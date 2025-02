Cómo la guerra ha causado estragos en las aulas de Ucrania.

Los estudiantes se reúnen un día a la semana para lecciones en un pequeño aula subterránea que los profesores llaman la colmena, por el zumbido de todos los niños apiñados en su interior. Impartir clases en la superficie en esta parte de Ucrania, en la ciudad de Balakliya cerca del frente, se considera demasiado peligroso debido a la amenaza constante de misiles y drones rusos. Los niños pasan la mayor parte de su tiempo en clases en línea y se turnan para ir a la escuela subterránea. “Cuando vienen, a menudo me preguntan, ‘¿Podemos ver nuestra antigua aula?'”, dijo Inna Mandryka, vice directora. Los profesores, dijo, nunca imaginaron que los niños anhelaran tanto la escuela. La invasión de Rusia a Ucrania tuvo la intención de socavar el futuro del país de muchas maneras, eliminando el idioma y la cultura, destruyendo la infraestructura y nivelando ciudades enteras con bombas en el este del país. La interrupción en la educación de los 3.7 millones de escolares de Ucrania es uno de los desafíos más serios para el país. Las clases han sido interrumpidas repetidamente, dejando a muchos estudiantes rezagados académicamente, dicen los expertos. También están perdiendo habilidades sociales, como la comunicación y la resolución de conflictos, por no poder interactuar lo suficiente con otros estudiantes. Proporcionar clases de cualquier tipo ha sido un gran obstáculo para el país desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en 2022. Los

alertas de bombardeo aéreo interrumpen regularmente las lecciones para los asistentes a la escuela, enviando a los niños caminando por los pasillos hacia los sótanos, a menudo durante horas. La mayoría de los estudiantes estudian parcialmente en línea y asisten a la escuela en persona uno o más días a la semana. En partes más peligrosas del país, más cerca del frente, los estudiantes asisten a clases en refugios antiaéreos subterráneos. Catorce por ciento de los niños que estudian el plan de estudios ucraniano lo hacen completamente en línea, incluidos aproximadamente 300,000 que se unen desde el extranjero, según el ministerio de educación. Las limitaciones significan que muchos niños ucranianos aún chatean con sus compañeros de clase solo en pantallas de computadora. “Hace que sea muy difícil para los niños sentirse conectados”, dijo Emmanuelle Abrioux, jefa de la sección de educación de UNICEF en Ucrania. En la escuela primaria de Balakliya, los niños estudian cuatro días en línea y un día en el aula subterránea. Por ley, la escuela solo puede aceptar tantos estudiantes como quepan en su refugio antiaéreo, dejando a los niños estudiar allí por turnos. Al menos 137 escuelas subterráneas se han construido en Ucrania, principalmente en el este y sur del país, según el ministerio de educación. Muchos ucranianos también eligen permanecer en línea. Las personas desplazadas internamente en el país, por ejemplo, a menudo prefieren que sus hijos sigan en sus antiguas escuelas en línea en lugar de asistir a escuelas en persona cerca de sus nuevos hogares. El resultado ha sido una comunidad virtual en línea para las ciudades devastadas del este de Ucrania. Iryna, una maestra de necesidades especiales, es de Sievierodonetsk (que el Parlamento de Ucrania cambió el nombre a Siverskodonetsk el año pasado), una ciudad ocupada por Rusia desde junio de 2022, y luego huyó a Vinnytsia en el centro de Ucrania. Pidió usar solo su nombre, porque sus parientes viven en un área bajo ocupación rusa. Continúa trabajando con su antigua escuela, que ahora opera solo en línea, y mantiene a su hijo inscrito allí también. Dijo que era reconfortante aferrarse un poco a su hogar después de huir. El gobierno desaconseja tales prácticas como parte de un plan más amplio para promover la educación en persona siempre que sea posible. En julio, el ministerio de educación publicó un plan para 2025 con el objetivo de llevar al menos 300,000 niños de vuelta a las escuelas y limitar la cantidad de aquellos que estudian en línea. Las propuestas no llegan a cerrar las escuelas, como la de Iryna, que operan en línea desde el exilio, pero los maestros y los padres se preocupan de que tal medida pueda llegar más tarde. Incluso cuando las escuelas son virtuales, “la gente allí es real y familiar”, dijo Iryna, agregando: “Mis colegas me son queridos”. Ella enseña a niños de toda Ucrania y de Europa, y aún tiene un estudiante en Sievierodonetsk. Temiendo la persecución, el estudiante rara vez se une a las lecciones en línea, dijo, pero los maestros le envían tareas para completar. El resto de sus estudiantes aparecen en pantalla, haciendo todo lo posible para duplicar lo que hicieron en persona antes del inicio de la invasión a gran escala. “Los niños nos necesitan aquí en línea, y hacemos todo lo posible para preservar lo que tenemos”, dijo ella. Para aquellos bajo ocupación rusa, unirse a las escuelas en línea ucranianas es un gran riesgo. Las autoridades de la ocupación los obligan a asistir a escuelas locales y estudiar el plan de estudios ruso, dicen los residentes de las regiones ocupadas. Hanna, de 35 años, madre de un niño, es de Melitopol en la parte ocupada de la región de Zaporizhzhia en el sureste de Ucrania. Dijo que vivió bajo ocupación durante un año y medio antes de huir a otra ciudad ucraniana en agosto de 2023. Dijo que no quería proporcionar su nombre completo porque aún tiene familia en Melitopol que podría estar en riesgo. En el primer año de la ocupación, dijo, su hijo de 6 años estudió en una escuela ucraniana de forma remota. Los soldados rusos una vez registraron su casa en busca de armas. “Vieron que el niño era pequeño y no nos obligaron a asistir a la escuela rusa”, dijo. Pero mantuvo en secreto sus clases en línea en una escuela ucraniana no solo de los soldados rusos, sino también de los vecinos. Dijo que se alarmó un día cuando, hablando con otros niños en un parque, su hijo mencionó autores ucranianos que había estado estudiando en sus clases en línea. “Rápidamente le grité: ‘¡Silencio! No está permitido hablar de esto aquí'”, dijo. Aunque las clases en línea, que comenzaron durante la pandemia de Covid, ahora se han vuelto rutina para muchos escolares ucranianos, algunos críticos dicen que la instrucción sigue estancada en un sistema educativo anticuado. El gobierno proporciona libros pero no orientación sobre cómo hacer que las lecciones sean interactivas y más atractivas para los estudiantes, dijo Tymofiy Brik, decano de la Escuela de Economía de Kyiv. Con la educación en línea, es más difícil mantener el interés de los niños que en las aulas, dijo, por lo que depende de los maestros individuales encontrar formas de involucrar a sus clases. “Algunos niños tienen más suerte que otros”, dijo. Aun así, la Sra. Abrioux de UNICEF dijo que los educadores habían aprendido algunas lecciones sobre el aprendizaje en línea durante la pandemia que habían ayudado con su planificación cuando comenzó la guerra. “De alguna manera, irónicamente, somos bastante afortunados de estar en una situación en la que se realizó bastante investigación después de la pandemia sobre el impacto del cierre de escuelas y la educación interrumpida en el aprendizaje de los niños”, dijo. En Ucrania, el fondo para la infancia inició varios proyectos destinados a ayudar a los estudiantes a ponerse al día que incluían la capacitación de maestros y el pago para que proporcionaran clases extracurriculares en persona. El fondo también suministra computadoras portátiles a maestros y niños que las necesitan. Si bien esos esfuerzos han ayudado con el aprendizaje en línea, muchos padres y niños están impacientes por que comiencen nuevamente las clases en persona en las escuelas. Svitlana Stepurenko, de 34 años, y sus hijas de 9 y 12 años, dejaron Ucrania después de que las fuerzas rusas ocuparon Balakliya. Huyeron a Noruega, donde las niñas estudian ahora mientras esperan que termine la guerra para poder regresar a su antigua escuela. Las niñas, como decenas de miles de otros niños en familias de refugiados en el extranjero, asisten a escuelas locales y luego se conectan a lecciones en línea ucranianas por las tardes. La Sra. Stepurenko se preocupa de que sus hijos encuentren difícil ponerse al día con sus compañeros de clase en Ucrania. “Aunque es agradable aquí”, dijo, “extrañamos nuestro hogar y queremos volver a nuestra escuela mucho”.