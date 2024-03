Cómo la MacBook Air M3 finalmente completa la transición de Apple hacia la tecnología de silicio.

More than four months after unveiling the M3 chip in the new 14-inch MacBook Pro, Apple has finally updated the other laptops in its family, the 13-inch and 15-inch MacBook Air. The new machines are essentially a spec-bump that should make buying a laptop a simpler process.

Tres más de cuatro meses después de presentar el chip M3 en el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, Apple finalmente ha actualizado las otras computadoras portátiles de su familia, la MacBook Air de 13 y 15 pulgadas. Las nuevas máquinas son básicamente una mejora en especificaciones que debería simplificar el proceso de compra de una computadora portátil.

Apple’s three plain-Jane M3 machines range in price from $1,099 to $1,599 and this time around you won’t need to be a computer scientist to figure out which one to buy. Here’s how the pricing breaks down at the simplest level:

M3 MacBook Air, 13-inch, 8-core CPU/8-core GPU, 256GB: $1,099

M3 MacBook Air, 13-inch, 8-core CPU/10-core GPU, 512GB: $1,299

M3 MacBook Air, 15-inch, 8-core CPU/10-core GPU, 256GB: $1,299

M3 MacBook Pro, 14-inch: 8-core CPU/10-core GPU, 512GB: $1,599

Alrededor de las ofertas de MacBook de nivel de entrada se encuentra la MacBook Air M2, que reemplaza al antiguo modelo M1 al mismo precio de $999. Todos los modelos vienen con 8GB de RAM y se pueden personalizar a 16GB por $200 o 24GB por $400. Apple también cobra $200 para pasar de 256GB de almacenamiento a 512GB y otros $200 para pasar de 512GB a 1TB en todos los modelos.

Con la discontinuación del M1, todas las MacBook actuales ahora tienen un diseño muy similar, con diferencias simples a simple vista: las Air son más delgadas y ligeras y los Pros ofrecen más puertos. Puede ingresar al mundo de las MacBook modernas por $999 y necesita gastar al menos $300 más que una Air para un modelo Pro.

Puede dividir fácilmente la línea en el famoso cuadrante Consumidor/Pro de Steve Jobs. La esquina superior izquierda es la Air M2, la esquina superior derecha es la Air de 15 pulgadas, la esquina inferior izquierda es la Air M3 de 13 pulgadas, y la esquina inferior derecha es el Pro de 14 pulgadas. Ninguno de ellos vaciará su bolsillo y nadie se sentirá estafado por lo que decida comprar.

Gaste $999 y obtendrá una máquina fantástica con un chip antiguo pero aún excelente.

Gaste $100 extra y obtendrá la misma máquina con un chip más rápido y Wi-Fi y la capacidad de ejecutar dos pantallas externas.

Gaste otros $200 y obtendrá un chip aún mejor con una pantalla más grande o el doble de almacenamiento.

Gaste $300 más y obtendrá una pantalla mucho mejor con mucha más expansión.

Finalmente, aumente su presupuesto a $1,999 (otros $400) y podrá obtener una de las máquinas Pro de alto rendimiento.

Puede parecer una cosa pequeña, pero por primera vez desde que Apple cambió de Intel a su propia tecnología de silicio, toda la línea de MacBook se ha actualizado con los chips, diseños y especificaciones más recientes. La diferencia entre las Air M3 y los Pros es clara, y hay un excelente modelo económico que no sacrifica características más nuevas. Toda la línea tiene sentido y no es necesario sumergirse en las especificaciones técnicas para elegir el modelo que desea.

Puede que no esté de acuerdo con los 8GB de RAM, pero libra por libra, esta es la línea de MacBook más sólida que Apple ha ofrecido. Y por primera vez en la era del Silicon de Apple, la pregunta es qué necesita, no cuánto está dispuesto a gastar.