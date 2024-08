Cómo instalar y configurar kubectl en macOS: Guía fácil

¿Buscas instalar y configurar kubectl en macOS? Has llegado al lugar correcto. Es una herramienta de línea de comandos muy popular que es útil para comunicarse con el plano de control de un clúster de Kubernetes a través de la API de Kubernetes. Para aquellos que aman codificar y trabajar con comandos, te mostraré cómo abrir tu Terminal a un nuevo mundo. Echemos un vistazo.

Qué Saber Antes de Empezar

Aunque afirmé que el proceso será relativamente fácil, nunca dije que era para principiantes.

Antes de instalar kubectl, hay algunas cosas que debes saber. Para empezar, aunque esta es una guía fácil, la instalación requerirá cierta experiencia con Terminal y sus extensiones, entre otras opciones. Dado que kubectl implica mucho código en primer lugar, esto no debería ser una sorpresa. Sin embargo, si no estás familiarizado con Terminal, Curl, Homebrew o Macports, tal vez quieras retroceder y leer un poco antes de continuar.

Además, la versión de kubectl que estás utilizando debe tener una diferencia de versión menor de uno para tu clúster. Esto significa que si estabas ejecutando, por ejemplo, v1.29, necesitarías que el cliente se comunique con los planos de control de v1.28, v1.29 o v1.30. La mejor manera de evitar problemas es utilizar la última versión de kubectl.

1. Instalar kubectl Binario Usando Curl

Para esta instalación, estarás utilizando Curl a través de tu aplicación Terminal. Ten en cuenta que este método implica saber si estás usando una Mac basada en Intel o Apple silicon.

1. Descargar la Última Versión de kubectl

Tiempo necesario: 10 minutos

Primero, necesitas descargar la última versión antes de comenzar.

Primero, abre tu Terminal, para descargar el binario de kubectl. En una Mac basada en Intel, ingresa este comando:

curl -LO “https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/darwin/amd64/kubectl”

En Apple silicon, ingresa este comando:

curl -LO “https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/darwin/arm64/kubectl”

Si necesitas descargar una versión específica, puedes reemplazar $(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt) con la versión que deseas descargar.

Por ejemplo, si deseas descargar v1.30 en una Mac con Intel, usarías este comando:

curl -LO “https://dl.k8s.io/release/v1.30.0/bin/darwin/amd64/kubectl”

En Apple silicon, usarías este comando:

curl -LO “https://dl.k8s.io/release/v1.30.0/bin/darwin/arm64/kubectl”

2. (Opcional) Validar el Binario

Una vez descargado, puedes validar el binario. Asegúrate de que el binario y el checksum coincidan. Puedes saltar al paso tres si lo deseas.

Primero, descarga el archivo de checksum para kubectl.

En Intel, ingresa este comando en Terminal:

curl -LO “https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/darwin/amd64/kubectl.sha256”

En Apple silicon, ingresa este comando:

curl -LO “https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/darwin/arm64/kubectl.sha256”

Luego necesitas validar el binario vs el archivo de checksum.

Ingresa este comando:

echo “$(cat kubectl.sha256) kubectl” | shasum -a 256 –check

Si es válido, recibirás este resultado: kubectl: OK

Si la verificación falla, shasum saldrá con un estado distinto de cero y mostrará un resultado que se parece a esto:

kubectl: ERROR shasum: ADVERTENCIA: 1 checksum calculado NO coincidió

3. Pasos Finales

Después de realizar la verificación, tienes algunas cosas más que hacer con el binario antes de probarlo.

Primero, el binario de kubectl debe ser ejecutable, ingresa el siguiente comando:

chmod +x ./kubectl

Luego necesitarás mover el binario de kubectl a una ubicación en tu PATH del sistema. Ingresa estos dos comandos uno a la vez:

sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl

sudo chown root: /usr/local/bin/kubectl

Recuerda hacer de /usr/local/bin la variable de entorno PATH.

Ahora puedes verificar si la versión que instalaste está actualizada. Ingresa este comando:

kubectl version –client

También puedes verificar obteniendo una vista detallada:

kubectl version –client –output=yaml

Una vez que la instalación y validación estén completas, puedes eliminar el archivo de checksum:

rm kubectl.sha256

Bastante sencillo, ¿verdad? Asegúrate de pasar al paso cuatro una vez que hayas terminado.

2. Usando Homebrew para Instalar kubectl

Aquellos que prefieran usar el gestor de paquetes Homebrew pueden seguir los siguientes pasos:

Primero, ejecuta el comando de instalación:

brew install kubectl

o

brew install kubernetes-cli

Luego, todo lo que necesitas hacer es ejecutar una prueba para asegurarte de que estás ejecutando la versión más actualizada:

kubectl version –client

Eso es todo. Si estás usando Homebrew, es bastante fácil poner en funcionamiento kubectl. Sin embargo, asegúrate de seguir el proceso de verificación que se detalla a continuación.

3. Instalar Usando Macports

Para aquellos que utilizan el gestor de paquetes Macports, los pasos para instalar el binario de kubectl también son sencillos:

Ingresa los siguientes comandos en Macports:

sudo port selfupdate

sudo port install kubectl

Asegúrate de que kubectl esté actualizado ingresando este comando:

kubectl version –client

Una vez que hayas terminado, deberás seguir los pasos a continuación.

4. Verificar la Configuración de kubectl

Ahora que kubectl está instalado, deberás asegurarte de que pueda acceder y encontrar el clúster de Kubernetes. Esto requiere un archivo kubeconfig. Afortunadamente, estos deberían crearse automáticamente cada vez que despliegas un clúster de Minikube o cada vez que creas un clúster a través de kube-up.sh.

Sabes que la ubicación predeterminada es ~/.kube/config.

Para este paso, todo lo que necesitas hacer es ingresar el siguiente comando en tu terminal:

kubectl cluster-info

Deberías recibir una respuesta que incluye una URL, lo cual indica que kubectl tiene la configuración correcta para acceder al clúster.

Si recibes un mensaje que dice algo como La conexión al servidor fue rechazada – ¿especificaste el host o puerto correctos?, entonces la configuración no funcionó como se esperaba. Kubernetes recomienda que si estás intentando ejecutar un clúster de Kubernetes de forma local (como en un portátil), deberías instalar Minikube o algo similar y luego volver a ejecutar los comandos.

Si al ejecutar el comando cluster-info obtienes una respuesta con una URL pero aún no puedes acceder a tu clúster, puedes ejecutar kubectl cluster-info dump para verificar si las cosas están configuradas correctamente.

5. Instalación de Configuraciones y Plugins Opcionales de kubectl

Para aquellos que lo necesiten, kubectl también proporciona algunas configuraciones y plugins interesantes y útiles. Puedes verlos en el sitio web de Kubernetes (a quienes también debo agradecer por ayudarme con esta guía). Los plugins disponibles en el sitio web incluyen soporte de autocompletado para Powershell, Fish, Zsh y Bash, y más. También puedes consultar cómo instalar kuberctl si necesitas la opción.

Tal vez también quieras conocer las mejores alternativas de Terminal para Mac.