícitamente “Estoy Aquí”.

La repentina y extraordinaria reflexión judicial que la película ha provocado podría tener amplias implicaciones legales: ¿Seguirá la ley de amnistía de Brasil, como lo ha hecho durante casi medio siglo, protegiendo a quienes han cometido atrocidades durante la dictadura?

El hecho de que esta pregunta se esté planteando ahora muestra cómo “Estoy Aquí”, además de su notable éxito comercial y crítico, también ha tenido un gran impacto político en Brasil.

Y desde el estreno de la película en noviembre, las autoridades han modificado los certificados de defunción de las víctimas para dejar en claro que murieron a manos del ejército y han reabierto casos sin resolver para ver si estaban relacionados con el régimen militar.

“Brasil todavía tiene muchas heridas abiertas”, dijo Marcelo Rubens Paiva, hijo de Mr. Paiva, cuyo libro sobre cómo su madre manejó la desaparición de su padre inspiró la película. “Creo que todo este movimiento ha hecho que la sociedad, especialmente los jóvenes, reflexionen sobre qué tipo de país quieren”.

A través de la historia personal del calvario de una familia a manos de la dictadura, la película ha logrado en gran medida cruzar líneas políticas y reunir a los brasileños en torno a la idea común de justicia, dijo Fernanda Torres, cuya interpretación de Eunice, viuda de Mr. Paiva, le ha valido amplios elogios y una nominación a mejor actriz en los premios de la Academia del domingo.

“Eso no ha sucedido en mucho tiempo – un fenómeno cultural en torno al cual todos estamos de acuerdo en que no es justo, que esta familia no lo merecía, que este padre no merecía el destino que tuvo”, dijo Torres en una entrevista. “Realmente estamos viviendo un momento de revolución”, agregó. “La cultura tiene un poder inmenso”.

El mensaje de la película fue especialmente impactante porque llegó en medio de nuevas acusaciones de amenazas modernas a la joven democracia de Brasil por parte del ex presidente Jair Bolsonaro, quien fue acusado este mes de supervisar planes para llevar a cabo un golpe y matar a su rival, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de perder las elecciones de 2022.

Esto ha ampliado el llamado a la justicia. Caetano Veloso, uno de los cantantes y compositores más prolíficos de Brasil, dijo en una entrevista que en sus conciertos más recientes, las enormes multitudes han comenzado a corear “Sin Amnistía” – una referencia aparentemente a las leyes que protegen la dictadura, pero también a nuevos proyectos de ley que podrían proteger a Mr. Bolsonaro.

“Nunca he visto eso”, dijo Veloso, quien también fue encarcelado y exiliado durante la dictadura.

Grupos de derechos humanos estiman que más de 400 personas fueron desaparecidas por la fuerza y unas 20,000 fueron torturadas en Brasil durante la dictadura. Sin embargo, a diferencia de Chile o Argentina, donde muchos crímenes cometidos bajo dictaduras militares han resultado en juicios y castigos, y las cifras de muertos fueron mucho más altas, Brasil no ha buscado rendición de cuentas por las atrocidades de su ejército.

Mr. Paiva, un congresista de izquierda, fue expulsado del cargo por la dictadura pero siguió resistiendo al régimen, y fue acusado por el mismo de intercambiar cartas con disidentes en el exilio.

En Brasil, la transición a la democracia fue en gran medida moldeada por la junta militar en sí, que promulgó una ley de amnistía en 1979 protegiendo tanto a disidentes como a funcionarios militares de la persecución.

“La amnistía, tal como se hizo en Brasil, borró el pasado”, dijo Nilmário Miranda, asesor especial en memoria y verdad del ministerio de derechos humanos de Brasil, quien dijo que él mismo fue víctima de tortura. “Trató a los autores de crímenes como a sus víctimas, a los torturadores como a los torturados.”

Los intentos de responsabilizar militar por los crímenes de la época de la dictadura a lo largo de los años enfrentaron una fuerte resistencia de las fuerzas armadas, que continuaron teniendo un gran peso político incluso después del regreso de Brasil a la democracia.

Pero ahora la película ha ayudado a iniciar quizás la amenaza más significativa a la impunidad que se le ha concedido al ejército.

En diciembre, el juez Flavio Dino citó la película en un fallo para revocar la amnistía dada a dos coroneles acusados de matar activistas políticos durante la dictadura. “Estoy Aquí” ha “movido a millones de brasileños”, escribió. “La historia de la desaparición de Rubens Paiva, cuyo cuerpo nunca fue encontrado o tuvo un entierro adecuado, destaca el dolor duradero de innumerables familias”.

El juez Dino ha respaldado un argumento legal de que, en cualquier caso donde los cuerpos sigan desaparecidos, se trata de un “crimen permanente” abierto a persecución hasta que se encuentren los restos.

A principios de este mes, la Corte Suprema también decidió revisar si debería revocar la amnistía en el caso de Mr. Paiva. En 2014, las autoridades brasileñas acusaron a cinco hombres de su tortura y muerte; nunca confesaron un crimen. Dos de ellos siguen vivos y han permanecido en su mayoría en silencio, con uno diciéndole a los fiscales que estaba de vacaciones durante la detención de Mr. Paiva, una afirmación refutada por documentos de ese período.

La decisión de la Corte Suprema en el caso podría sentar un precedente legal que podría afectar al menos 41 casos de la época de la dictadura.

En un gesto simbólico, un organismo federal ordenó la revisión de 434 certificados de defunción de personas que fueron asesinadas o desaparecieron durante la dictadura. El de Mr. Paiva fue el primer registro corregido, pasando de no citar una causa de muerte a citarla como “unnatural, violenta, causada por el estado brasileño”.

Atribuyendo a la película, una comisión especial del gobierno también ha reabierto una investigación sobre la muerte en accidente automovilístico de 1976 del ex presidente Juscelino Kubitschek, citando evidencia de que podría haber sido orquestada por la dictadura militar.

“El papel de la película fue extraordinario”, dijo Mr. Miranda. “El arte tiene ese poder”, añadió, para asegurarse de que “la historia no se olvide, para que nunca vuelva a suceder”.

Mr. Bolsonaro, un capitán retirado del ejército que a menudo ha hablado con cariño de la dictadura, ha atacado repetidamente “Estoy Aquí”, presentándola como una película política que demoniza al ejército y muestra solo “un lado” de la historia.

“Ni siquiera voy a ver esa película suya”, dijo en una entrevista con The New York Times el mes pasado, cuando se le preguntó si estaría apoyando a Ms. Torres en los premios de la Academia del domingo.

Algunos de los seguidores de Mr. Bolsonaro han boicoteado de manera similar “Estoy Aquí” y se han opuesto a los esfuerzos para llevar al ejército ante la justicia por crímenes pasados.

Por otro lado, Mr. Lula ha elogiado la película, calificándola como una “fuente de orgullo nacional” y creando un premio en honor a Eunice Paiva. Esta semana, el presidente de Brasil reunió a ministros del gobierno y líderes del Congreso, así como a dos nietos de Mr. Paiva, en el palacio presidencial para una proyección especial.

Sin embargo, incluso mientras Brasil hace frente a su oscuro pasado, algunos están preocupados de que la justicia pueda llegar demasiado tarde. En las décadas desde el regreso de Brasil a la democracia, muchos de los culpables de delitos durante la dictadura, incluida la mayoría de los torturadores de Mr. Paiva, han muerto sin ser nunca llevados a rendir cuentas.

“Mejor tarde que nunca”, dijo Marcelo Rubens Paiva. “Pero, ¿por qué tardó tanto?”

Flávia Milhorance contribuyó con la investigación.

