Cómo la “desafiante” 2025 de Alphabet puede beneficiar las acciones a medida que impulsa la innovación en IA

Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) acaparó titulares hacia finales de 2024, con su CEO diciéndole a sus empleados que estuvieran preparados para un importante 2025, al mismo tiempo que advertía que sería un año desafiante. Aunque puede ser un año desafiante para la empresa, esto podría ser el preludio de un año fuerte para su acción.

Veamos qué dijo el CEO Sundar Pichai sobre 2025 según un informe de CNBC y por qué sus comentarios podrían ser buenos para la acción.

En su sede en Mountain View, California, Pichai explicó por qué 2025 será un año crítico para Alphabet mientras se dirigía a los empleados. Señaló que las apuestas eran altas con la inteligencia artificial (IA) y que la empresa en su conjunto necesitaba moverse más rápido. Llamó a esto un momento disruptivo y dijo que Alphabet necesitaba poder usar IA para ayudar a resolver problemas del mundo real.

Al mismo tiempo, Pichai reconoció la presión regulatoria bajo la que estaba la empresa. En 2024, Alphabet perdió un caso antimonopolio presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU., que dictaminó que tenía un monopolio de búsqueda. Como remedio, el DOJ ha solicitado a la corte que obligue a la empresa a deshacerse de su navegador Chrome e incluso potencialmente de su sistema operativo para teléfonos Android, así como compartir datos de usuarios y anunciantes. Mientras tanto, el DOJ acaba de concluir otro caso contra la empresa por dominar la tecnología publicitaria en línea, y el Reino Unido también ha anunciado sus objeciones sobre las prácticas de tecnología publicitaria de Alphabet.

Sin embargo, Pichai dijo que esto es parte del territorio, dada la dimensión de la empresa, y que no debe distraerse. El enfoque de la empresa para 2025 estará claramente en la IA. El CEO mostró un gráfico que mostraba cómo su modelo de lenguaje grande Gemini 1.5 (LLM) está actualmente a la cabeza frente a competidores, incluido ChatGPT, mientras también predijo que habría mucho debate sobre cuáles modelos son los mejores.

Un área donde Alphabet parece haber tomado clara ventaja es en la IA de video. El generador de video de IA Veo 2 de la empresa ha recibido excelentes críticas y se considera ampliamente que supera con creces al generador de video Sora de OpenAI, que salió unas pocas semanas antes que Veo 2. Veo 2 fue entrenado utilizando la plataforma de video de YouTube de Alphabet, lo que podría explicar sus ventajas.

Gemini 2.0, la nueva generación de LLM de IA de Alphabet, se incorporará en todos los productos de la empresa en 2025. Alphabet también está buscando impulsar su aplicación Gemini, que actualmente no es tan popular como ChatGPT. La empresa ha visto un impulso fuerte en los últimos meses, pero está atrapada, ya que ChatGPT se ha convertido en sinónimo de IA después de irrumpir en escena hace unos años. Pichai dijo: “Escalar Gemini en el lado del consumidor será nuestro mayor enfoque el próximo año”.

A veces, Alphabet ha sido vista como una empresa hinchada y viviendo de sus laureles. Sin embargo, la amenaza competitiva y la oportunidad con la IA parecen haber revitalizado a la empresa y sus jugos innovadores. Pichai dijo varias veces que la empresa necesitaba ser “peleona”. Aunque la competencia puede ser vista como algo malo, a veces se necesita para hacer que una empresa comience a mejorar su juego.

Alphabet parece estar haciendo precisamente eso. Esto se puede ver en su reciente avance en computación cuántica, así como con Veo 2. En este momento, la competencia está sacando lo mejor de la empresa. Y aunque Veo 2 es superior debido a haber sido entrenado en YouTube, puedo ver los datos de búsqueda de décadas de Google como un diferenciador clave en futuras batallas de búsqueda de IA.

Mientras tanto, creo que las descripciones de búsqueda de IA y la aplicación Gemini eventualmente conducirán a nuevas formas de monetización de anuncios. Actualmente, Google solo monetiza alrededor del 20% de sus búsquedas, por lo que las nuevas consultas de IA podrían ser un gran motor de crecimiento de ingresos en algún momento en el futuro.

Desde un punto de vista de valoración, Alphabet es una de las acciones tecnológicas de gran capitalización más baratas involucradas en IA, negociando a un múltiplo precio-ganancias adelantado de alrededor de 21.5 según estimaciones de 2025.

Con Alphabet luciendo enfocada y lista para los desafíos de 2025, sería comprador de la acción en los niveles actuales. La empresa está mostrando su capacidad innovadora, lo que creo que debería ayudar a hacer que la acción sea querida por los inversores. Al mismo tiempo, encuentro su valoración muy atractiva con mucho espacio para la expansión de su múltiplo P/E.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué el “desafiante” 2025 de Alphabet puede beneficiar a la acción a medida que impulsa la innovación en IA fue publicado originalmente por The Motley Fool