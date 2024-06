Cómo Joan Payden se convirtió en una de las mujeres más ricas y autodidactas de América

“

Joan Payden es una de las mujeres más ricas y autodidactas de América. A sus 92 años, también es una de las de mayor edad.

Payden es la directora ejecutiva de Payden & Rygel, una firma de gestión de dinero con sede en Los Ángeles que fundó en 1983 después de renunciar a su trabajo y vaciar su 401(k), según Forbes. Hoy en día, la empresa gestiona más de $161 mil millones en activos y casi 240 empleados en múltiples oficinas, según su sitio web.

Los activos de Payden han crecido con la empresa: como propietaria mayoritaria, tiene un patrimonio neto estimado de aproximadamente $700 millones y es una “recién llegada” en la lista de 2024 de las Mujeres Autodidactas Más Ricas de América de Forbes, que se publicó recientemente.

El camino al éxito de Payden abarcó varias décadas. Después de especializarse en matemáticas y física en el Trinity College de Washington, D.C., Payden se convirtió en una de las pocas mujeres ingenieras en una empresa de Nueva Jersey que construía refinerías de petróleo en la década de 1950, solo para ser víctima de un despido masivo después de tres años, según Forbes.

Después de un desengaño, se reorganizó, dirigiéndose al sector financiero para poner su formación en matemáticas en práctica, y consiguió un puesto de asociada junior en Merrill Lynch. “Me contrataron con un descuento del 25% porque no sabía la diferencia entre un bono y una acción”, dijo Payden al Los Angeles Times en 1999.

En un par de años, se mudó a Los Ángeles para unirse a Scudder, Stevens & Clark, una prestigiosa firma de gestión de dinero. Después de varios intentos de ascenso, se convirtió en la primera socia mujer de la firma. Fracasó al menos en uno de esos intentos porque no “jugaba al golf” en una reunión anual en un campo solo para hombres, según Payden contó a los estudiantes de Notre Dame en 2011.

“Hacían sus reuniones anuales en un campo de golf muy grande y prestigioso y, por supuesto, no permitían la entrada de mujeres”, dijo Payden. “Así que me senté en el porche”.

Tal vez debido a experiencias como esa, Payden dijo que nunca quiso que su género definiera su carrera: “O soy buena asesora financiera o no lo soy. No soy ‘una buena asesora financiera, mujer'”, le dijo a la revista de ex alumnos de Trinity en 2013.

Para 1983, estaba cansada de quedar “en el mismo lugar” durante otra década y decidió lanzarse por su cuenta, contó a los estudiantes de Notre Dame. Reclutó a su colega Sandra Rygel para unirse a ella, sacó su 401(k) por una cantidad no revelada de dinero inicial y formó Payden & Rygel.

En ese momento, Payden no estaba del todo convencida de que la jugada valdría la pena. “Siempre hay preocupaciones. Cuando creé la empresa, me preocupaba no conseguir clientes”, dijo al Los Angeles Times. “Pero no fue ningún problema”.

Desde entonces, ha convertido su firma en una de las mayores firmas privadas de gestión de dinero en los Estados Unidos. Su antiguo empleador Scudder, Stevens & Clark fue adquirido por la aseguradora suiza Zurich Insurance Group por casi $1.7 mil millones en 1997

El consejo de Payden para los emprendedores que dudan en dar un gran salto: “Cuando te tiras al lago, no puedes pensar en ahogarte”, dijo a la revista de ex alumnos de Trinity, añadiendo que no tenía arrepentimientos. “En ese momento, y ciertamente ahora está claro, el riesgo de ‘no hacerlo’ superaba al riesgo de ‘hacerlo'”.

