Cómo la divergencia de municiones de artillería en Europa complica el apoyo a Ucrania.

Como director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, el ex ministro de Defensa checo Jiří Šedivý ayuda a dar forma a la voz de la Unión Europea en cuestiones de defensa y seguridad, que ya había comenzado a hacerse más fuerte incluso antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Desde entonces, la agencia ha pasado lentamente de ser un facilitador de la colaboración entre los Estados miembros, con resultados a veces vagos, a ser un intermediario más práctico en la adquisición urgente de equipamiento militar crítico necesario en Ucrania. Habló con Defense News sobre las complejidades de diseñar un “menú” para la compra de proyectiles de artillería de 155 milímetros y sobre el aumento de la cooperación entre la UE y la OTAN, que ha permanecido paralizada por una disputa de larga data entre Turquía y Chipre.

Más de dos años después del comienzo de la invasión de Rusia, ¿cuál es el apetito de los Estados miembros de colaborar en cuestiones de defensa?

Se ha acelerado y aumentado, eso es seguro. Lo vemos en la práctica en muchas actividades, que apuntan primero a apoyar a Ucrania, pero también a reforzar sus propias reservas nacionales.

Los ministros de Defensa en noviembre del año pasado aprobaron un nuevo plan de desarrollo de capacidades, que establece las prioridades de desarrollo de capacidades, o prioridades de defensa europeas. Esto es algo que, en comparación con la iteración anterior, que fue en 2018, ahora se centra mucho más en capacidades de alta gama, operaciones de alta intensidad, lecciones aprendidas u observadas de Ucrania y muy complementarias con la OTAN. Ahora se está trabajando en lo que llamamos hojas de ruta de prioridades de capacidades, para ofrecer capacidades concretas en todo el espectro de dominios.

Hemos recibido comentarios muy positivos, y esto realmente va a acelerar la cooperación, incluso de los Estados miembros que solían ser tal vez un poco reacios en cuanto a proyectos colaborativos en el contexto de la UE.

Los Estados miembros que son aliados en la OTAN están mucho más socializados en la OTAN. Pero ahora vemos, de hecho, que entienden que en combinación con varios incentivos que la UE proporciona –adquisiciones conjuntas, pero también para la innovación en defensa, etc.– pueden obtener un mayor valor agregado de nuestros marcos, con nuestros incentivos, hacia capacidades que al mismo tiempo son relevantes para la OTAN.

¿Cuáles son esos incentivos?

Desde el Fondo Europeo de Defensa, el Reembolso de la Facilidad de Paz Europea por el equipo donado a Ucrania, hasta el aún por establecer Programa Industrial de Defensa Europea, etc. El incentivo, al final, es dinero. Pero también son economías de escala que provienen de unirse en programas de colaboración.

Parecía haber un reflejo en Europa, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hacia una toma de decisiones nacional, proteccionismo. Parece que no observaste eso, ¿verdad?

Cuando comenzó la guerra, muy pronto nuestros Estados miembros empezaron a entregar material militar a Ucrania, y nos dimos cuenta muy pronto de que esta es realmente una guerra de alta intensidad en Europa, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Que podría convertirse en una guerra de desgaste a largo plazo. Que los volúmenes de consumo de material militar –municiones, en particular– son muy exigentes. Entonces, las reservas nacionales comenzaron a agotarse bastante rápido a medida que los Estados miembros entregaban a Ucrania. Y luego hubo esfuerzos para reponer, y de hecho, el instinto inicial fue nacional –tomar lo que todavía está en los estantes y disponible en el mercado. Pero luego, con esos incentivos para adquisiciones conjuntas, por ejemplo, ahora vemos un cambio.

Mira lo que hacemos en términos de municiones de 155 milímetros: 60 contratos marco, 10 Estados miembros realmente contratan a través de nosotros. Nuestra estimación es que el volumen de pedidos es ahora de unos 350 millones de euros, lo cual no está mal dada la actual demanda mundial de municiones de 155 mm. Pero al mismo tiempo, todavía tenemos muchas capacidades de reserva dentro de los contratos marco que hemos concluido con la industria.

Entonces, a tu pregunta, creo que hubo una reacción inicial hacia el individualismo instintivo. Pero ahora, como siempre lleva algún tiempo desarrollar esos nuevos marcos e incentivos, los Estados miembros están realmente dispuestos a unirse más que antes.

Los soldados ucranianos trabajan junto a un obús rastreado autopropulsado polaco de 155 mm Krab en una posición en la línea del frente en la región de Donetsk el 26 de julio de 2022, en medio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. (Foto de ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images)

¿La adquisición de municiones de 155 mm es la tarea de compra más grande actualmente en tu plato?

Todavía hay muchas actividades bilaterales o nacionales en curso. También está el concepto de la nación líder donde Alemania, Suecia y Francia ofrecieron abrir sus propios contratos marco nacionales para los Estados miembros interesados. Hay actividades en la OTAN, NSPA, etc. Es importante tener en cuenta que somos solo una pieza del rompecabezas.

La adquisición conjunta, per se, no es nuestra tarea principal en la EDA. No somos agentes de compras. No tenemos una dirección dedicada para hacer compras. Así que cuando los Estados miembros se acercaron a nosotros para llevar una pista de la iniciativa de municiones de 155 mm de la Unión Europea, tuvimos que reorganizarnos un poco internamente para poder cumplir. Pedí varias veces a los Estados miembros que nos refuercen, al menos en términos de un despliegue temporal de expertos, sin éxito.

Al final, logramos entregar esos contratos marco con la industria –emitiendo solicitudes de información, dirigiéndonos a los actores industriales relevantes. Cubren cuatro tipos de obuses. Tienes el César francés, el Krab polaco, el Zuzana eslovaco y el Panzerhaubitze 2000 alemán. No hay una solución única para todos.

Y dentro de esos, tienes dos tipos de proyectiles: de largo alcance y mayor explosión. Además, hay cuatro componentes, ya que pocos productores pueden entregar rondas completas.

Si lo juntas todo, tienes una matriz de 36 espacios. Y para esos, hemos concluido esos 60 contratos marco. Y todo esto se hace con alrededor de 12 personas.

Es un poco como que los Estados miembros recibieran un menú donde tienes entradas, platos principales, etc., completos con precios, tiempos de entrega y todo eso. Los Estados miembros tienen todo esto. Y ahora les toca a ellos recoger esos contratos marco y usarlos.

¿Los Estados miembros lo han hecho lo suficientemente bien?

Hay capacidades de reserva. Nuestros contratos marco se basaron en una solicitud inicial de información y aún tienen el potencial de contratar hasta mil millones de euros en municiones de 155 mm. Y no estamos hablando de comprar algo ya fabricado, estamos hablando de producción. Lo que contratemos hoy se entregará en 12 a 24 meses.

Vimos en mayo la primera entrega de municiones adquiridas a través de nosotros, basada en un contrato adjudicado el verano pasado.

Estamos entregando, pero al final depende de los Estados miembros poner el dinero donde está su boca.

¿Cuánto cuesta una ronda de 155 mm?

Hay fluctuaciones. Pero definitivamente es mucho más que antes de que comenzara la guerra. No hay un precio unitario. Podría ser de 4.000 a 10.000 euros.

¿Y tu agencia tiene toda la información de la industria para determinar cuál es un precio justo?

No hay nada como un precio justo, hay un precio de mercado.

Dado que hay una guerra en Ucrania, y las empresas perciben una demanda aumentada, casi a nivel de desesperación, ¿estás viendo que eso se refleje en el precio de mercado?

Hay un aumento en los precios, eso es seguro. La creciente demanda es un factor. Pero también lo es el costo de todos los insumos en la cadena de producción, como materiales, componentes, pólvora, fuerza laboral, más la inflación. Así que precio justo… no entraría en esta categoría. No creo, de hecho, que la industria, en general, esté abusando de la situación.

Es aquí donde entra en juego la completitud de la información del mercado…

Nadie tiene información completa sobre las capacidades de la industria, sobre cuántas se han entregado ya a Ucrania. Porque está disperso. Algunos Estados miembros son más transparentes sobre lo que exportan a Ucrania, algunos son menos transparentes. Y realmente, porque estamos en el entorno de la competencia comercial, los productores también son un poco cautelosos en cuanto a revelar todos los costos.

Parece que la multitud de tipos de proyectiles de artillería de 155 mm complica significativamente el esfuerzo. En un mundo ideal, ¿qué te gustaría ver cambiar?

Bueno, en un mundo ideal, no tendríamos una guerra. Pero las lecciones más importantes aprendidas de todo esto van al hecho de que estamos muy lejos de una estandarización ideal. Y una cosa no debe ser olvidada: estoy seguro de que lo que está sucediendo en Ucrania en cuanto al uso de una plétora de varios sistemas, esto es sin precedentes. Y ahora estoy hablando de todos los sistemas, no solo de artillería. Así que esto es algo que ya se ha abordado, tanto en la OTAN como en nuestro comité de estandarización, cómo realmente acelerar la estandarización que conduzca a una comunalidad intercambiable. Esto es algo que realmente deberíamos tomar en serio.

¿Cuál es tu opinión sobre lograr una ronda de 155 mm ‘talla única’? ¿Deberían las empresas verse obligadas a producir según ese estándar, o incentivadas cuidadosamente?

Dado que la mayoría de las empresas son privadas, no puedes obligarlas. Podría ser más fácil para las empresas donde los Estados son dueños mayoritarios. Lo vemos en Rusia, lo fácil que les resultó cambiar al modo de economía de guerra. Pero aquí, debemos incentivar con fondos. Debe comenzar con la demanda, con la definición de proyectos insignia en áreas que están más allá de la capacidad de un solo Estado miembro. Hay un elemento de arriba hacia abajo: hacer que la industria trabaje mejor junta, por ejemplo con el apalancamiento de la demanda agregada.

¿En qué punto se encuentran las cosas en cuanto a mejorar la integración de las actividades de la UE en el ámbito de la defensa con las de la OTAN?

En primer lugar, no hay tal cosa como integración con la OTAN. Hay una cooperación muy limitada. Y el problema fundamental con la EDA y la OTAN es que no tenemos un acuerdo de seguridad que nos permita intercambiar información clasificada. Esto es algo que debemos resolver. Sin embargo, esto requerirá el consentimiento político de ambas partes. Y sabes que a veces puede ser difícil por razones políticas conocidas. Estamos tratando de obtener, como primer paso, un acuerdo técnico entre nosotros y la OTAN –que rija la información clasificada. Luego intentaremos concluir un acuerdo administrativo con la OTAN, que abriría el camino, en áreas predefinidas, para una cooperación más profunda.