Cómo instalar macOS Sequoia en un Mac no compatible.

Por qué ejecutar una nueva versión de macOS en un Mac antiguo

No es solo Sequoia la que está limitada a los Mac más nuevos. macOS Sonoma proporcionó soporte solo para dos modelos adicionales de MacBook Air, y macOS Ventura no se ejecutaría en un MacBook, MacBook Pro o iMac que se lanzó antes de 2017, o en un MacBook Air o Mac mini anterior a 2018. macOS Monterey no se ejecutará en los modelos de MacBook Air, MacBook Pro o iMac anteriores a fines de 2015, y si tienes un Mac mini anterior a 2014 o un Mac Pro anterior a 2013, estás fuera de suerte.

Hay una buena razón por la cual podrías querer ejecutar una de estas tres versiones de macOS en tu Mac. Apple solo brinda soporte a las tres versiones anteriores con actualizaciones de seguridad, lo que significa que si tu Mac no puede actualizarse, puede ser vulnerable a amenazas de seguridad. Ver: ¿Cuánto tiempo soporta Apple a los Mac?

¿Mi Mac es demasiado antiguo para actualizar?

Tenemos aquí un verificador de compatibilidad de macOS, para que puedas ver qué versiones de macOS debería poder ejecutar tu Mac.

Los siguientes Mac pueden ejecutar Sequoia.

MacBook Air desde 2020 en adelante

MacBook Pro desde 2018 en adelante

Mac mini desde 2018 en adelante

iMac desde 2019 en adelante

iMac Pro

desde 2017

Mac Pro desde 2019 en adelante

Mac Studio desde 2022 en adelante

Los siguientes Mac pueden ejecutar Sonoma.

MacBook Air desde 2018 en adelante

MacBook Pro desde 2018 en adelante

Mac mini desde 2018 en adelante

iMac desde 2019 en adelante

iMac Pro desde 2017

Mac Pro desde 2019 en adelante

Mac Studio desde 2022 en adelante

Aquí tienes un resumen de los Mac que podrán ejecutar Ventura:

Modelos de MacBook desde 2017 en adelante

Modelos de MacBook Air desde 2018 en adelante

Modelos de MacBook Pro desde 2017 en adelante

Modelos de Mac mini desde 2018 en adelante

iMac desde 2017 en adelante

iMac Pro (todos los modelos)

Modelos de Mac Pro desde 2019 en adelante

Mac Studio (todos los modelos)

Aquí tienes un resumen de los Mac que podrán ejecutar Monterey:

Modelos de MacBook desde principios de 2016 en adelante

Modelos de MacBook Air desde principios de 2015 en adelante

Modelos de MacBook Pro desde principios de 2015 en adelante

Modelos de Mac mini desde 2014 en adelante

iMac desde 2015 en adelante

iMac Pro (todos los modelos)

Modelos de Mac Pro desde finales de 2013 en adelante

Si tu Mac es compatible, lee: Cómo actualizar macOS para obtener una manera sencilla de actualizar tu Mac al último sistema operativo compatible.

¿Debería instalar la última versión de macOS en un Mac antiguo?

Antes de seguir nuestro tutorial, una advertencia: hay una razón por la cual Apple elige no admitir el nuevo sistema operativo Mac en Macs antiguas. Los Macs antiguos simplemente no tienen los componentes o la potencia necesaria para hacer frente a las demandas de los sistemas más modernos. Por lo tanto, si instalas Sequoia, Sonoma, Ventura, Monterey, u otro en un Mac no admitido, no esperes que funcione sin problemas.

Debes esperar encontrar problemas. Hay problemas conocidos con el patcher y las Mac con un chip de seguridad T1, por ejemplo. Prepárate para el hecho de que tu Mac no funcionará de manera óptima y podrías perder datos. (Por esa razón, recomendamos hacer una copia de seguridad completa de tu Mac primero). Por ejemplo, muchas Macs antiguas tuvieron problemas con la conexión Wi-Fi después de instalar macOS Big Sur. Ejecutar macOS en una Mac no compatible también puede considerarse en contra de los términos y condiciones de Apple.

¿Te preguntas si realmente vale la pena actualizar tu Mac? Lee: macOS Sequoia vs macOS Sonoma.

Si realmente quieres ejecutar Sequoia, tal vez sea hora de actualizar tu Mac y vender el antiguo.