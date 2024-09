Cómo la campaña de Kamala Harris está interactuando con los fans de Taylor Swift.

Irene Kimp

Irene Kim dice que los Swifties pueden ayudar a ganar el voto de Kamala Harris

Taylor Swift acaba de respaldar a Kamala Harris, pero no es solo su voto lo que Harris busca, son sus millones de fans.

Semanas antes de que Taylor Swift respaldara a Kamala Harris en Instagram, las cosas ya habían empezado a convertir a los millones de fans de Swift en votantes reales de Harris.

Poco después de que Harris anunciara su intención de postularse para presidenta, Irene Kim, de 29 años, que pasa hasta 14 horas al día hablando con otros Swifties en línea y ha asistido a más de cinco conciertos de la gira Eras de Taylor Swift, se puso en acción. Junto con otros mega fans que apoyaban a Harris, crearon cuentas en redes sociales, memes, montajes y boletines informativos, todo con el objetivo de ayudar a su candidata favorita a ganar las elecciones.

He estado adentrándome en el mundo de los Swifties antes de la votación presidencial para la segunda temporada del podcast de BBC Radio 4 Why Do You Hate Me USA. Suscríbete al podcast para próximos episodios. Investigaré cómo el mundo en línea de las redes sociales está dando forma a las elecciones en los EE. UU. Y cuando se trata de redes sociales, los seguidores de Taylor Swift son considerados líderes del grupo.

Ahora, la directora ejecutiva de la campaña Swifties for Kamala, la Sra. Kim decidió involucrarse porque quiere ver a la primera presidenta de los EE. UU. y cree que Kamala Harris “protegerá nuestros derechos, los derechos de nuestros amigos y familiares”.

Con más de 3,500 voluntarios, los Swifties for Kamala parecerían ser una operación política experimentada. El grupo incluso ha recaudado más de $165,000 desde que comenzaron a rastrear donaciones desde el 1 de agosto.

Pero la Sra. Kim, quien dice que nunca ha participado en una campaña política como esta antes, piensa que todos se unieron de una manera realmente “natural”. Están utilizando las habilidades que han desarrollado, desde planificar la compra de boletos para la gira Eras agotada y subastar mercancía como discos autografiados de Taylor Swift, para intentar cambiar una elección.

El grupo Swifties for Kamala es dirigido por voluntarios e independiente de la campaña de Harris, pero han estado en contacto.

Las conversaciones son “sorprendentemente más informales de lo que esperarías”, me dice la Sra. Kim. Tampoco se trata únicamente del mundo en línea, se trata de traducir eso en acción en el mundo real.

“Están [la campaña] ayudando a facilitar cosas como las inscripciones de voluntarios y ayudándonos a coordinar la capacitación de voluntarios”, dice la Sra. Kim. No solo para el trabajo de campo en persona, sino también para mensajes de texto y llamadas.

“Podemos hacer peticiones. Realmente queríamos una foto de Doug [el esposo de Kamala] parado detrás de Kamala para que pudiéramos hacer la broma de ‘él la deja engalanada’”.

La BBC se puso en contacto con la campaña de Harris para hacer un comentario, pero no recibió respuesta.

El mundo en línea es un campo de batalla clave para ambas campañas, y los memes y videos de los seguidores que se sienten más auténticos que los anuncios pagados podrían ser efectivos para llegar a los votantes jóvenes y desinteresados.

El ejército de Swifties también podría ser una forma para que la campaña de Harris compita cara a cara con la base de seguidores ya muy activa de Donald Trump en línea. Operan un poco como un fandom también, y han demostrado ser efectivos en difundir interminables memes e imágenes del ex presidente. Los respaldos de -por ejemplo- el jefe de tecnología Elon Musk también han enviado a su devoto ejército de seguidores hacia Trump.

Todo eso mantiene a Donald Trump en la parte superior de las redes sociales de algunos. Pero eso puede salir mal.

En un meme, que el ex presidente compartió en las redes sociales, una imagen generada por IA de Swift respaldaba a Trump.

En su publicación en Instagram respaldando a Kamala Harris, Taylor Swift citó específicamente imágenes engañosas de ella apoyando a Trump como una razón para hablar ahora.

“Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”, dijo en su publicación, que tuvo más de 10,7 millones de likes.

Aunque el respaldo de Swift específicamente le dijo a sus fans “tu investigación es toda tuya para hacer, y la elección es tuya para hacer”, Swifties for Kamala espera que ese llamado a votar se traduzca en votos por Harris.

La Sra. Kim dice que el grupo no sabía que el respaldo se acercaba, pero lo había planeado de todos modos, esperando que generara una ola de nuevos voluntarios.

Desde la publicación, ha sido “absolutamente una locura de la mejor manera”, dice.

Según la Sra. Kim, han visto un aumento en la actividad de inscripciones de votantes y un “gran impulso en las redes sociales” debido al respaldo. También dice que ha sido un “gran impulso” para los Swifties involucrados en el grupo.

Los seguidores en línea de Taylor Swift también tienen una reputación por ser devotos a ella pase lo que pase, y eso puede incluir ser feroces con aquellos que ven como sus enemigos.

¿Están acosando a los seguidores de Trump? La Sra. Kim dice que el grupo en realidad ha creado sus propias pautas al respecto para tratar de evitar que suceda.

“Son muy específicas sobre cómo conducirte de manera respetuosa y específicamente no involucrarse en odio en línea. Y eso también incluye no publicar odio. Tener una conversación respetuosa”, me dice Irene.

También hay Swifties que son partidarios de Trump en lugar de Harris. Se han creado algunas cuentas de Swifties for Trump, aunque actualmente con menos seguidores que los Swifties for Kamala.

Varios perfiles pertenecientes a seguidores de Taylor Swift que apoyan a Trump han publicado sobre su respaldo diciendo que no ha cambiado su opinión sobre por quién votarán.

La Sra. Kim dice que quieren llegar a tantos votantes como sea posible, y esperan que su amor compartido por Swift les ayude a encontrar un terreno común en Harris.

“No queremos que nadie se sienta aislado o alienado”, explica. Ella piensa que Swifties for Kamala podría ser especialmente útil para llegar a “mujeres conservadoras” que “ahora se dan cuenta de que las creencias políticas con las que fueron criadas no siempre se alinean con lo que sienten y creen”.

Entonces, ¿los Swifties influirán en la carrera presidencial?

El grupo ha tenido cientos de miles de visitas en TikTok, pero eso no significa que esos votantes estén incluso en los EE. UU. Y podrían haber sido personas que ya planeaban votar por Kamala Harris.

Sin embargo, en una elección que podría decidirse por solo unos cientos de miles de votos en algunos estados, cualquier impulso en el registro de votantes y la participación electoral podría inclinar la balanza.

Los votantes más jóvenes, que conforman la mayoría de los fans de Swift, han tenido históricamente una participación electoral más baja, lo que significa que hay más espacio para ganancias.

La Sra. Kim piensa que los Swifties y su conocimiento en redes sociales son un arma secreta.

“Nunca hubiera imaginado esto en mis sueños más salvajes. Hemos tenido muchos momentos en los que nos hemos, como dado un paso atrás para decir, creo que de hecho estamos haciendo una diferencia y eso es realmente genial.”

¿Qué sucederá a continuación? ¿Y cómo está moldeando lo que se desarrolla en el mundo de las redes sociales las elecciones en los EE. UU.? Suscríbete a Why Do You Hate Me USA en BBC Sounds. Episodios próximamente.

