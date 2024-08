Cómo la guerra y la escasez de hombres han destrozado la escena de citas en Ucrania.

Durante los últimos dos años y medio, Kateryna Bairachna ha querido conocer a alguien especial. Pero la guerra siempre se interpone en el camino. La Sra. Bairachna conoció a un soldado, pero luego fue enviado al frente. Intercambió mensajes de texto con otro hombre, pero esos se desvanecieron porque él no estaba de humor para encontrarse, temiendo que pronto pudiera ser reclutado. En la aplicación de citas Bumble, a la Sra. Bairachna le gustó el aspecto de un hipster. Pero cuando pasó por sus fotografías, notó que tenía una pierna amputada. “Miré su perfil durante 15 minutos y me sentí muy triste por él,” dijo la Sra. Bairachna, de 35 años, directora de marketing de una marca de ropa en Kyiv, en una entrevista. Se preguntó si podría manejar una relación con un veterano de guerra mutilado. Luego deslizó hacia la izquierda, eliminándolo de los posibles candidatos. “Siento que no estoy lista para eso.” También ha causado estragos en la escena de citas. Mientras que la búsqueda del amor podría parecer secundaria al lidiar con ataques de misiles, cortes de energía y escasez de alimentos, muchos ucranianos dicen que necesitan relaciones románticas para ayudarles a hacer frente al trauma de vivir en una nación en guerra. Para las mujeres, el problema es particularmente agudo. Decenas de miles de hombres han fallecido. Muchos más están en primera línea, algunos han huido del país y otros se muestran reacios a abandonar sus hogares, temerosos de ser detenidos en la calle por oficiales de reclutamiento. En ciudades como Kyiv, la capital, la presencia de hombres ha disminuido notablemente. En algunas aldeas, el reclutamiento ha diezmado la población masculina. “Esto deja un pequeño porcentaje de hombres que están listos y quieren tener relaciones,” dijo Margarita Stelmashova, una psicoterapeuta ucraniana y sexóloga. La guerra también ha hecho que la formación de relaciones a largo plazo sea más desafiante. Muchos soldados experimentan estrés psicológico que debilita sus conexiones íntimas, dicen los sexólogos. Y varias mujeres dijeron en entrevistas que se preocupaban por salir con militares que podrían tener traumas de guerra y que algún día podrían morir. El año pasado, Ucrania tuvo su menor número de nacimientos y su segundo menor número de matrimonios en los últimos 10 años, según datos del gobierno. Frente a la agitación de la guerra, algunas mujeres están recurriendo a medidas que no habían contemplado antes, como usar aplicaciones de citas o asistir a citas rápidas. “La guerra es determinante,” dijo Svitlana Kryvokucho, de 36 años, trabajadora de IT, que en una tarde de domingo reciente participaba por primera vez en un evento de citas rápidas en un café de moda en el centro de Kyiv. “Es una crisis de amor.” En el cafe, las mujeres se sentaban en mesas marcadas con señales numeradas mientras los hombres rotaban para charlas de cinco minutos. Cada conversación comenzaba con personas intercambiando formularios detallando sus intereses. Sonrisas se dibujaban en los rostros y la risa llenaba la habitación a medida que se forjaban lazos. En una mesa más atrás, Alisa Samusieva, de 38 años, la organizadora del evento, llamado TetATeT, puso una nota sombría. Solo 26 hombres habían aparecido, dijo, en comparación con el mínimo habitual de 30. Eso la había obligado a mantener solo una sesión de citas rápidas, en lugar de las dos habituales. “Tienen miedo,” dijo la Sra. Samusieva sobre los hombres, atribuyendo su ausencia a una ley de movilización que el gobierno ucraniano impuso en mayo para llenar las filas del ejército. “No quieren salir. Solo quieren quedarse en casa y esconderse.” La Sra. Samusieva dijo que estaba considerando organizar sesiones en línea para evitar el problema, “como durante el Covid.” En las aplicaciones de citas, los perfiles de los hombres ofrecen una ventana a los cambios radicales provocados por el conflicto. Más hombres aparecen vestidos con uniformes militares o con miembros protésicos. Extranjeros empleados por organizaciones humanitarias e instituciones internacionales aparecen regularmente. También lo hacen combatientes extranjeros que se han unido a la guerra de Ucrania contra Rusia. La tensión de la guerra sobre los hombres ucranianos es evidente en las aplicaciones de citas, dijo la Sra. Bairachna, observando que muchos “se ven muy deprimidos” y “cansados.” Ella y otras mujeres dijeron que su estado de ánimo era sombrío, con pocos dispuestos a comprometerse en relaciones. Olena Aktysenko, de 24 años, productora de marketing de Kyiv en busca de una relación a largo plazo, dijo que sus intercambios en la aplicación de citas Tinder a menudo llegaban a un callejón sin salida. “Pregunto, ‘¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando?'” dijo. “Ellos responden, ‘No sé qué va a pasar mañana o en dos años. Hay una guerra en el país.'” La Sra. Aktysenko dijo que alrededor de uno de cada cinco hombres que encontró en Tinder eran soldados, pero no había chateado con ninguno de ellos. “Son valientes, son héroes,” dijo. “Pero dada la situación, comenzar una relación se siente demasiado arriesgado.” Varias mujeres ucranianas que han viajado al extranjero desde que estalló la guerra dijeron que era mucho más fácil salir con extranjeros que no enfrentaban la amenaza de la guerra. La Sra. Bairachna, que viaja frecuentemente fuera de Ucrania, dijo que la había impactado la realidad dual. “¿Por qué nuestros hombres tienen que sufrir tanto cuando las mujeres pueden simplemente ir al extranjero y tomar un martini en Milán?” preguntó. El amor ciertamente no ha desaparecido de Ucrania. Los romances aún florecen y las bodas siguen siendo celebradas. En Forsage, un club popular de Kyiv, la pista de baile pulsaba con jóvenes moviéndose al ritmo de la música R&B y pop. Maryna Pylcha, de 22 años, dijo que casi no había una noche en la que no se le acercara un hombre en el club, agregando, sin embargo, que era “muy selectiva en este asunto.” Pero la Sra. Pylcha recordó cómo un militar con quien salía una vez terminó su relación después de resultar herido. “Me dijo, ‘Puedes encontrar a alguien mejor que yo en Kyiv,'” recordó. “Fue muy doloroso.” La guerra también ha intensificado las divisiones ideológicas, arruinando relaciones potenciales que podrían haber florecido antes del conflicto. Algunas mujeres ahora se niegan a salir con desertores, diciendo que son antipatrióticos. También es común ver a mujeres en aplicaciones de citas declarando su negativa a salir con hablantes de ruso, reflejando un movimiento más amplio entre los ucranianos desde el comienzo de la guerra para dejar de hablar ruso, un idioma común en el país, y cambiar completamente al ucraniano. En el evento de citas rápidas en Kyiv, Yulia Kovtun, de 27 años, se mantuvo en silencio durante cinco minutos después de que el hombre que acababa de sentarse en su mesa le dijo que solo hablaría ruso. “Estoy buscando alguien que comparta mis valores” y “apoye firmemente la cuestión del idioma,” dijo, señalando que ambos abuelos habían participado en movimientos nacionalistas proindependencia de Ucrania en la década de 1940. El ambiente era más relajado en la mesa de Serhii Chuikov, de 38 años, un soldado que perdió su pierna izquierda en la guerra y ahora lleva una elegante prótesis negra. Él y la mujer frente a él dijeron que estaban contentos de haber encontrado un lugar para conocer gente y olvidar brevemente las duras realidades de la guerra. El Sr. Chuikov dijo que el evento era “un soplo de aire fresco” en comparación con la situación en el ejército, donde él y sus compañeros soldados luchaban para formar o cultivar relaciones románticas. “Es un gran problema,” dijo, su voz desvaneciéndose. El evento de citas rápidas pareció resolver el problema. Allí, la mayoría de los encuentros del Sr. Chuikov implicaron risas, sonrisas y miradas intensas. Al final, más de una docena de mujeres quisieron volver a verlo, y él estaba interesado en nueve. Tuvo cuatro coincidencias mutuas. “No necesito volver una segunda vez porque ya hay muchas chicas agradables hoy,” dijo el Sr. Chuikov con una sonrisa. “Es más que suficiente.”